El Niño Prodigio: Horóscopo para el 11 de abril Excelente día para conectar con tu intención y hacer movimientos decisivos hacia aquello que tu corazón más desea. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir DOMINGO, 11 DE ABRIL ¡Feliz domingo, mi gente linda! ¡Bendiciones en esta Luna Nueva! Les cuento que éste es un día muy trascendente e importante dado que la unión entre la Luna y el Sol nos marca el comienzo del calendario zodiacal y de un nuevo ciclo que durará prácticamente un año. Por eso será fundamental que te conectes con tu intención y que hagas un movimiento decisivo hacia aquello que tu corazón más desea. Lo que inicies hoy tendrá mucha fuerza y un enorme potencial de éxito. Mantén una actitud positiva. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "ESCUCHO A MI INSTINTO NATURAL". Si hoy, 11 de abril, estás de cumpleaños… Estás con una energía muy poderosa que te permitirá abrirte caminos y dar inicio a importantes emprendimientos. Apostarás tu energía en una nueva iniciativa que te motivará intensamente. Tu hogar y tu familia tomarán un rol importante y decisivo. La Copa de la Suerte: 2, 19, 52, 61, 71, 88 Aries Sentirás vibraciones muy estimulantes en tu entorno y estarás con un excelente humor. Te darás cuenta de que encarar los desafíos con empuje y pasión es la fórmula perfecta para el éxito. Tu carisma será muy inspirador para los seres que te rodean. Tauro En esta luna nueva se darán las condiciones ideales para que descubras tu misión espiritual. Estarás con ánimos de conectar con las energías superiores, así que podrás escuchar las señales que te enviarán tus seres de luz. Tendrán una gran revelación. Géminis Será buena idea que participes de una actividad grupal o que promuevas un encuentro con tus amigos. La interacción te aportará muchas ideas y te ayudará a conectar con lo que más quieres. Recibirás aliento, ánimo y un sinfín de estímulos para lanzarte a lo nuevo. Cáncer En esta Luna Nueva asumirás un lugar de importancia y te convertirás en un referente para muchas personas. Es posible que un allegado consiga un logro y que la familia se reúna para celebrar. Tomarás una determinación que influenciará a tu linaje y grupo de pertenencia. Leo Los signos de fuego se verán favorecidos por esta luna nueva. En tu caso particular cualquier asunto relacionado al extranjero prosperará y si te encuentras realizando trámites de inmigración alégrate porque la buena suerte golpeará tu puerta. También podrías recibir lindas noticias de tierras lejanas. Virgo Empezarás este nuevo ciclo que marca la Luna Nueva con las emociones a flor de piel. Se presentarán algunos desafíos pero te sentirás con fuerzas para revertir a tu favor cualquier situación difícil. Te conducirás con valentía y resurgirás de las cenizas como el ave Fénix. Libra Esta Luna Nueva te traerá un nuevo renacer amoroso. Será un momento en el que podrás renovar tus compromisos sentimentales y apostar a un proyecto de vida compartido. Si estás soltero alégrate porque conocerás a la persona ideal ¡ábrete a las nuevas propuestas! Escorpio Si comienzas una nueva dieta con menos contenido de grasas, seguramente, te sentirás más fuerte y mejorarás tu rendimiento. Aprovecha para visitar a un nutricionista para que te controle y te indique una alimentación a la medida de tus necesidades. Sagitario Conquistarás lo que deseas y te lanzarás al amor como si fuera una aventura. Sentirás que los que te rodean valoran lo que les ofreces. Si tienes hijos dedícales más atención, puede ser una buena oportunidad para salir de campamento o practicar juntos algún deporte. Capricornio Esta Luna Nueva marcará el comienzo de un nuevo ciclo principalmente en tu vida familiar. También tomarás algunas iniciativas relacionadas con tu vivienda, puede ser que hagas reformas o que estrenes un nuevo hogar. Echarás raíces y esto te aportará fortaleza interior. Acuario Las confluencias planetarias exaltarán tu mente y tus dones comunicativos. Te surgirán deseos de informarte y de enterarte de cuáles son las nuevas tendencias en tu área de interés. Tu curiosidad y tus inquietudes te llevarán a aprender cosas nuevas ¡cultívate! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Piscis Este nuevo ciclo repercutirá favorablemente en tus finanzas. Será un momento oportuno para que tomes contacto con tus necesidades primordiales y generes un plan para poder satisfacerlas. No temas ser demasiado ambicioso porque la suerte estará de tu lado.

