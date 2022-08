El Niño Prodigio: Horóscopo para el 10 de agosto Este día, El Niño Prodigio te trae un mensaje de Mahakala, un dios tibetano conocido como "el señor del viento". ¡Presta atención! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir MIÉRCOLES, 10 DE AGOSTO ¡Feliz miércoles, mi gente! Les cuento que durante las primeras horas del día la Luna se unirá a Plutón y hará una oposición con Venus, así que nos enfrentaremos a algunos conflictos en nuestras relaciones. Por la tarde, la Luna ingresará en Acuario y tendremos la oportunidad de ver nuestra situación con mayor perspectiva y desapego. Escuchemos el mensaje que nos trae Mahakala, un dios tibetano conocido como "el señor del viento", porque él nos ayudará a disolver todo tipo de obstáculos y negatividades. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "ENCUENTRO UNA VÍA CREATIVA PARA SOLUCIONAR LAS DIFICULTADES". Si hoy, 10 de agosto estás de cumpleaños… Este será un ciclo de renovación en el que la libertad se convertirá en tu mayor premisa. Tendrás la oportunidad de vivir experiencias muy excitantes, pero no pretendas tener todo bajo control. Dale la bienvenida a las sorpresas y a los imprevistos. La Copa de la Suerte: 15, 26, 33, 41, 57, 72 Aries Las presiones familiares y de trabajo se volverán más intensas y por momentos tendrás la sensación de estar en medio de una gran tormenta, pero recuerda que la calma siempre llega. Mahakala te dice que salgas y te relaciones socialmente porque ese será tu mejor escape. Tauro Tú más que nadie sabes que las oportunidades no aparecen por arte de magia, sino por el fruto del esfuerzo, así que continúa avanzando por el buen camino. Mahakala te sugiere que vivas tu trabajo como un espacio para canalizar tu creatividad y no como una obligación. Géminis Harás transacciones importantes y a la hora de negociar deberás estar muy atento para evitar que la ambición afecte tu sentido común o empañe tu visión de las cosas. Mahakala te dice que no te olvides de tus sueños e ideales. Cáncer A través de las relaciones vas a adquirir un pensamiento más maduro y estarás dispuesto a jugarte y apostar todas las fichas por esa persona que tanto quieres. Mahakala te dice que es hora de sanar las heridas que quedaron abiertas. Leo Podrías sentirte algo presionado, pero también estarás a un paso de alcanzar ese objetivo que tanto has esperado. Mahakala te dice que por la noche es propicio ceder a las insistencias de tu pareja o pretendientes y otorgarles ese tiempo que te reclaman. Virgo Tu magnetismo se potenciará y vivirás momentos muy intensos en el plano amoroso, pero no intentes dominar a los demás. Mahakala te dice que seas más servicial y que te prepares para improvisar porque surgirán cambios de planes a último momento. Libra Cuando te sientas exigido o percibas que flaquean tus fuerzas, recuerda las situaciones parecidas que has podido superar anteriormente porque el pasado te servirá de ejemplo. Mahakala te dice que aceptes el reconocimiento que te mereces y empieces a valorarte más. Escorpio Si te la pasas juzgándote, criticándote y haciéndote recriminaciones perderás espontaneidad, así que acéptate y aprende a amarte con tus luces y tus sombras. Mahakala te dice que recibas el cariño de tus familiares y de tus amigos más cercanos con los brazos abiertos. Sagitario Los temas de dinero se volverán prioritarios, contarás con una gran determinación para negociar y estarás dispuesto a defender lo tuyo con uñas y dientes. Mahakala te dice que en cuanto tengas la oportunidad hagas una salida para despejar tu mente. Capricornio Hoy te encontrarás sólo ante los desafíos que te pone la vida y las decisiones que tomaste deberán continuar de la misma manera, cueste lo que cueste. Mahakala te dice que pidas un aumento en tu trabajo o que pienses en nuevas alternativas para ganar dinero. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario Una etapa ha llegado a su fin y para comenzar un ciclo nuevo es necesario que te ocupes de las asignaturas pendientes y de los asuntos que estaban inconclusos. Mahakala te dice que tengas cuidado con esos impulsos que tienes de escaparte y tirar todo por la borda. Piscis Te enterarás de algunas verdades un poco difíciles acerca de tus amigos y tendrás que definir quién quieres que siga a tu lado y quién no. Mahakala te dice que te desligues del pasado y que no albergues en tu espíritu ningún tipo de rencor.

