El Niño Prodigio: Horóscopo para el 10 de noviembre Un excelente día para unir tus esfuerzos con los de otros y así fomentar el trabajo en equipo. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir MIÉRCOLES, 10 DE NOVIEMBRE ¡Mi bella gente! ¡Feliz miércoles! ¡Llegamos al ombligo de la semana! Les cuento que durante este día la Luna transitará por Acuario desde donde se asociará a Saturno, por eso estaremos dispuestos a esforzarnos por el bien del conjunto y nos daremos cuenta de lo importante que es trabajar en equipo. En el plano del trabajo la tecnología tendrá un papel preponderante y tendrás que modernizarte y amigarte con las nuevas tendencias para poder funcionar en sociedad. Te sentirás más amparado si te agrupas con otros. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "ME ADAPTO Y ASIMILO LOS CAMBIOS PERFECTAMENTE". Si hoy, 10 de noviembre, estás de cumpleaños… Darás comienzo a importantes emprendimientos e incorporarás a tu vida nuevas compañías que estarán muy compenetradas con tus flamantes intereses. Tu familia podría desaprobar a tus amigos o mostrarse reticente por temor a perderte. Deberás navegar entre dos aguas. La Copa de la Suerte: 7, 27, 41, 67, 84, 96 Aries: Si escondes muchos secretos, esto podría poner en riesgo tus relaciones. Tus amigos no entenderán las causas de tu comportamiento esquivo y misterioso. Evita generar sospechas y resentimientos, y ofrece algún tipo de explicación si no quieres que se enturbien más las cosas. Tauro: Te sentirás apto para asumir mayores responsabilidades y ocupar puestos de autoridad en el trabajo. Si bien la exigencia será mayor, tus esfuerzos no pasarán desapercibidos y te reconocerán como una persona idónea. Este logro te lo has ganado a pulmón ¡disfrútalo! Géminis: Los contactos con otras regiones pueden ser un camino hacia el éxito profesional. Te tomarás en serio el reto de ampliar tus horizontes y acceder a mejores oportunidades. Toma en cuenta las indicaciones, los consejos y las sugerencias de las personas más experimentadas. Cáncer: Se presentará la oportunidad de hacer negocios rentables ya que conocerás a las personas indicadas. Quiero que escuches nuevas propuestas financieras y que aproveches los recursos disponibles. También conseguirás socios comerciales serios y confiables. Leo: Tendrás que sortear importantes obstáculos en el área sentimental. Si te encuentras acompañado tu relación será puesta a prueba y habrá algunas comparaciones inevitables con parejas anteriores. Si estás soltero te darás cuenta que debes superar el pasado si quieres hoy construir algo sólido. Virgo: Realizarás tus tareas con empeño, pero debes tener cuidado porque tus colegas en el fondo tienen una actitud hostil y competitiva. La mejor receta contra las habladurías y los comentarios mal intencionados será que te concentres en tus objetivos laborales. Libra: El anhelo de dar una imagen insuperable podría costarte caro así que piensa bien si vale la pena invertir tus recursos en cuestiones superficiales y pasajeras. Recuerda que ni tú, ni el ser que amas son un trofeo, a la hora de involucrarte sentimentalmente actúa con cautela. Escorpio: Bajo la influencia de la Luna y Saturno personas cercanas requerirán tú presencia y deberás postergar otros compromisos para estar allí cuando te necesiten. Tomarás decisiones en la esfera familiar y no te temblará el pulso porque tendrás clara la opción más conveniente. Sagitario: Presta atención porque hay posibilidades de que surjan marcadas diferencias e intercambios verbales muy fuertes. Quiero que respetes las opiniones de los demás, aunque sean diferentes a la tuyas, y que controles cierta tendencia a la soberbia. A veces es mejor guardar silencio. Capricornio: Las circunstancias te exigirán economizar tiempos y manejarte con mayor rapidez. Es buena idea invertir tu dinero en productos o servicios que traigan dinamismo a tu actividad diaria. Obtendrás mayores ganancias y rentabilidad si te pones a tono con las últimas tecnologías. Acuario: Será necesario que encuentres soluciones nuevas a viejos problemas que arrastras. Tendrás una mirada más madura y te darás cuenta de que hay viejas conductas que ya no tienen razón de ser. Una vez que asumas tu realidad presente notarás mayor firmeza en ti. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Piscis: Hoy más que nunca los de afuera son de palo ya que solo encontrarás el apoyo que estás buscando en tu interior. Haz oídos sordos a las críticas y crea un área de protección a tu alrededor mediante afirmaciones positivas. Invoca a tus guías espirituales.

