El Niño Prodigio: Horóscopo para el 10 de mayo Podrían surgir desacuerdos y discusiones en las familias: guíate con tu corazón e intenta mantener la calma e imponer la paz. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir MIÉRCOLES, 10 DE MAYO Les cuento que la Luna hará una oposición con Marte, pero que afortunadamente Neptuno, el más compasivo de los astros, intermediará. Te diría que a la hora de hacer planes no dejes afuera el aspecto emocional y que tengas en cuenta las demandas de tu círculo afectivo. Es posible que en las familias haya disputas por ocupar el rol de mando o autoridad, así que será importante que sedas y que tomes las determinaciones bastándote en lo que es mejor para todos. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "MIS DETERMINACIONES SE BASAN EN EL AMOR" . Si hoy, 10 de mayo estás de cumpleaños… Estarás un poco reactivo a nivel emocional, así que, si te enojas, en lugar de explotar, cuenta hasta diez. Las perspectivas tanto en lo económico como en lo sentimental son muy buenas. En tus relaciones encontrarás la estabilidad que por el momento no estás hallando en ti. La Copa de la Suerte: 9, 12, 28, 55, 60, 83 Aries: En tu familia te tomarán como un referente, así que condúcete con rectitud. Respeta a las generaciones que te precedieron, aunque a veces su rigidez te resulte un tanto exasperante, y no intentes implementar cambios arbitrarios. Ten compasión por las personas mayores. Tauro: Si alguien te hace un comentario hiriente trata de responder con sabiduría, en lugar de caer en sus provocaciones. Has hecho un recorrido demasiado largo como para tropezar ahora. Ten una mirada piadosa y amigable, y verás cómo se aplacan los ánimos. Géminis: Este no es un momento para tomar decisiones apresuradas con respecto al dinero, ni para afrontar gastos extras. Te sugiero que, si vas a pedir algún préstamo o entrar en un plan de cuotas, previamente te asegures de que puedes cumplir con todos los requisitos. Cáncer: La influencia de Marte, el planeta rojo, te tiene un poco aguerrido y peleador, por eso te sugiero que intentes ponerte en el lugar del otro y que no invadas en territorio ajeno. Elige para relacionarte personas con las que tengas ideales en común. Leo: Si quieres mantenerte saludable te recomiendo que dejes de acarrear viejos enojos. No somatices las tensiones para que tu bienestar físico no se vea afectado. Un día a base de una dieta liviana y liquido te ayudará a purificar las distintas dimensiones de tu ser. Virgo: En tu círculo social habrá gente que te aplaudirá y otra que te confrontará, pero eso no tiene que desplazarte de tu eje. Haz oídos sordos a cualquier tipo de agresión y quédate con la vibración positiva que te hacen llegar los seres que te aman. Libra: Alguien que cumple un rol de autoridad en tu vida se comportará de una manera que te resultará un tanto intimidante. También podría suceder que cuando te encuentres en tu hogar te cueste dejar afuera los temas de trabajo. Si te sientes sobre exigido pide ayuda. Escorpio: Alguien querrá imponerte sus creencias, pero tú te regirás por tu propio criterio. A la hora de hablar utilizarás las palabras que mejor expresen tu sentir. Te darás cuenta que una frase dicha con buena intención y en el momento justo causa efectos contundentes. Sagitario: Si compartes tu economía con tu socio o pareja trata de que ambas partes tengan una participación en las decisiones y no permitas imposiciones. Si sientes que en lo económico el agua te ha subido al cuello no te aflijas porque un familiar te brindará auxilio. Niño Prodigio Credit: Getty Images Capricornio: Tu pareja, tu socio o una persona que consideras de una manera especial se conducirán de una manera impetuosa. Trata de comprender sus razones en lugar de juzgar y reprobar las fallas. Con un gesto de empatía o un poco de escucha lograrás amansar a la fiera. Acuario: Estás con un trajín cotidiano un poco acelerado, pero ahora necesitas bajar un poco los decibeles. En tu interior hay un templo al que puedes ingresar cada vez que necesites paz y silencio. Sabrás sacarle un gran provecho a tus momentos de soledad. Piscis:Cuando estés en situaciones sociales tendrás un toque distintivo que hará que todas las miradas se posen en ti. Pero si quieres que la gente que frecuentas te acoja baja un poco el perfil. Tú mejor que nadie sabes los beneficios de pasar desapercibido.

