El Niño Prodigio: Horóscopo para el 10 de octubre Este día El Niño Prodigio te dice cuál es el número con el que está vibrando esta semana, según tu signo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir LUNES 10 DE OCTUBRE DE 2022 Y eso mi gente bella, feliz inicio de semana para todos. Hoy le contaré a cada signo cuál es el Número con el que está vibrando esta semana y el mensaje que le trae. Presta mucha atención… Aries: En esta etapa estás valorando enormemente tus vínculos por eso necesitas cultivar las virtudes del 2. Las decisiones que tomes deben ser consensuadas. Este número te otorgará el don de la diplomacia y te ayudará a llegar a un acuerdo que haga feliz a todos. Tauro: Las cualidades del 7 te ayudarán a concentrarte en tus tareas y a buscar la excelencia en todo lo que hagas. Tomarás consciencia de que cuentas con muchas herramientas si las desarrollas correctamente. Será la ocasión perfecta para que aprendas un nuevo oficio. Géminis: Estos días estarás más juguetón que nunca y tendrás un gran caudal de vitalidad, por eso estarás a tono con las cualidades del 5. Este número te aportará creatividad e intuición y te ayudará a entregarte a la magia del momento ¡derramarás alegría! Cáncer: Ahora que estás valorando tanto las pequeñas cosas, tu energía fluye en sintonía con el 6. Estarás con el ánimo de colaborar y ponerte al servicio de las personas que forman parte de tu vida cotidiana. La vibración de este número te ayudará a armonizarte con tus vínculos cercanos. Leo: Concéntrate en las virtudes del número 3. Las ideas y la inspiración brotarán de tu mente a cada instante. Este número ampliará tu visión del mundo, te pondrá más comunicativo y te ayudará a entretener a los demás. Al fin podrás tomarte un recreo. Virgo: Estos días que estás tan atento a las cuestiones materiales te sintonizaras con la energía del 4. Visualiza este número porque su vibración te permitirá organizarte para alcanzar tus objetivos. Si construyes sobre una base firme y bien estructurada tus logros perdurarán. Libra: Ahora estás en la vibración del 1 porque eres el que está abriendo las puertas hacia nuevas oportunidades. Visualiza este número porque te ayudará a dar respuestas rápidas, tomar decisiones importantes y mantener el control de las situaciones. Impondrás autoridad. Escorpio: Eres un canal de energía armonizadora, por eso te convendrá sintonizarte con el 33. Las cualidades benéficas de este número te ayudarán a encontrar las vías indicadas y tu aporte llegará a aquel que más lo necesita. Brindarás amor a los seres que te rodean. Sagitario: Estás en una vibración de cambio muy potente y por eso debes armonizarte con el 55. Este número te ayudará a encontrar una motivación y una causa mayor. Canalizarás un movimiento de renovación colectiva y por eso debes mantener un enfoque positivo de la vida. Capricornio: Ahora que debes llevar un mensaje de esperanza a tu comunidad tu mejor aliado será el 22. Esté número maestro te abrirá una nueva concepción del mundo y te llevará a derribar muchas barreras. Te implicarás en actividades sociales desde una óptica más solidaria e inclusiva. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario: Estás cumpliendo una misión muy trascendente, por eso debes tener presente en cada momento al 44. Este número te ayudará a trasmitir tus conocimientos y a vibrar con una energía más elevada. Gracias a tu gran sabiduría iluminarás la vida de otros seres. Piscis: Durante estos días estás con un gran magnetismo y por eso vibras con el 8. Este número te ayudará a canalizar tu energía sexual y a tener mayor dominio sobre las situaciones. Gracias a tu potencia superarás cualquier prueba o desafío que se presente. Y la Copa de la Suerte hoy te trae el: 5, 12, 28, 73, 89, 99 Con Dios todo, sin Él nada. Lerego, Lerego, Lerego.

