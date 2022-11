El Niño Prodigio: Horóscopo para el 10 de noviembre ¡Ojo! Habla solo lo necesario y si de algún tema no estás debidamente informado, mejor guarda silencio. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir JUEVES, 10 DE NOVIEMBRE ¡Y eso mi gente linda! ¡Feliz y bendecido jueves! Les cuento que la Luna transitará por el signo de Géminis y hará un trígono con Saturno, por eso, en nuestras conversaciones, primará la lógica y el sentido común. Muchas personas se plantearán la posibilidad de estudiar o de capacitarse para acceder a mejores oportunidades de trabajo. Habla lo justo y necesario, y si de algún tema no estás debidamente informado mejor guarda silencio. Si vas a empeñar tu palabra, asegúrate de que luego vayas a poder cumplir. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "LLEVO MIS IDEAS A LA PRÁCTICA". Si hoy, 10 de noviembre estás de cumpleaños… Este será un ciclo en el que sentirás fuertes deseos de relacionarte y de aprender cosas nuevas. Gracias a tu magnetismo atraerás a personas muy interesantes que transformarán tu vida. Tu mundo familiar y económico atravesará por algunas reestructuraciones. La Copa de la Suerte: 5, 13, 41, 69, 88, 96 Aries: Si sientes deseos de estudiar, pero aún no tienes clara tus preferencias aprovecha para definirlo analizando diferentes posibilidades. Contarás con un amigo dispuesto a escucharte y darte sugerencias. También éste será un momento propicio para que te traslades o te mudes. Tauro: En el momento de mayor necesidad llegará ayuda monetaria y lograrás cubrir todos los huecos. Una persona de renombre te dará una mano para que puedas llevar adelante un negocio o una operación comercial. Tendrás gran lucidez para administrar tu dinero. Géminis: Contarás con una cuota extra de vitalidad y energía que te ayudará a concretar tus deseos más preciados. Si alguien te propone un viaje de negocios, un trabajo o una beca en el extranjero, acéptalo con los ojos cerrados, Será muy favorable para ti. Cáncer: Será un buen día para inscribirte en un curso de metafísica y para estudiar acerca del karma y del mundo místico. Te unirás con personas muy afines a ti en el terreno espiritual que te ayudarán a ponerle punto final a un viejo conflicto. Leo: Te presentarán gente importante y te integrarás a grupos donde se te abrirá un abanico de oportunidades para progresar. Anímate a involucrarte en proyectos a largo plazo, porque las personas que ahora entren a tu vida se quedarán por largo tiempo. Virgo: Te desenvolverás con mayor profesionalismo en el trabajo y asumirás tus responsabilidades de forma eficaz. Las posibilidades de que recibas nuevos nombramientos o de que asciendas son grandes. Tu nombre pasará de boca en boca y tus esfuerzos hallarán el reconocimiento que te mereces. Libra: Entrarás en contacto con lecturas, cursos y personas que te enseñarán a abrir tu mente al mundo espiritual. Un ser amado te brindará el consejo que necesitas demostrándote lealtad e interés, así que, quédate con lo positivo sin perder de vista la realidad. Escorpio:Incursionarás en nuevos negocios y te atreverás a hacer algunos cambios en tu economía. Las inversiones conjuntas se verán favorecidas y te permitirán acceder a nuevas fuentes de ingreso. Aunque te sientas bajo presión o tensionado te recomiendo que pienses en frío. Sagitario: Se abrirán las puertas al diálogo sensato y a las reconciliaciones. Si últimamente te habías alejado de tu pareja o de tus amistades, aprovecha la energía de armonía que hoy te traen los astros para "hacer las paces" y unir lo que estaba desunido. Capricornio:Le darás mayor valor a tu tiempo y esto te permitirá establecer mejores acuerdos de trabajo. La búsqueda de una mejora en tu calidad de vida te llevará a abrirte camino de manera independiente y a realizar actividades extras que te permitan ganar más dinero. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario: Los romances y las historias de amor estarán a la orden del día y encontrarás un candidato especial en tu grupo de estudio o de trabajo o en alguna aplicación de citas. Asumirás una actitud más comprometida con tus hijos y las personas que amas. Piscis: Tendrás algunos proyectos en mente relacionados con una mejora o un cambio de vivienda que realizarás muy pronto. Tus familiares te proporcionarán recursos para que alcances tus objetivos, pero esto no les dará derecho a presionarte ¡ponte firme!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El Niño Prodigio: Horóscopo para el 10 de noviembre

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.