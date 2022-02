El Niño Prodigio: Horóscopo para el 10 de febrero Busca la compañía de amistades serias y responsables. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir JUEVES, 10 DE FEBRERO ¡Y eso gente linda! ¡Feliz y bendecido jueves! Les cuento que durante este día la Luna transitará por Géminis y hará un trígono con Saturno por eso lograrás mucha concentración mental. Será un momento ideal para que estudies, leas o busques información específica acerca de un tema. No te disperses con chismes, habladurías o charlas superficiales. Conversa con personas que estén dispuestas a escucharte con el grado de atención que te mereces y que luego no vayan a ventilar tus asuntos. Busca la compañía de amistades serias y responsables. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "CUMPLO MIS PROMESAS Y MANTENGO MI PALABRA DE HONOR". Si hoy, 10 de febrero estás de cumpleaños… Durante esta revolución solar conocerás gente que se volverá esencial para ti y entablarás amistades que mantendrás de por vida. Tu opinión tendrá mucho peso y autoridad asique no digas nada a la ligera. Recuerda que muchas veces el silencio vale más que mil palabras. La Copa de la Suerte: 6, 26, 49, 54, 88, 94 Aries:Tendrás la necesidad de informarte, instruirte y de indagar sobre nuevos temas. Cuando hables irás directo al grano, sin perder tiempo en detalles superficiales. Te vincularás con personas con las que podrás establecer una conexión real y tener algo más que una charla entretenida. Tauro:Contarás con un olfato especial para los negocios y podrías conocer a una persona influyente que te ayudará a prosperar. Las redes sociales podrían ser las puertas para encontrar un puesto mejor remunerado, así que presta atención porque las oportunidades están muy cerca de ti. Géminis:Recuerda que tienes un origen y un destino, así que respira hondo y sintonízate con los propósitos que tienes en tu vida. Guíate por tu propia experiencia y considérate apto para resolver los desafíos que se presentan. Si confías en tu poder de determinación llegarás lejos. Cáncer:Tu poder psíquico, tu capacidad receptiva y tus cualidades de médium aumentarán. Mensajes trascendentes llegarán a ti a través de los sueños y adivinarás los pensamientos de las personas que te rodean. Deja que la energía fluya a través de ti y recuerda que funcionas como un canal. Leo:Tu vida social continuará muy activa y se presentarán nuevas posibilidades en ámbitos grupales. Te relacionarás con personas que te ayudarán a concretar tus sueños y proyectos. Aprovecha la experiencia de los demás para evitar errores y prevenir desaciertos. Virgo:Realizarás tu trabajo con una actitud más comercial y aprovecharás tus esfuerzos diarios para poner en marcha ingeniosas estrategias. Será un buen momento para aprender oficios, a buscar empleo o para hacerles propuestas a tus superiores. Libra:Dejarás atrás tus zonas de confort para lanzarte en busca de nuevos horizontes que te permitirán crecer en tu vida personal y profesional. Además, te rodearás de personas jóvenes que abrirán tus ojos y te darán importantes lecciones de vida. Escorpio:Hoy le pondrás punto final a un trámite engorroso que no te tenía tranquilo y, es muy posible, que recibas una ayuda económica de parte de un amigo o familiar. En el momento de negociar sentirás que cuentas con apoyo y esto te permitirá obtener mayores ganancias. Sagitario:Tus vínculos cobrarán dinamismo y te relacionarás con personas que te motivarán para desarrollar emprendimientos en equipo. Hablarás con claridad y sorprenderás a los demás con tus ideas originales. Tu pareja, un compañero o un amigo te ayudarán a dar un gran salto. Capricornio:Explotarás tus recursos y usarás nuevos métodos tecnológicos en tu trabajo para incrementar tu nivel de productividad. Si te encuentras desempleado tendrás grandes posibilidades de insertarse en el mercado laboral. Confía en tus habilidades. Acuario:Las energías cósmicas te ayudarán a expresarte y a dejar tu huella en el mundo. Podrás bajar a tierra algunas ideas originales, pero no te pongas demasiado exigente porque podrías olvidarte del enfoque primordial de tus planes. Date tiempo para que la creatividad emerja. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Piscis:Los astros otorgarán mayor protagonismo al universo de las emociones y te darán la posibilidad de disminuir la carga que llevas. Te liberarás de un viejo nudo y resolverás un antiguo misterio familiar. Además, tendrás mayores chances de crecer cuando resuelvas tu pasado.

