El Niño Prodigio: Horóscopo para el 10 de septiembre Es momento de replantearte con quien estableces alianzas y acuerdos. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir SÁBADO, 10 DE SEPTIEMBRE ¡Feliz sábado mi gente linda! Les cuento que Mercurio, el mensajero de los dioses, comenzó su retrogradación y este movimiento se prolongará por 22 días. Pero puntualmente las próximas dos semanas el astro retrocederá por Libra, así que te replantearás con quien estableces alianzas y acuerdos. Además, hoy tenemos luna llena en Piscis que te ayudará a desarrollar tu intuición y conectarte con el mundo de los sueños. Te darás cuenta que hay una trama mágica e invisible y que nada de lo que sucede es por casualidad. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "MI INTUICIÓN ME PERMITE FLUIR NATURAMENTE CON EL MOVIMIENTO DE LA VIDA". Si hoy, 10 de septiembre estás de cumpleaños… Cumples años bajo la energía radiante de la luna llena que te ayudará a encontrar un estado de plenitud y complemento. Tú y tu persona amada coincidirán en todo. Si estás solo prepárate porque se presentarán buenas oportunidades para entablar una nueva relación amorosa. La Copa de la Suerte: 3, 24, 38, 54, 58, 83 Aries: Necesitas aislarte un poco de las personas que te rodean porque estarás muy propenso a absorber los problemas de los demás. Te convendrá buscar la paz y la tranquilidad en la intimidad, y relajarte escuchando música o tomando un baño con esencias. Tauro: Recuperarás tu estado de ánimo alegre y festivo, y te sentirás dispuesto a relacionarte y divertirte. Habrá una activación en tu vida social y afectiva, saldrás de tu encierro y ampliarás la gama de posibilidades amorosas. Le darás un enorme valor a la amistad. Géminis: Deberás conciliar los deseos de estar tranquilo, con las exigencias de trabajo, que irán en aumento. Alcanzarás una posición de reconocimiento y no querrás descuidar tus logros, pero recuerda que también necesitas del alimento afectivo para sentirte pleno. Cáncer: ¿Estás dispuesto a transitar nuevos caminos? Se abrirán puertas en tu vida y se presentarán oportunidades relacionadas con el extranjero y con ámbitos culturales o religiosos. Será un buen momento si estás interesado en algún estudio o sigues algún guía espiritual. Leo: Existen buenas posibilidades de recibir un regalo o una ayuda económica que te permitirá solucionar algunos problemas financieros. Por otro lado, sentirás una atracción por una persona muy hipnótica y a la hora de la intimidad aflorarán emociones que mantenías ocultas hace tiempo. Virgo: En tus relaciones estarás más sensible y tendrás la oportunidad de abandonar las actitudes críticas para entregar tu afecto de manera desinteresada. Será un momento de gran romanticismo y tu creatividad fluirá gracias a la realimentación amorosa. Estar con otro se volverá esencial. Libra: Será una ocasión propicia para iniciar un tratamiento estético y también para leer e informarte sobre técnicas para mejorar tu salud. Por otro lado, te recomiendo que intercales tus quehaceres domésticos y tareas rutinarias con algunos momentos de relax. Escorpio: Te liberas de presiones y tus emociones fluirán sin límites. Postergarás algunos intereses puramente materialistas para cultivar tus talentos artísticos y para expresarte creativamente. Podrías empezar, por ejemplo, algún taller de arte, clases de danzas o asistir a espectáculos. Sagitario: Ahora preferirás los contactos más íntimos con tus parientes o amigos más cercanos. Será una ocasión favorable para ordenar los asuntos relacionados con propiedades o con bienes familiares. En lo afectivo, llegó el momento de echar luz sobre tus sentimientos más profundos. Capricornio: Surgirán asuntos que te distraerán y deberás hacer un esfuerzo extra para concentrarte. Mi sugerencia es que aproveches para disolver las barreras de tu mente e investigar sobre temas que vayan más allá de los límites de la razón. Incrementarás el compañerismo con gente afín. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario: Deberás cuidarte en las transacciones de negocios u operaciones con dinero porque hay peligro de engaños o pérdidas, por otro lado, alguna persona podría hacerte una propuesta comercial y tendrás que determinar si tiene bases sólidas. Tendrás que ahorrar para volver a balancear tu presupuesto. Piscis: En lo romántico ¿no eres demasiado idealista? Deberás hacer un esfuerzo para conciliar tus sueños con la realidad de la convivencia cotidiana. No siempre todo es tan perfecto como desearías, pero las pequeñas cosas de todos los días también tienen su encanto.

