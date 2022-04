El Niño Prodigio: Horóscopo para el 10 de abril Conéctate con tu fuerza vital y abre tu corazón de par en par. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir DOMINGO, 10 DE ABRIL ¡Y eso mi bella gente! ¡Muchas bendiciones en este Domingo de Ramos! Les cuento que hoy celebramos el día del Profeta Ezequiel así que enciéndele una vela y pídele que te ayude a encontrar tu camino. Por otro lado la Luna transitará por el signo de Leo otorgándote la posibilidad de expresarte y manifestarte creativamente. Quiero que tomes consciencia de que eres un ser único y especial y de que tu existencia tiene un propósito divino. Conéctate con tu fuerza vital y abre tu corazón de par en par. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "ESTOY VIBRANDO CON LA ENERGÍA DIVINA". Si hoy, 10 de abril estás de cumpleaños… Durante esta revolución solar moldearás un nuevo proyecto de vida. Será muy importante que tomes el ejemplo de personas más experimentadas. Debes ser perseverante porque esa será la actitud clave que te permitirá concretar tus sueños. Tendrás visiones y sueños premonitorios. La Copa de la Suerte: 6, 15, 39, 65, 76, 80 Aries:Tu estado de ánimo estará en alto e irradiarás mucha luz por todos los lugares que vayas. Sentirás que tienes algo importante que brindarles a los demás y te animarás a mostrar los dones que llevas dentro. Pídele a Ezequiel que siempre te conceda alegría y amor por la vida. Tauro:Pídele a Ezequiel que interceda para que nunca te falte el apoyo de tus seres queridos. Este será un momento ideal para reunirte con tus familiares y evocar juntos recuerdos de tu infancia, reencuéntrate con esas anécdotas en donde fuiste protagonista. Géminis:Te sentirás motivado a vincularte y disfrutarás de la energía de la comunicación. Tu palabra será escuchada y tendrás el don de convencer a los demás con tus argumentos. Pídele a Ezequiel que mantenga tu mente iluminada y que siempre puedas brindar un mensaje positivo. Cáncer:Los temas económicos adquirirán relevancia y considerarás la posibilidad de pedir un aumento o algún otro tipo de beneficio monetario. Recuerda que para que el ciclo energético se complete nuestros esfuerzos deben estar bien compensados. Pídele a Ezequiel que te traiga prosperidad. Leo:Tendrás una capacidad extra para las actividades que requieran un grado de exposición. Tus talentos naturales se encontrarán en su máxima expresión y acapararás todas las miradas. Pídele a Ezequiel que bendiga la relación con tus retoños y con tus hijos del corazón. Virgo:En el silencio y la reflexión encontrarás esa conexión interior que tanto necesitas. Tendrás la oportunidad de olvidar y perdonar los errores del pasado para alivianar tu corazoncito y para que puedas disfrutar un mejor presente. Pídele a Ezequiel que te ayude a fortalecerte espiritualmente. Libra:Pasarás un día muy especial en compañía de tus amigos. Te sentirás abierto y dispuesto a vincularte por lo que disfrutarás mucho de interacción. La posibilidad que triunfes en un futuro inmediato es grande. Pídele a Ezequiel que apoye los proyectos que inicies hoy. Escorpio:Si defines claramente tus objetivos y te esfuerzas lo suficiente alcanzarás el éxito al que aspiras. Caerá sobre tus hombros todo el peso de la responsabilidad y muchas personas dependerán de ti asique pídele a Ezequiel que te ayude a asumir la actitud correcta. Sagitario:Lo que tú sabes puede ser de gran utilidad a otras personas. Recuerda que se hace un gran bien cuando se trasmite lo que se ha podido aprender. Comparte tus conocimientos y sabiduría con los demás. Pídele a Ezequiel que te guie siempre por el camino correcto. Capricornio:Si elaboras un buen plan comercial encontrarás quien te otorgue créditos o invierta su capital, pero antes de embarcarte en algo nuevo haz un estudio de mercado. Pídele a Ezequiel que te ayude a detectar las mejores oportunidades y a negociar correctamente. Acuario:Incrementarás el contacto con otras personas y se verán exaltados tus sentimientos románticos. Será un momento propicio para que conozcas a alguien especial o para que recuperes el interés en tu pareja. Pídele a Ezequiel que te ayude a complacer al ser que tienes a tu lado. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Piscis:Tu cuerpo te reclamará mayores cuidados y atenciones. Si quieres mejorar el funcionamiento de tu organismo te convendrá implementar una alimentación consciente, descansar las horas recomendadas y hacer gimnasia. Préndele una vela Ezequiel y pídele por una excelente salud.

