El Niño Prodigio: Horóscopo para el 10 de diciembre Este es un excelente día para hacer innovaciones en tu hogar. Mira lo que te deparan los astros para hoy, según El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir SÁBADO, 10 DE DICIEMBRE ¡Y eso mi gente linda! ¡Feliz y bendecido sábado! Les cuento que la Luna transitará por el signo de Cáncer y a su paso hará un sextil con Urano, así que se te ocurrirán ideas muy prácticas para mejorar tu dinámica familiar y te atreverás a hacer innovaciones en tu hogar. Por ejemplo, puede ser una buena ocasión para que cambies la disposición de los muebles, modernices los ambientes o realices reformas. También te sugiero que le abras la puerta de tu intimidad a nuevas personas. AFIRMACIÓN DEL DÍA "MI INVENTIVA ME PERMITE CREAR UN CLIMA IDEAL". Si hoy, 10 de diciembre estás de cumpleaños… Te auguro un año muy prospero en lo que se refiere al dinero. Si bien tendrás mucho trabajo, los resultados de tus esfuerzos darán frutos perdurables. También forjarás alianzas comerciales muy sólidas que te ayudarán a estabilizar tu economía. La Copa de la Suerte: 7, 32, 58, 83, 90, 98 Aries Saca de tu hogar trastos viejos para hacer espacio, abre las ventanas para que circule el aire y lava los pisos con una esencia de pino para refrescar los ambientes. También podrías invertir en un artefacto eléctrico que optimice tu vida doméstica. Tauro Al fin te animarás a decir lo que piensas sin estar tan pendiente de herir susceptibilidades. Conversar abiertamente de distintos temas te ayudará agilizar la mente y a renovar las ideas. Vence el temor a hablar con la verdad o a contar intimidades. Géminis A través de un sueño o un encuentro "casual" te llegará información clave para realizar un negocio que dará un giro de ciento ochenta grados a tu economía. Quiero que utilices todas las herramientas que tienes a tu disposición para prosperar y aumentar tus ingresos. Cáncer La influencia positiva de tu entorno social despertará atributos de tu personalidad que permanecían dormidos, latentes o inactivos. De repente muchas de tus inhibiciones quedarán atrás y te liberarás de esos temores o prejuicios que tantas veces te impidieron avanzar. Leo Conseguirás un logro en tiempo récord y sentirás un profundo anhelo de premiarte con un merecido descanso. Recuerda que hasta las águilas que son tan poderosas se conceden momentos de calma y soledad para resetearse. Mantente atento a las señales internas. Virgo Será la ocasión perfecta para que amplíes tu círculo social y para que te relaciones con personas de diferentes ámbitos que puedan aportarte una visión distinta de la realidad. Descubrirás que hay amistades que se dan de manera totalmente espontánea. Libra Una jugada maestra te llevará directo a la cima. El hecho de haber alcanzado una elevada posición te producirá un efecto muy excitante. Muchas personas te tomarán como un referente, así que aprovecha para aportar un matiz nuevo y cambiar las cosas. Escorpio Gracias a la intervención de un tercero, una oportunidad muy valiosa golpeará a tu puerta. Este es uno de esos momentos en los que la única consigna es avanzar y aceptar de buen grado los regalos que te hace la vida. Sigue las señales. Sagitario En el lecho probarás cosas inéditas que te erizarán la piel y te provocarán una excitación que te sacudirá de los pies a la cabeza. Déjate atravesar por el placer y atrévete a abrir esas puertas que durante tanto tiempo permanecieron cerradas. Capricornio Cuando estés con tu amorcito te dejarás llevar por los designios de tu corazón. Recuerda que para que una pareja prospere la creatividad y la improvisación resultan esenciales. Si eres soltero conquistarás a esa persona que tanto te interesa gracias a tu espontaneidad. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario Tus familiares saldrán en tu auxilio en los momentos que más lo necesitas y, a la hora de resolver cualquier eventual incidente domestico, comprobarás que cuentas con un equipo de gente para solucionarlo. Si tienes algún achaque lo superarás rápido. Piscis Alguien de tu entorno te hará un comentario muy lúcido y alentador que te ayudará a elevar tu autoestima. Aflorará tu creatividad y tendrás la oportunidad de ofrecer una nueva versión de ti. Si tienes hijos trata de modernizar tus conceptos para optimizar la relación.

