El Niño Prodigio: Horóscopo para el 10 de julio Busca relacionarte con personas de otras culturas. Mira lo que te deparan los astros para hoy, según El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir DOMINGO, 10 DE JULIO ¡Y eso mi gente linda! ¡Feliz domingo! Les cuento que hoy la Luna transitará por el signo de Sagitario y hará un trígono con Júpiter, así que nos sentiremos llenos de optimismo. Si te gusta el ciclismo, correr maratones o andar a caballo aprovecha para hacerlo porque tu espíritu deportista estará a tope. También buscarás ampliar tus horizontes, así que te relacionarás con personas de otras culturas. Te darás cuenta que tus posibilidades de expansión y crecimiento son infinitas. Quiero que fortalezcas la confianza en ti. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "APROVECHO LAS OPORTUNIDADES QUE LA VIDA ME REGALA". Si hoy, 10 de julio estás de cumpleaños… La vida te pondrá frente a algunas decisiones significativas, pero sabrás estar a la altura de las circunstancias. Además, le darás más importancia a tu bienestar integral y empezarás a implementar un estilo de vida más saludable. La Copa de la Suerte: 2, 34, 40, 66, 80, 94 Aries: Este es un momento de un gran despliegue personal en el que un espíritu de aventura y de conquista atravesará todo tu ser. Quiero que te guíes por los pensamientos positivos y que avances sin mirar atrás. Recuerda que no hay límites para crecer. Tauro: Es el momento de que sigas tus instintos y tengas un encuentro erótico con ese ser que tanto te atrae. A la hora de la verdad vístete de color rojo y pon una música con un ritmo caliente y caribeño que te ayude a encender la pasión. Géminis: El amor tocará a tu puerta y conocerás a alguien especial en reuniones o eventos. Si estás en una relación estable sentirán que el vínculo se renueva y que cobra vida un proyecto en común. Sintonízate en positivo para que cada momento sea especial. Cáncer: Para ti son tiempos de un gran desgaste, roce y actividad en los que debes estar atento a las señales que emite tu cuerpo. Ocúpate de cosas elementales como la salud, la alimentación y el descanso. Te recomiendo que comiences una dieta más rica en vitaminas. Leo: Con la Luna y Júpiter a tu favor recuperarás la confianza en ti mismo. Muéstrate auténtico al cien por cien y rodéate de seres que te quieran tal como eres. Dedícales más tiempo a tus hijos, sobrinos o nietos porque allí encontrarás tu mayor fuente de alegría. Virgo: Es posible que un familiar te de un aval importante para hacer un negocio o que salgas beneficiado en una herencia. Además, tu mundo afectivo atravesará por grandes transformaciones. Recuerda que la vida es un ciclo en el que todo termina para volver a renacer. Libra: Te relacionarás con seres entusiastas que sabrán motivarte y acompañarte. Será un día formidable para que fomentes la comunicación y tiendas puentes con el mundo que te rodea. No rechaces propuestas o invitaciones, porque los contactos que hagas pueden traerte una oportunidad de oro. Escorpio: Contarás con buen asesoramiento comercial y eso te ayudará a detectar oportunidades para ganar dinero. Además, recibirás premios o ingresos que no estaban contemplados en tu presupuesto. Tu oficio te dejará excelentes ganancias y lograrás colocar tu producto en el mercado. Sagitario: Tendrás la mirada dirigida al futuro y apuntarás bien lejos con tu flecha. Te sentirás más fuerte y más confiado que nunca, así que aprovecha para realizar esos proyectos que tanto te motivan. Si tienes hijos prepárate porque te traerán mucha plenitud y alegría. Capricornio: Estarás concluyendo un ciclo lunar, así que estarás más reflexivo y preferirás permanecer más tiempo solo. Será una buena ocasión para que reces, medites o practicar alguna técnica de purificación interna. Hacer un alto te ayudará a esclarecer sucesos del pasado. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario: Priorizarás los vínculos más sinceros y te rodearás de gente optimista que te inyectará energía positiva. Expresarás tus puntos de vista frontalmente y darás testimonio de algunas vivencias personales. Sumarás nuevos adeptos y seguidores. Piscis: Será un buen momento para preguntarte qué es lo que quieres para tu vida y qué puedes hacer para alcanzarlo. Una persona bien posicionada te abrirá puertas y te ayudará a que obtener eso que tanto ambicionas. Tu poder adquisitivo mejorará y adquirirás un mayor estatus.

