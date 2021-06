El Niño Prodigio: Horóscopo para el 10 de junio Será una ocasión ideal para que detectes aquellos pensamientos o ideas que en el pasado te llevaron a cometer un error. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Por El Niño Prodigio Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir JUEVES, 10 DE JUNIO ¡Y eso mi bella gente! ¡Feliz jueves! Hoy se producirá un Eclipse de Sol y, si no te prepararas correctamente, esta configuración podría causarte una sensación de cansancio o abatimiento. Por eso te recomiendo que te exijas lo menos posible y que tomes una distancia prudente de cualquier conflicto que te genere estrés. Será una ocasión ideal para que detectes aquellos pensamientos o ideas que en el pasado te llevaron a errar. En los próximos días podrás reparar faltas o situaciones de las que te arrepientes. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "OBSERVO MI REALIDAD INTERNA Y EXTERNA". Si hoy, 10 de junio, estás de cumpleaños… Este es un día de Eclipse por lo tanto podrás barajar y dar de nuevo. Sentirás la necesidad de ser más auténtico y de no postergar más tus verdaderas preferencias. Recuperarás muchos vínculos y oportunidades que dabas por perdidas. Será un nuevo renacer. La Copa de la Suerte: 24, 31, 59, 70, 77, 96 Aries En este eclipse de sol te recomiendo que antes de hablar pienses en el impacto que pueden causar tus palabras. Si estás pensando en realizar un trámite o una mudanza deja que todo fluya naturalmente y no fuerces nada. Aprovecha para reflexionar. Tauro Este eclipse influirá en el área de tu economía y de tus posesiones materiales. Tendrás deseos de ampliar tu capital y de generar nuevas fuentes de ingreso. Te recomiendo que evalúes detenidamente las opciones que se te presenten y que pienses tus próximos movimientos. Géminis Este eclipse solar te tiene como principal protagonista. Tendrás la posibilidad de reconsiderar algunas decisiones que tomaste en el pasado y detectar tus puntos débiles. La buena noticia es que, de aquí en más, sabrás como corregir las fallas y enderezar las cosas. Cáncer Será un día en el que tus poderes psíquicos e intuitivos estarán a flor de piel. Presta mucha atención porque reaparecerán algunas personas con las que no te habías despedido de la manera correcta. Tendrás la oportunidad de enmendar viejos errores y saldar deudas karmicas. Leo En este eclipse deberás estar muy atento porque saldrán a la superficie algunos verdades que estaban escondidas debajo de la alfombra. En el plano de las relaciones sociales prepárate porque se caerán algunas caretas. Date un tiempo para procesar lo que ves. Virgo Este eclipse de sol te llevará a replantearte tus objetivos y aspiraciones. Por una vez, dejarás de cargarte todo al hombro y de asumir responsabilidades que no te corresponden. Además tendrás oportunidad de develar la verdadera personalidad de tus colegas. Libra Este eclipse de sol te permitirá detectar y confrontar las creencias limitantes que te impiden emprender un camino más pleno. Recuerda que te mereces todo lo bueno que tiene la vida. Es tiempo de que cayes a las voces de la duda y el desaliento. Escorpio Este eclipse de Sol te enfrentará cara a cara con tus emociones más profundas. Será un momento en el que tendrás la oportunidad de descubrir un importante secreto que estaba muy bien guardado y escondido. Encontrarás la llave de tu liberación. Sagitario Este eclipse de sol será determinante en cuanto a tus vínculos y se jugarán cartas importantes en el plano sentimental. Tendrás la oportunidad de ver algunos aspectos de tus relaciones que generalmente pasas por alto. Si estás soltero, creo no será por mucho más tiempo. Capricornio Si tenías alguna molestia crónica alégrate porque con este eclipse podrás detectar la pieza que estaba fallando en el engranaje. A partir de ahora, tendrás la oportunidad de mejorar el funcionamiento de tu organismo. Recuerda la frase "mente sana en cuerpo sano". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Acuario Este eclipse te ayudará a entenderte más a fondo y a superar algunas dudas que te impedían ser completamente autentico. Si tienes hijos podrás verlos tal como son independientemente de tus deseos, tus temores y tus expectativas. De aquí en más podrás apuntalarlos mejor. Piscis Tu pasado se verá muy sacudido por las influencias del eclipse. Te darás cuenta de que algunas situaciones que creías superadas dejaron profundas huellas que merecen ser examinadas. De aquí en más recompondrás tu vida afectiva. Además podrías realizar cambios significativos en tu hogar.

