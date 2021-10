El Niño Prodigio: Horóscopo para el 10 de octubre Es importante que cuides tu tiempo y no lo desperdicies con personas con las que no tengas una unión sólida o perspectiva común. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir DOMINGO, 10 DE OCTUBRE ¡Y eso mi gente bella, feliz domingo! Les cuento que durante este día Venus hará un perfecto sextil con Saturno y esto hará que en tus relaciones sentimentales haya una actitud sincera y que apuestes fuerte a un proyecto en pareja, sin embargo, no querrás perder el tiempo con personas con las que no tengas una unión solida o una verdadera perspectiva en común. Tu nivel de pragmatismo se acentuará aún más por la tarde cuando la Luna ingrese en Capricornio, demostrarás tu afecto con hechos concretos. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "TENGO CLARO LO QUE QUIERO Y SOY CONSECUENTE". Si hoy, 10 octubre, estás de cumpleaños… En esta revolución solar la vida te mostrará su cara más generosa y te traerá muchos momentos de plenitud en compañía de seres optimistas. Disfrutarás de todo tipo de lujos y placeres. Sentirás que estás en la cresta de la ola y rebosarás de alegría. La Copa de la Suerte: 9, 25, 43, 50, 67,82 Aries: Los astros traerán a tu vida personas libres de ataduras que te motivarán para ampliar tus horizontes. Te moverás inspirado por un propósito mayor y superador. Te plantearás la opción de viajar o de acrecentar tu conocimiento sobre otras culturas. Tauro: Es un momento oportuno para realizar inversiones en pareja porque las chances de que te vaya bien se potenciarán sí actúas en conjunto. Es posible que recibas regalos o que salgas beneficiado en un testamento. ¡Zambúllete en la corriente de abundancia! Géminis: Tu presente te motivará para que dejes de lado las cavilaciones y te lances a la aventura de amar y ser amado. Hay momentos para pensar, pero este en particular, es un tiempo para que experimentes y te entregues a las sensaciones que te regala la vida. Cáncer: Te sentirás hacendoso así que utilizarás el tiempo libre para optimizar tu funcionamiento doméstico. Puedes aprovechar para redistribuir los muebles y deshacerte de trastos viejos, si haces espacio, circulará mejor la energía y esto tendrá un efecto muy positivo sobre tu persona y tu entono cotidiano. Leo: Tu caudal de energía será abundante e irradiarás ondas positivas. Tú y tu persona amada coincidirán en todo así que vive con plenitud este presente maravilloso. Si tienes hijos, sabrás inculcarles los valores de lo que está mal y está bien. Confiarás en tus principios. Virgo: Ahora es posible que alcances un clima de verdadera unión afectiva, así que te sugiero que aproveches la oportunidad y que pases más tiempo con tus seres queridos. Además, podría surgir la iniciativa de un nuevo negocio familiar que cuenta con el mejor de los pronósticos. Libra: Sentirás la necesidad de abrirte a nuevas ideas, de cultivarte y de transitar diferentes caminos. Además, tendrás mayor facilidad para adaptarte a otras lenguas y aprender idiomas. No habrá obstáculos que puedan cohibirte o que te impidan dialogar e intercambiar opiniones. Escorpio: Los asuntos relacionados con el dinero y las posesiones materiales continuarán ocupando tus pensamientos. Si tienes la posibilidad, aprovecha para pagar tus deudas así te olvidas de ese tema y con la mente despejada piensas en una manera de aumentar tus ingresos. Sagitario: Te sentirás lleno de confianza y esto te ayudará a dar pasos certeros y a tomar las mejores decisiones. Las personas que te rodean apoyarán tus iniciativas personales con los ojos cerrados y serás la pieza clave para la unión de tus grupos de referencia. Capricornio: Son tiempos en los que tienes un alto grado de exposición pública, por eso, serían conveniente que hoy te concedas un respiro y busques un ámbito tranquilo donde retirarte. Conéctate con tu fe porque esto te ayudará a reponer fuerzas. Acuario: Hoy las estrellas te incentivan para que mires más allá del momento presente. Tus amigos te aportarán ideas originales que te ayudarán a ampliar tus perspectivas y a contemplar nuevas posibilidades de crecimiento. El intercambio y el contacto con otras personas renovarán tus esperanzas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Piscis: Crecerá tu ambición de progresar y te propondrás alcanzar un nivel de mayor prestigio en la escala social. Utilizarás tu tiempo libre para reformular tus objetivos y enfocar tus metas. Obtendrás el reconocimiento que buscas porque darás una imagen de confianza.

