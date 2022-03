El Niño Prodigio: Horóscopo para el 10 de marzo Es importante que este día hables menos y escuches más. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir JUEVES, 10 DE MARZO ¡Y eso gente bella! ¡Feliz jueves! Les cuento que durante este día la Luna continuará en Géminis y hará aspectos tensos con Neptuno así que ojo con hacer interpretaciones equivocadas, enredarte en confusiones o caer en malos entendidos. Si sientes que no puedes explicarte a través de las palabras busca otros medios para comunicarte como pueden ser los gestos, los silencios y las miradas. Habla menos y escucha más, porque esta actitud, entre otras cosas, te ayudará a detectar a las personas mentirosas y a prevenir fraudes. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "MI SEXTO SENTIDO ME AYUDA A COMPRENDER EL ENTORNO". Si hoy, 10 de marzo estás de cumpleaños… Aprovecha este ciclo para investigar sobre los temas que más te inspiran, pero deberás alejarte de los charlatanes porque los atraerás como un imán. Recita mantras, afirmaciones positivas y frases de poder porque tus palabras resonarán con las vibraciones más benéficas del cosmos. La Copa de la Suerte: 2, 12, 41, 59, 68, 77 Aries:Soñarás despierto y tu mente estará llena de ideas, pero cuidado con prometer en vano o decir cosas que puedan generar falsas expectativas en los demás. Quiero que te rodees con personas que compartan tus intereses porque la buena onda es contagiosa. Tauro:Concentrarás tus energías en reorganizar tu economía. Si enfrentas algunas deudas o te faltan medios para concretar tus proyectos ¡ojo con buscar soluciones mágicas!, mejor trata de explotar los recursos que tienes a la mano, el sentido común será tu mejor aliado. Géminis:Concentrarás tus energías en los proyectos que tienes presentes y te cuidarás de dar pasos en falso. Confía en tus habilidades y en tu capacidad de alejar cualquier tendencia negativa que flote en el ambiente. Haz todos los cambios necesarios. Cáncer:Te conectarás con las energías mágicas y espirituales. No harán falta las palabras a la hora de comunicarte ya que captarás los pensamientos de los demás sin necesidad de explicaciones. Si en algún momento sientes dudas, acércate a los ángeles y a las fuerzas de luz. Leo:En el ámbito social podría presentarte algunas decepciones así que aléjate de las personas poco confiables y no le abras la puerta de tu vida a quien no lo merece. Recuerda que siempre contarás con tus verdaderos amigos y que no tienes por qué tolerar ningún destrato. Virgo:Diversas responsabilidades caerán sobre tus hombros y no tendrás opción de irte o bajar los brazos. Hoy más que nunca, deberás ser coherente entre lo que dices y lo que haces, y mostrar una conducta intachable frente a aquellos que dependen de ti. Libra:Contarás con el apoyo de la Luna que te aportará optimismo. Será un momento para aprender idiomas o establecer contactos en el extranjero. Los asuntos legales, los viajes o los trámites migratorios podrían demorarse por cuestiones administrativas, si esto sucede no te pongas nervioso. Escorpio:Estarás dotado de poder para liberarte de programas mentales que no te convienen para tu vida. Podrás comenzar una fuerte transformación que renovarán tus ideas y la forma en que percibes la vida. Si te lo propones nacerás por segunda vez. Sagitario:Con la luna creciente transitando el sector de la pareja y las uniones, será un buen momento para que llegues a acuerdos. Pero no permitas que las emociones interfieran. La diplomacia será una herramienta clave para llegar a un punto de entendimiento. Capricornio:Aprovecharás cada hueco de tiempo en forma productiva, recuerda que nadie está excepto de olvidos, distracciones o desatenciones. Si algo no sale de acuerdo a tus planes no te inquietes ni hagas un mundo de un grano de arena. Todo tiene solución. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario:Los asuntos del corazón marcharán viento en popa porque encontrarás con quien compartir tus pasatiempos preferidos, recuperarás el gusto de jugar y te divertirás como cuando eras un niño. Pero ten cuidado con gastar de más, aprende a disfrutar sin desembolsar grande sumas de dinero. Piscis:Recordarás los viejos tiempos y vendrán a ti imágenes de personas que hace rato no frecuentabas. Habrá mucho movimiento en tu hogar así que te recomiendo que ordenes y dejes todo impecable porque recibirás muchas visitas. Los negocios con bienes raíces prosperarán.

