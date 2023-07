El Niño Prodigio: Horóscopo para el 10 de julio "Serás un líder en todas las actividades que emprendas, pero ten cuidado, no dejes que la cólera te arrastre" ¡No dejes de leer tu horóscopo de hoy 10 de julio! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El niño prodigio Credit: Getty Images LUNES 10 DE JULIO ¡Así es, mi gente bella! ¡Feliz comienzo de semana para todos! Les tengo una noticia astrológica: Marte, el planeta rojo, ingresará hoy en el signo de Virgo y permanecerá allí hasta el 27 de agosto. Esta posición nos llama a desarrollar una mayor pericia y a buscar la excelencia en nuestras tareas cotidianas. Es momento de pulir ese diamante que llevamos dentro. Ahora, les diré qué héroe o deidad puede ayudarte en este cometido. ¡Así que no se muevan de ahí y presten mucha atención! Aries:Estarás bien trabajador, pero debes controlar esa tendencia a la desmesura si no quieres agotar tus fuerzas antes de tiempo. ¡No te pases de la raya! Si logras moderarte y funcionar de manera más metódica y ordenada, adquirirás una eficiencia tan impecable como la del dios egipcio Ptah. Relacionado: Las predicciones de El Niño Prodigio para Jennifer López y Ben Affleck Tauro:En tu ser se activarán estímulos que pondrán en marcha tu potencial creativo. En el terreno del amor, te atreverás a tomar la iniciativa, a avanzar y a salir a la conquista. ¡Es hora de dejar atrás las inhibiciones y pisar con fuerza! Inspírate en Changó, el dios danzarín. Géminis:Tomarás el control en tu hogar y en ocasiones desearás que tus familiares actúen según tu voluntad. Sin embargo, debes tener cuidado, porque a nivel emocional podrías estar más irritable. Para evitar caer en arrebatos, te sugiero que le pidas a Yemayá, la diosa de los pescadores que te proteja. Cáncer:Tu maquinaria mental estará encendida y serás más comunicativo que nunca. Te sentirás dispuesto a entablar conversaciones y debatir sobre diversos temas. Si necesitas dar una conferencia o promocionar algo de manera convincente, invoca a Odiseo para que te transmita elocuencia. Leo:Defenderás tu patrimonio y no permitirás que nadie te diga cómo manejar tu dinero. Será un momento excelente para emprender un negocio por tu cuenta o para ganarte la vida a través de un oficio. En este camino, te sugiero que le pidas ayuda al dios Vulcano, el maestro de la materialización. Virgo:Tú vas a tomar tus propias decisiones y actuar con autoridad. Serás un líder en todas las actividades que emprendas, pero ten cuidado, no dejes que la cólera te arrastre. Vas a llevar adelante nuevos emprendimientos y en algunos momentos te sentirás poderoso como Ogum, el dios del hierro. Libra:No le temerás a los miedos, ni a esos viejos fantasmas que te atormentan. ¡Es hora de plantarles cara! Además, contarás con la asistencia de los Hermanos Serpentinos, quienes estarán a tu lado cuando surjan incertidumbres. Ellos te guiarán en el mundo de la intuición, los sueños y la espiritualidad. Escorpio:Tomarás un rol más activo dentro de tu grupo de amigos. Serás el líder que tomará la delantera para organizar reuniones, fiestas y salidas, ¡serás el alma de la fiesta! Serás como Prometeo, preocupado por el progreso y el bienestar de tu comunidad. Sagitario:Contarás con el espíritu y la iniciativa necesarios para emprender proyectos profesionales de manera más autónoma e independiente. Tu diligencia y dedicación te llevarán al éxito, y tu habilidad solo se podrá comparar con la destreza de Eitri, el dios forjador de la mitología nórdica. Capricornio:Prepárate para una travesía interesante. Realizarás trabajos en el extranjero, llevarás adelante trámites inmigratorios o expandirás tu campo de acción. Sentirás crecer tu vitalidad, dinamismo y espíritu emprendedor. Serás guiado por Bes, el dios egipcio de los amuletos. ¡Avanza con confianza! Acuario:Tu vida íntima se llenará de pasión y deseo, y buscarás que tu compañero de lecho satisfaga tus más profundos anhelos. Tu curiosidad se incrementará y te aventurarás en terrenos ocultos. En este camino, Palas Atenea te brindará su ayuda para mantener a tu amante cautivado. Piscis:En tu relación el interés se reavivará y también aumentarán las posibilidades de peleas. Pero si estás soltero, prepárate porque surgirán pretendientes y podrás iniciar algo nuevo. Sea cual sea tu situación, te recomiendo que le pidas ayuda al dios Quetzalcóatl para actuar de manera ecuánime. Y la Copa de la Suerte hoy te trae el: 5, 11, 23, 37, 45, 61 Con Dios todo, sin Él nada. Lerego, Lerego, Lerego.

