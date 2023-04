El Niño Prodigio: Horóscopo para el 10 de abril Venus, el planeta del amor, comenzará a dejar sentir sus influencias ¡mira cómo impactará a tu signo! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir LUNES 10 DE ABRIL Les cuento que en esta semana Venus, la estrella del amor, estará dando sus primeros pasos por la constelación de Géminis. Este tránsito será del 11 de abril al 7 de mayo, así que hoy te diré cómo impactará en tu signo. ¡Presta atención! Aries: Te darás cuenta de lo valiosa que puede ser una palabra comprensiva o un gesto amable para llegar al entendimiento. Es posible que te debatas entre dos amores y creo que elegirás a aquel ser que tenga una actitud de complicidad y compañerismo. Si estás en una pareja estable ¡dialoga! Tauro: Sentirás deseos de concederte algunos permisos y gastarás un poco más en salidas o en algunos accesorios juveniles y frescos. También es posible que crees una nueva alianza económica y realices operaciones comerciales en las que ambas partes salgan ganando. Géminis :Con Venus en tu signo todo será movimiento, diversión y nuevos aprendizajes. En los próximos días no faltarán los encuentros fraternos y las simpatías que llenarán tu vida de vibraciones chispeantes. Serás como un pajarillo batiendo sus alas y mostrando sus encantos por aquí y allí. Cáncer: Tú estarás muy pícaro con el celular de aquí a allá, intercambiando mensajes prohibidos y subidos de tono con ex novios, o compañeros de trabajo, pero debes tener mucho cuidado porque lo que comenzará como un juego puede convertirse en un gran dilema o una gran confusión. Leo: Se viene un gran despliegue de tu vida social y un periodo lleno de intercambios con gente muy simpática. Es un momento propicio para manifestarle a tus amistades lo mucho que las aprecias. Si estás soltero surgirán varios candidatos en fiestas o reuniones sociales. Virgo: La cooperación y el buen diálogo con tus colegas será lo que te permitirá alcanzar la cima. Tu buen nombre pasará de boca en boca y lograrás la posición de prestigio que tanto mereces. En tu trabajo ocuparás un rol de conciliador y con tu buen manejo de la diplomacia contentarás a todos. Libra: Aprovecha para hacer un viaje con tu pareja o al menos una escapada de fin de semana a alguna región cercana y cambiar los aires. Si te encuentras soltero podrías conocer a alguien extranjero o en un ámbito estudiantil. El amor llegará a ti por diversos caminos ¡dale la bienvenida! Niño Prodigio Credit: Getty Images ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Escorpio: Tus fantasías eróticas cobrarán vida y tu pareja, si la tienes, se mostrará como el cómplice perfecto para que aquello que está en el plano de la mente se convierta en realidad. Los disfraces, las adivinanzas y las palabras pícaras ambientarán la escena. Sagitario: La estrella del amor te traerá un sinfín de gratificaciones e inaugurará un período de reencuentros a nivel romántico. Tu pareja te mostrará su faceta más divertida y, por momentos, te hará sentir que has dado con tu alma gemela. Si estás soltero alégrate porque llegarán novedades interesantes. Capricornio: El clima en tu trabajo se volverá mucho más agradable y entretenido y, en lugar de sentirte atareado por los quehaceres cotidianos, vivirás tu rutina como si se tratará de un juego placentero. Encararás diversos tratamientos de belleza que te resultarán muy efectivos. Acuario: Darás una imagen fresca, simpática y juvenil que dejará maravillados a los seres que te rodean. A nivel romántico habrá mucho movimiento y es posible que dos personas te declaren su amor simultáneamente. Si tienes hijos establecerás una conexión muy especial y esto multiplicará tu dicha. Piscis: Una corriente de armonía y cooperación flotará en el ámbito del hogar generándote una sensación de dicha que repercutirá benéficamente en cada una de las células de tu ser. Sentirás que puedes hablar de todos los temas con tus allegados y sentirte cómodo. Y la Copa de la Suerte hoy te trae el: 4, 16, 31, 60, 77, 85

