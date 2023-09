El Niño Prodigio: Horóscopo para el 10 de septiembre Prepárense, porque se van a destapar todas las verdades sobre su familia y relaciones pasadas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El Niño Prodigio Credit: Getty Images DOMINGO, 10 DE SEPTIEMBRE Les cuento que con la Luna en Cáncer, vamos a tener una poderosa oposición con el tremendo Plutón. Eso significa que nuestro instinto de supervivencia estará a todo lo que da, dispuestos a hacer lo que sea para proteger lo más íntimo y sensible de nosotros. Pero recuerden que para que una especie sobreviva, tienes que cambiar y botar lo que no sirve. Prepárense, porque se van a destapar todas las verdades sobre su familia y relaciones pasadas. A veces, hay que hacer una buena depuración para seguir adelante potenciados. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "ME PREOCUPO POR EL BIENESTAR DE MIS SERES QUERIDOS" Si hoy, 10 septiembre, estás de cumpleaños… En el ámbito romántico, si estás soltero, podría florecer un amor a distancia. Si estás en pareja, la alineación de proyectos podría ser un desafío. Pero sin importar tu situación, al final del camino, descubrirás que has ganado sabiduría en asuntos del corazón. La Copa de la Suerte: 9, 16, 31, 40, 54, 67 Aries: Podría surgir alguien con autoridad mostrándose excesivamente dominante en tu vida. Así que aprende a resguardar tus espacios ante estas demandas. Busca a esa persona que puede tranquilizarte en momentos de tensión. Tu fortaleza emocional será tu escudo. Tauro: Te recomiendo que trates de no ser demasiado extremista en tus creencias, ya que esto puede impedirte comunicarte de manera afectiva con las personas que te rodean y también podría dificultar que puedas canalizar tu veta humanitaria. Aprende a escuchar sin preconceptos. Géminis: Tu olfato para los negocios estará afinado y detectarás nuevas fuentes de ingreso. Aprovecha para buscar financiamiento e investigar el mercado. Confía en tu instinto y sigue las pistas hacia oportunidades prometedoras. El día está lleno de posibilidades. Cáncer: Tu entorno estará lleno de personas con personalidades fuertes, tratando de influirte. Sin embargo, hoy, será crucial que te bases en tus propias convicciones. Antes de tomar decisiones importantes, conecta con tus intereses y necesidades. Confía en ti mismo para trazar el camino que mejor te beneficie. Leo: Sentirás que es necesario efectuar una transformación en tu vida cotidiana y cambiar hábitos de cuidado. Tómate un tiempo a solas para reflexionar. La señal para lidiar con la presión vendrá de tu interior, no de afuera. ¡Conéctate contigo mismo! Virgo: Te aconsejo que te dejes llevar por los dulces vientos del amor que te rodean. Deja que los corazones cercanos te envuelvan con su cariño. No te pongas tan rígido, ni te escondas tras murallas, ya que así ahuyentarás a los verdaderos compinches que están dispuestos a caminar contigo. Libra: Las presiones y exigencias van a subir, pero no te preocupes. Para enfrentar los gastos familiares, darás lo mejor de ti, sacrificando algún ratito de ocio y metiéndole horas extras al trabajo. Además, bendito sea, una figura de autoridad te echará una mano sin pedir nada a cambio. Escorpio: Es real que recibirás cuestionamientos y palabras cizañeras de alguien cercano. Pero tú, con convicciones firmes, no te amilanes. Avanza con nervios de acero, sin voltear atrás. Si crees de corazón en tu camino, sigue adelante con paso seguro. ¡No te detengas! El rumbo tuyo es el que cuenta. Sagitario: Una operación comercial pesada viene en camino. Tus ingresos subirán, siempre y cuando utilices tu instinto y habilidad para negociar. Si precisas crédito para mejorar tu propiedad, no dudes en solicitarlo. Con enfoque y decisión, ¡lograrás aquello que tanto ambicionas! RECIBE TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX ¡SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Capricornio: Estarás más pasional y deberás ser cuidadoso porque los celos y las actitudes dominantes pueden estresar a esa persona que tanto quieres. No presiones a tu pareja porque podrías provocar una crisis. Acepta al ser que tienes en frente tal como es. Acuario: Este es el momento perfecto para que te hagas las consultas médicas y los chequeos rutinarios. Mejora tu alimentación y asegúrate de tomar abundante líquido para eliminar toxinas. Recuerda que, en asuntos de salud, es mejor prevenir que curar. Piscis: Puede ser que te sientas un poco cohibido por alguien en tu círculo social. Pero no dejes que personas dominantes te anulen o te quiten tu espontaneidad. Escoge amigos que te acepten tal como eres, sin intentar controlarte. ¡Sé auténtico y vive con libertad, sin miedo a ser tú mismo!

