El Niño Prodigio: Horóscopo para el 10 de diciembre ¡Confía en tu intuición! Deja que todo fluya y tome su propio curso. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir VIERNES, 10 DE DICIEMBRE ¡Y eso mi bella gente, llegó el fin de semana! Les cuento que Venus hará una perfecta conjunción con Plutón en el signo de Capricornio que revelará contundentes y profundas verdades acerca de nuestras relaciones. Las personas que te rodean quedarán despojadas de cualquier disfraz y vas a poder descubrir lo bueno y lo malo que hay en la gente. La Luna en Piscis te ayudará a no juzgar a nadie y simplemente aceptar al otro tal como es. Deja que todo fluya y se decante solo. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "CONFÍO EN MI INTUICIÓN Y SIENTO MI PODER". Si hoy, 10 de diciembre estás de cumpleaños… Estarás muy sensible y tenderás a absorber las energías del entorno. Tu atmósfera cercana y tu ámbito afectivo tendrán mucha influencia a lo largo del año. Te volverás una persona más compasiva y le darás cobijo a aquellos seres que se encuentran desamparados. La Copa de la Suerte: 12, 21, 43, 68, 74, 97 Aries: Es posible que te tengas que renunciar a algo o alguien que admirabas te decepcione, pero trata de no hacer juicios morales porque ahora mismo te costará ser imparcial. Cuando las situaciones se escapan a nuestro control lo mejor es aceptar y dejar que todo fluya. Tauro: Encontrarás en la vida social una gran fuente de estímulos y sentirás la necesidad de establecer una conexión más fluida con tus amistades. Será un momento ideal para relajarse en grupo y para que interactúes, sin pensar demasiado ni mirar el reloj. Géminis: Por momentos podrías sentir que son grandes las exigencias o que la misión que cumples se hace difícil de sobrellevar, pero no permitas que tu ánimo decaiga. Hay muchas expectativas puestas en ti y cada vez son más las personas que te ven como un referente. Cáncer: Aumentarán notablemente tus deseos de viajar, cultivarte e ir en busca de nuevas experiencias. Recuerda que nadie nace sabiendo y que la primera regla que debes tener en cuenta para poder aprender es la humildad. Confía en tus guías o maestros. Leo: El mundo afectivo y el mundo sexual se conectarán y en los momentos de intimidad demostrarás el cariño que sientes por la otra persona. Serás correspondido y se borrarán las heridas de algún desamor que haya tenido lugar en el pasado. Virgo: La vida ahora cobrará una dimensión mágica para ti porque podrás compartirla con otra persona y todo indica que entre tú y alguien de tu entorno hay grandes coincidencias. Ese ser que tanto quieres estará dispuesto a ayudarte en todo. Libra: Si atraviesas por malestares físicos o tienes algún achaque busca un buen especialista porque allí estará la solución. Y por más reclamos que te haga el cuerpo nunca dejes de alimentar el alma y resérvate un espacio durante el día para leer o meditar. Trátate suavemente. Escorpio: En el amor te dejarás llevar, pero cuidado porque si alimentas demasiado las fantasías podrías enamorarte de la persona equivocada. No permitas que tus ilusiones te alejen de la realidad, abre bien los ojos y confía solamente en tus propios sentimientos. Sagitario: Las lunaciones fertilizarán el terreno para que te conectes con tus sentimientos, tus raíces y tus recuerdos. Aprovecha para aceptar tu vulnerabilidad y para ubicarte en ese lugar donde te sientas a salvo y abunden los mimos y el cariño. Capricornio: Tu mente se encontrará en un estado de inspiración así que será un momento ideal para escribir poesía, leer o ver películas. De vez en cuando necesitas olvidarte de las preocupaciones y buscar la compañía de personas que te hagan sentir mejor. Acuario: Los pequeños sacrificios que realizas día a día no caerán en saco roto y poco a poco irás mejorando tu posición económica, y creando para tu vida condiciones más prosperas. Si cuentas con un dinero extra bríndate una merecida gratificación. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Piscis: Andarás por la vida como si flotaras, sin horarios y sin compromisos establecidos. Comenzarás un ciclo maravilloso en términos de creatividad y el inicio de un proyecto vinculado con el arte, o la ayuda al prójimo te colmará de entusiasmo. Disfruta de este momento de inspiración.

