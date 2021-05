El Niño Prodigio: Horóscopo para el 10 de mayo Júpiter, el planeta de la buena suerte, ingresará muy pronto en el signo de piscis. Mira cómo afectará a tu signo según los astros con El Niño Prodigio. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir LUNES, 10 DE MAYO Y eso mi gente bella, esta semana Júpiter ingresará en el signo de Piscis. Este tránsito sucederá del 14 de mayo al 28 de julio, así que hoy te diré cómo impactará en tu signo. Presta atención. Aries: Sentirás una presencia protectora que te acompañará a donde vayas. Será un período en que el que tu fe y tu confianza estarás fortalecidas. Encontrarás guía espiritual y a su vez ayudarás a otros a que encuentren su camino ¡Dejarás que tu vida fluya naturalmente! Tauro: Júpiter te traerá momentos de movimiento y renovación. Llegarán personas a tu vida que compartirán tus sueños e ideales. Tus amigos y tus familiares tu principal fuente de alegría. Tu futuro se encuentra lleno de esperanzas. ¡Aprovéchalo! Géminis: Se vienen tiempos de éxito y triunfo. Conocerás a personas influyentes que te ayudarán a cumplir tus metas. Tendrás la oportunidad de crecer y de ampliar tus horizontes de trabajo. Llevarás tus responsabilidades con optimismo y una estrella guiará tus pasos hasta la cima. Cáncer: Júpiter te traerá la oportunidad de hacer el viaje de tus sueños. También conocerás personas de otras regiones que te abrirán puertas. El contacto con otras culturas te mostrará otra dimensión de la vida. ¿Has pensado en aprender un nuevo idioma? ¡Considéralo! Leo: Júpiter activará tu sexualidad y te motivará a explorar tus fantasías ocultas. Otro ser desatará tus emociones y tus deseos más profundos. Te volverás un experto en todo lo relacionado con el amor. Alégrate porque además habrá alguien te ayudará económicamente. Virgo: El romanticismo llegará a tu vida de la mano de Júpiter. Será un período ideal para hagas nuevas alianzas o para que realices un viaje junto a tu pareja. Si estás soltero podrías a conocer a alguien de otra cultura o región ¡ábrete al amor! Libra: Gracias a las influencias benéficas de Júpiter tu rutina se convertirá en una fiesta y cada minuto será una ocasión maravillosa para celebrar. Tus tareas cotidianas te traerán gratificación y le podrás especial foco a tu salud. Será buena idea meditar a diario. Escorpio: Estarás enérgico y con tu gran carisma captarás la atención de los seres que te rodean. Será una etapa muy provechosa en que podrás expresarte a través de diversos canales artísticos. Confiarás en el poder de tus sentimientos y de tu imaginación. Sagitario: Tus seres queridos te proporcionarán cariño y felicidad. Durante este periodo es factible que te mudes a una casa más amplia o que se agrande la familia. Sentirás que una voz interior te guía y te alienta. Te volverás un ser más sensible y bondadoso. Capricornio: Las vibraciones de Júpiter iluminarán tu mente y aumentarán tu nivel de entendimiento. Por eso será un período excelente para que estudies o para que investigues sobre los temas que te interesan. Te comunicarás con personas de otras regiones que te aportarán guía. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Acuario: ¡La abundancia llegará a tu vida! Júpiter guiará tus pasos para que puedas aumentar tu capacidad de generar dinero. Tus necesidades estarán más que satisfechas y podrás regalarte algunas gratificaciones extras. Asegúrate de que fluya esta corriente benéfica ¡actúa con generosidad! Piscis: Júpiter traerá un sinfín de bendiciones que impactarán en todas las áreas de tu vida. Darás comienzo a una nueva etapa llena de optimismo. Tu intuición te guiará y no habrá fuerza en este mundo que pueda apartarte de tu camino. Confiarás plenamente en tus capacidades. Y la Copa de la Suerte hoy te trae el: 8, 25, 67, 79, 83, 86 Con Dios todo, sin Él nada. Lerego, Lerego, Lerego.

