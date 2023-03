El Niño Prodigio: Horóscopo para el 10 de marzo Pon mucho cuidado a personas que quieran sonsacarte y los miembros de tu familia que sientan celos ¡usa tu sentido común! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir VIERNES, 10 DE MARZO ¡Les cuento que la Luna hará oposición con Venus y cuadratura con Plutón, así que nuestras relaciones y alianzas cobrarán gran importancia. Es posible que nuestros deseos se contrapongan con los de nuestra pareja o socios y que esto derive en crisis profundas. Será importante que analices a fondo los motivos que te unen a los demás. La clave estará en que aceptes al otro tal como es y que no trates de hacerlo encajar con lo que a ti te gustaría. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "MIS RELACIONES SE BASAN EN LA VERDAD" Si hoy, 10 de marzo estás de cumpleaños… Habrá gente que te querrá sacar información, pero te convendrá ser discreto. También podrían surgir atracciones en tu grupo de amigo, así que mucho ojo con las "relaciones peligrosas". En cuanto al dinero, alégrate porque tendrás recursos de sobra para darte los gustos. La Copa de la Suerte: 13, 27, 29, 35, 76, 78 Aries: Persiguiendo tus ambiciones podrías descuidar tus relaciones y granjeándote resentimientos. Trata de establecer vínculos en los que prime el respeto y la tolerancia frente a las diferencias del otro. No exijas más de lo que te puede dar. Tauro: Si estás haciendo una dieta para ponerte en forma no te vayas a los extremos y cada tanto otórgate un alivio. Asimismo, haz la cuota de ejercicios justa sin sobre exigirte. Si te tratas con amor, tu cuerpo responderá mejor que si te manejas con severidad. Géminis: Un conflicto que vienes arrastrando hace mucho tiempo te está impidiendo disfrutar del momento presente. Comienza amándote a ti mismo y aceptando tus luces y tus sombras. El arte puede ser un buen medio para canalizar tus temores ocultos. Cáncer: Los miembros de tu familia podrían resentirse si los comparas con otros o les exiges que cumplan con parámetros externos. Trata de mantener los asuntos íntimos fuera del ojo público. Cuando cierres la puerta de tu casa deja afuera las malas vibras de la calle. Leo: Si te la pasas hablando del trabajo o la salud te será imposible despejar la mente. Recuerda que cada tanto es positivo tener una conversación banal para entretenerse. Tienes derecho a tomarte un recreo haciendo una salida o un paseo en compañía de alguien especial. Virgo: A la hora de administrar tu dinero deja que prime el sentido común evitando gastos excesivos. Necesitas que tu economía se mantenga equilibrada en cuanto a entradas y salidas. Si tienes hijos recuerda que una cosa es cubrir sus necesidades y otra muy distinta ceder a sus caprichos. Libra: A la hora de tomar decisiones debes regirte por tus propios parámetros, criterios y consideraciones, aunque esto genere el disgusto de tus familiares. Es tiempo de revolotear y andar entre las flores como un colibrí. No cargues mochilas que no te pertenecen. Niño Prodigio Credit: Getty Images ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Escorpio: Si continúas pensando en temas escabrosos agotarás tus reservas de energías. Mi recomendación es que te regales momentos de calma y que trates de contactar con tu mundo interno. Pon música instrumental para armonizar tu espíritu y descomprimir la mente. Sagitario: Recuerda que las verdaderas relaciones son aquellas en las que prima el amor, el respeto y la consideración. Si quieres prevenir conflictos te sugiero que evites mezclar dinero y amistad. A la hora de fraternizar deja los intereses monetarios de lado. Capricornio: Tu personalidad impenetrable y sobre exigente puede traerte conflictos en tu ámbito de trabajo. Si quieres que tus colegas den lo mejor de sí será mejor que dejes de presionarlos. Lograrás aquello que ambicionas cuando aprendas a controlar tu tendencia dominante. Acuario: Hoy deberás estar atento para que los temores inconscientes no vayan a opacar tus momentos de dicha. Superarás los traumas pasados cuando dejes de mirar hacia atrás y recibas con los brazos abiertos los regalos que te trae la vida actualmente. Continúa avanzando. Piscis: A tu alrededor habrá gente muy persuasiva que tratará de sonsacar tus secretos y arrancarte "verdades" que pertenecen al ámbito de la esfera privada. A nadie tiene porque interesarle cuánto ganas y con quién te acuestas. Tu mejor estrategia será mantenerte en silencio.

