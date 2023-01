El Niño Prodigio: Horóscopo para el 10 de enero ¡Ojo! Tiempo de ser prudente y de poner atención especial a tu salud física y mental. Mira lo que te deparan los astros para hoy, según El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir MARTES, 10 DE ENERO ¡Y eso mi gente linda! ¡Feliz y bendecido martes! Les cuento que hoy la Luna ingresará en Virgo, así que, en lugar de dejarnos llevar por arrebatos emocionales, actuaremos de una manera mucho más práctica, mental y prudente. Esta lunación es propicia para prestarle atención a los requerimientos del organismo y ocuparse de la salud y el bienestar. Podrías aprovechar para hacer una dieta y un tratamiento desintoxicante, alimentándote de manera natural y, sobre todo, evitando cualquier tipo exceso. La moderación te ayudará a sobrellevar mejor el trajín cotidiano. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "REGULO MI ENERGÍA Y CULTIVO HÁBITOS SALUDABLES". Si hoy, 10 de enero estás de cumpleaños… Este año te traerá viajes, estudios filosóficos y nuevos amigos de otros países o en círculos distintos al tuyo. En el amor, te mostrarás más libre y audaz, y aceptarás todo tipo de invitaciones. Retomarás tus estudios o realizarás una capacitación para acceder a mejores trabajos. La Copa de la Suerte: 15, 21, 44, 71, 84, 96 Aries: Será un buen momento para que hagas los estudios de rutina y, si padeces algún achaque, tendrás grandes posibilidades de hallar un médico que te haga un buen diagnóstico y te proponga un tratamiento adecuado. Quiero que cultives hábitos más saludables. Tauro: Hoy el aprendizaje será dejar de lado tu timidez, atreverte a expresar tus dones y a mostrar tus habilidades natas. Volverás a ser la persona tranquila de siempre y podrás gozar sin grandes sobresaltos. Tu vida amorosa se volverá más previsible. Géminis: Aprovecha la energía terrenal de la Luna en Virgo para conectarte con tus plantas, para ordenar tu ropa y para planificar la comida de la semana. Ocuparte de tu hogar y de las tareas domésticas te ayudará a estabilizarte emocionalmente. Cáncer: Sueles ser una persona reservada, pero hoy los astros te motivan a expresarte a través de la palabra. Siempre es positivo y saludable descargar las preocupaciones charlando. Todo indica que encontrarás un confidente criterioso que te dará opiniones útiles. Leo: Todo el dinero que consigas será por tu propio esfuerzo y gracias a tu ingenio lograrás obtener buenas ganancias. Te recuperarás de algunas pérdidas económicas de los últimos tiempos y poco a poco te irás volviendo más realista y práctico. Virgo: Aunque tus decisiones sean cuestionadas, sigue adelante porque es momento de actuar por tu cuenta y basándote en tu propio criterio. Tendrás ocasión de demostrar que eres una persona inteligente y habilidosa. Si tienes un proyecto atrévete a dar el primer paso. Libra: Hoy se impone que cuides tu salud psíquica y que te escapes en algunos momentos de la vida social para pensar con tranquilidad. Deberás encontrar en tu interior el significado de tus acciones pasadas para poder iniciar una etapa nueva. Escorpio: Recibirás invitaciones sociales donde tomarás contacto con personas que te ayudarán en tus proyectos. El intercambio te estimulará a realizar cambios en tu vida y a mirar el futuro con ojos esperanzados. Cultivarás los valores de la solidaridad. Sagitario: En el trabajo, escalarás posiciones y llegarás a puestos de mayor responsabilidad, aunque deberás tener paciencia con algunas demoras que se pueden presentar. Alcanzarás los resultados esperados, si defines tus objetivos y perfeccionas las técnicas. Los detalles marcarán la diferencia. Capricornio: Buscarás ampliar tus conocimientos y experimentarás con nuevas formas o métodos para hacer las cosas. Te interesará la ecología, el cuidado del medio ambiente y la alimentación orgánica o natural. Verás la vida desde una perspectiva más elevada. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario: La Luna transitará por el sector de las energías ocultas, así que tendrás una gran capacidad perceptiva con la que descifrarás los secretos de los demás e investigarás sucesos intrigantes y misteriosos. Lee sobre la astrología, la numerología y el tarot. Piscis: La Luna en tu signo opuesto te ofrecerá la posibilidad de conectarte con personas que tienen características complementarias a las tuyas y de encontrar la estabilidad amorosa que tanto deseas. Relaciónate y registra todo lo que pasa a tu alrededor.

