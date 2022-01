El Niño Prodigio: Horóscopo para el 10 de enero Mercurio, el astro de la comunicación, se pondrá retrógrado. Mira cómo este fenómeno afectará a tu signo según El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir LUNES 10 DE ENERO Y eso mi gente bella, esta semana Mercurio, el astro de la comunicación, se pondrá retrógrado. Este aspecto astrológico comenzará el 14 de enero y se prolongará hasta 4 de febrero, así que hoy te diré cómo impactará en tu signo. Presta atención. Aries: En esta etapa tendrás que poner en el freezer algunos planes. Entenderás que para que tus sueños se puedan concretar estos deben estar construidos sobre bases sólidas. No gastes energía en trivialidades. Elige amistades que te ayuden a materializar tus objetivos. Tauro: Te darás cuenta de que estás un poco sobre cargado y te plantearás la posibilidad de renunciar a aquellas obligaciones que no te aportan satisfacción. Harás un viaje en tu interior en busca de nuevos estímulos y motivaciones. Géminis: Si estás pensando en mudarte, tramitar una nueva nacionalidad o persigues un proyecto que le dará un nuevo rumbo a tu vida esta será una etapa crucial. Serás puesto a prueba y tendrás que luchar persistentemente para obtener aquello que deseas. Cáncer: Este será un período en el que tendrás que dialogar frente a frente y de una manera adulta con tu pareja, colega o socio. Recuerda que para que tus alianzas prosperen estas deben tener una base de realismo. Tómate este tiempo para redefinir tus acuerdos. Leo: En esta fase te darás cuenta de que necesitas que las personas que te rodean te den un poco de aire. Antes de tomar decisiones en el plano sentimental debes ordenarte. Aprovecha estos días para reflexionar y para separar la paja del trigo. Virgo: Últimamente te has estado esforzando mucho y no todas las tareas a las que te abocaste se merecen tanto empeño y sacrificio. Por eso, debes aprovechar este período para enfocarte. Luego de que hayas encontrado tu eje estarás listo para reprogramarte. Libra: Durante este período, pensarás en tu propio bienestar y estarás dispuesto a realizar ajustes para sentirte más pleno. Si tienes hijos, necesitarás reevaluar algunas cuestiones vinculadas a su educación. Aprovecha para establecer pautas claras de convivencia. Escorpio: Tu vida hogareña te está resultando un poco rutinaria y te has tomado muy en serio tu papel en la familia. Este periodo te ayudará a repartir el peso de las responsabilidades con tus parientes. Aprovecha para generar una dinámica de mayor diálogo. Sagitario: Será una buena oportunidad para que pidas asesoramiento financiero y para que pienses en nuevas alternativas para multiplicar tus ingresos. Si estás programando un viaje o tramitando tu visa, aprovecha para reunir toda la información y la documentación necesaria. Capricornio: En estos días vas a revisar cuestiones importantes, especialmente tus últimas decisiones. Si vas a realizar un nuevo negocio aprovecha este período para hacer todos los reajustes necesarios. Te recomiendo que seas precavido y que leas los contratos con lupa. Acuario: Este tránsito te dará la oportunidad de saldar una antigua deuda kármica y de quedarte en paz con tu consciencia. Así que, si reaparece alguien del pasado trátalo bien. Si consigues enmendar tus errores, entonces, estarás listo para dar el gran salto. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Piscis: Si están distanciado de un amigo, y vives esta situación como una desventura, aprovecha para tener un gesto de acercamiento o, si actuaste mal, pide una disculpa. Pero tampoco acumules cargas que no te corresponden. Busca que en tus relaciones las pautas sean claras y justas. Y la Copa de la Suerte hoy te trae el: 7, 25, 38, 57, 69, 85 Con Dios todo, sin Él nada. Lerego, Lerego, Lerego.

