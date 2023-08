El Niño Prodigio: Horóscopo para el 11 de agosto En el dinero y las relaciones personales hoy es importantísimo evitar los enredos, ¡que todo fluya clarito como el agua! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El Niño Prodigio Credit: Getty Images VIERNES, 11 DE AGOSTO La luna sigue en Géminis y hará una intensa interacción con Neptuno, lo que podría generar una influencia un tanto confusa a la hora de hablar, como esas famosas cortinas de humo que a veces nos dejan perplejos y sin explicaciones lógicas. Quizás debamos entender que no todo puede ser comprendido solo con la mente y que, en ocasiones, el universo se encarga de disolver algunas cuestiones por sí mismo. Así que te sugiero que te conectes con seres sutiles y desarrolles la comunicación empática. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "MANTENGO LA MENTE ABIERTA Y EL CORAZÓN RECEPTIVO" . Si hoy, 11 de agosto estás de cumpleaños… Veo que te vas a independizar económicamente y te lanzarás a emprender tu propio negocio. Si decides seguir en un trabajo asalariado, será bajo condiciones mucho más libres, permitiendo tu ascenso y crecimiento sin límites. La Copa de la Suerte: 14, 26, 37, 41, 53, 68 Aries: Es posible que tengas una conversación sobre algo triste que ocurrió en el pasado. Las palabras de alguien cercano te van a tranquilizar y te van a brindar un poco de alivio. Acepta el consuelo, pero no te conviertas en víctima, ni te sumerjas en la melancolía. Tauro: La realidad no va a cuadrar con lo que esperas en lo que se trata de billete. Si no tienes el apoyo económico que pensabas, pregúntate en qué estás fallando. Quizás estés enredado y no consideres los riesgos que trae consigo tus decisiones. Géminis: Vas a volar alto con tu mente y también tendrás grandes expectativas de fama y popularidad. Lo que me preocupa es que a través de esos sueños se te escape mucha energía. Si sigues atrapado en fantasías, no vas a descubrir las oportunidades de verdad. Cáncer: Si fuiste descuidado contigo mismo o con los demás, te van a reclamar y tendrás que pedir disculpas. Si has actuado de manera correcta, tranquilo que todo se va a calmar. Las oraciones y las afirmaciones positivas te van a echar una mano para disipar los miedos y las confusiones. Leo: Hoy vas a tener más ganas de conocer gente y seguramente vas a estar en lugares que te van a brindar diversión y variedad. Aprovecha para renovar tu mente y compartir opiniones, pero ten cuidado de no ser demasiado absorbente. Virgo: El trabajo te va a tener amarrado, pero no puedes dejar que las demandas te impidan ver con claridad lo que tienes a tu alrededor. Hay alguien que está tratando de engañarte y su influencia podría hacer que pierdas de vista tu meta. Abre bien los ojos antes de que sea demasiado tarde RECIBE TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX ¡SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Libra: Recuerda que la auto-sugestión puede ser una de las prisiones más duras que tenemos que enfrentar, y a veces nos convertimos en esclavos de nuestras propias fantasías. Busca un hueco en tu rutina para liberarte y reduce los niveles de estrés Escorpio: ¿Tienes bien clarito el tema del dinero con tu pareja o tu socio? Aclara cualquier duda y asegúrate de que los recursos que comparten sean transparentes. Si estás lidiando con un divorcio o una herencia, contrata a un abogado astuto para que te eche una mano. Sagitario: Tus relaciones van a estar en primer plano y van a aumentar las interacciones. Pero vas a estar un poco atrapado en un asunto del pasado, lo cual podría generar confusiones. Recuerda que a veces las emociones nos impiden ver con claridad a quien tenemos en frente. Capricornio: Te va a costar concentrarte en las tareas y en gran medida es porque has acumulado mucho estrés. Baja las revoluciones antes de que sea demasiado tarde. Échate unos bañitos con hierbas o esencias para liberar la tensión del cuerpo. Acuario: Las oportunidades para vivir romances pasajeros y circunstanciales van a aumentar. Alguien te va a incitar a comenzar el baile de la seducción. Antes de actuar, evalúa lo que vas a poner en juego y no dejes que tus sueños románticos te nublen la mente. Piscis: Tu hogar va a estar lleno de visitas y va a haber bullicio desde la mañana hasta la noche. A veces podrías sentir que no encuentras un rinconcito tranquilo donde desconectarte y recargarte de las demandas del mundo exterior. Trata de expresar tus necesidades emocionales con palabras.

