El Niño Prodigio: Horóscopo para el 10 de febrero

VIERNES, 10 DE FEBRERO ¡Feliz viernes, mi gente linda! Les cuento que Mercurio, el mensajero de los dioses, se unirá a Plutón, por lo que tendremos acceso a información secreta que transformará nuestra manera de pensar. Fíjate bien cómo vas a usar tus cartas de negociación y con qué objetivos. Paralelamente, la Luna transitará por Libra y hará un trígono con Marte, así que, si te interesa relacionarte con alguien te sugiero que tomes la iniciativa y que propongas un intercambio. Recuerda que el amor y el romance no son para los tímidos. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "EL ACCESO A LA VERDAD ME EMPODERA" Si hoy, 10 de febrero estás de cumpleaños… Las estrellas se pusieron de acuerdo para regalarte un año inolvidable. Si sientes latir su corazón por amor aprovecha este momento y camina unos pasos más allá. Todos tus problemas económicos se solucionarán como por arte de magia. La Copa de la Suerte: 7, 28, 59, 73, 78, 82 Aries: Con la Luna en tu signo opuesto los que te rodean demostrarán un espíritu cooperativo y habrá condiciones favorables para crear nuevas alianzas. Si alguien te resulta atractivo no dudes en tomar la iniciativa y recuerda: si lanzas la piedra, luego no escondas la mano. Tauro: Ocuparte de las tareas cotidianas, organizar tus horarios y resolver asuntos pendientes te ayudará a que paulatinamente vayas encontrando el orden y el equilibrio que necesitas. Te recomiendo que visites al oculista para hacer un control de rutina o para renovar tus lentes. Géminis: Los cuerpos celestes estimularán tu creatividad y las ganas de divertirte. Si tienes hijos te sentirás especialmente conectado con ellos y pasarán momentos muy dichosos juntos. Además, la suerte está de tu lado en el juego, así que sigue tus corazonadas. Cáncer: Estarás más tiempo en tu hogar, así que aromatiza los ambientes con aceite de lavanda para que reine un clima de armonía. También puedes hacer un pequeño altar con fotos y recuerdos de tus abuelos y otros antepasados para que te brinden la protección que necesitas. Leo: Los astros estimularán las actividades intelectuales y los estudios. También sentirás una gran necesidad de escribir mensajes y de hacer llamadas para comunicarte con parientes o amigos. Será buena idea consultar a otros antes de tomar cualquier decisión importante. Virgo: Se te ocurrirán nuevos negocios y en el afán de ganar dinero estarás dispuesto a hacer horas extras o buscar empleos alternativos. Tus ingresos pueden multiplicarse, solo tienes que dar con el proyecto o la idea indicada y unirte a las personas correctas. Libra: Una buena estrella te alumbrará para que te conviertas protagonista de tu propia vida. Ahora es momento de avanzar y de emprender nuevos proyectos con total fe en ti mismo. Conseguirás todo lo que te propones con una actitud ganadora y optimismo. Escorpio: Hoy tus seres de luz estarán presentes a tu alrededor para guiarte y para que aprendas a convertir las experiencias difíciles en enseñanzas positivas. Crea un clima de calma a tu alrededor con velas, sahumerios y aromas. Te sentirás más unido que nunca al Supremo. Niño Prodigio Credit: PESP ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Sagitario: Los astros activarán tu vida social, así que la palabra clave será "compartir". Todo lo que hagas resultará mejor si estás acompañado por tus amigos o personas afines. Además, mira bien a tu alrededor porque hay alguien que se está enamorando de ti. Capricornio: Alcanzarás los objetivos que te propongas en el área del trabajo y lograrás el reconocimiento que tanto ambicionas. Te llegarán las recompensas por los esfuerzos realizados, así que aprovecha para pedir un ascenso o para establecer acuerdos más favorables. Acuario: Atravesarás por un momento de crecimiento y te lanzarás en desafíos que te permitan superarte a ti mismo. Una propuesta del extranjero golpeará tu puerta y te ayudará a expandirte hacia nuevos horizontes. Estudia, aprende nuevos idiomas o participa de actividades culturales. Piscis:Este es el momento de dejar de ponerte en el lugar de víctima y detectar cuáles son tus armas secretas. Haz lo que quieras sin culpas, pero asegúrate de ser dueño de tus decisiones. Aprende a utilizar tu poder de seducción para tu beneficio.

