El Niño Prodigio: Horóscopo para el 10 de abril Este día te sentirás muy activo y serás muy acertado en todos tus movimientos. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SABADO, 10 DE ABRIL ¡Y eso, mi bella gente, feliz sábado! Les cuento que en este día la Luna ingresará en el signo de Aries. Este transito nos ayudará a conectar con la llama divina que hay en cada uno de nosotros y nos impulsará a actuar para que hagamos nuestro aporte individual. Así que te sentirás muy activo y muy dinámico. Estarás muy potente y serás perfectamente capaz de hacer frente a cualquier desafío que surja. No abrirás lugar en tu interior para la duda y serás muy acertado en todos tus movimientos. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "MI ENERGÍA ESTÁ EN CRECIMIENTO". Si hoy, 10 de abril, estás de cumpleaños… Hoy estarás en contacto con tu fuerza vital y sentirás deseos de aventurarte a lo nuevo. Te darás cuenta de que la vida es una sola y que el presente te ofrece la oportunidad de experimentar sensaciones únicas e irrepetibles. Estarás muy decidido. La Copa de la Suerte: 21, 44, 58, 67, 85, 98 Aries Canalizarás tus dones esenciales y te conectarás con aquello que más te gusta. Además, te sentirás con mucha energía para iniciar un nuevo proyecto y abrirte camino. Podrías interesarte por una actividad que renovará tu entusiasmo. Tomarás las mejores decisiones. Tauro Estás viviendo un tiempo en el que el pasado se impone para que le des un cierre. Esta breve marcha atrás, te permitirá ocuparte de los asuntos pendientes y liberarte definitivamente de antiguas cargas. Los rezos y la meditación te fortalecerán. Géminis La amistad tocará a tus puertas y esto renovará tus energías por completo. Se presentará la ocasión para que digas lo que piensas. Estarás muy comprometido con una causa social y te importará el bienestar común. Tomarás una nueva bandera de lucha y la defenderás. Cáncer Te plantearás altos objetivos y estarás dispuesto a hacer grandes esfuerzos para alcanzar el lugar que te mereces. En el camino tendrás que adaptarte a las normas de otras personas y acatar algunas indicaciones. Recuerda que todo logro acarrea una cuota de sacrificio. Leo La energía dinámica que predomina en este día te motivará a expandirte y a ampliar tu campo de acción. Dejarás de buscar excusas y te animarás a lanzarte por nuevos caminos aunque no sepas de antemano adonde te conducirán. Recuperarás tu espíritu aventurero. Virgo Se despertarán tus deseos y buscarás la forma de canalizar tu pasión en el campo amoroso. Además es posible que te surja una magnífica oportunidad de negocios. Son momentos en que sabrás aprovechar muy bien cualquier préstamo o ayuda que te brinden. Libra En el amor te mostrarás apasionado, y aunque tienes la mejor de las intenciones, te convendrá bajar un poco el nivel de expectativas. Trata de diversificar tu energía y de ampliar tu campo de opciones. La variedad te ayudará a encontrar la justa medida. Escorpio Será una excelente idea hacer ejercicio físico para activar tus órganos y mejorar el funcionamiento de tu metabolismo. Eres una persona muy intensa y descargar la energía extra te mantendrá de mejor humor. Practica boxeo o cualquier otro deporte aeróbico. Sagitario Hoy crecerán en ti las ganas de estar en el centro de la escena y la motivación de experimentar el romance será muy intensa. En el amor te mostrarás decidido y apasionado, pero podrías llegar a asustar al otro con esa actitud. No te excedas. Capricornio Tu mundo afectivo se encuentra muy movido por estos días. Esto se debe a que los miembros de tu familia están tomando un rol más activo. Por momentos podrías sentirte un poco sofocado o avasallado, toma un respiro de cuando en cuando. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Acuario Son momentos en los que está acentuada la interacción con otros seres y esto te provoca cierta agitación. Si vas a decir lo que piensas hazlo sin broncas y con la mejor intención. Trata de que nadie salga herido por tus comentarios ¡No hables de más! Piscis Este será un buen día para que te animes a hacer un gasto extra y te regales un momento de placer a fin de recargar las baterías. Invierte en algo que te proporcione más autonomía como puede ser un vehículo propio. Te mereces una gratificación.

Share options

Close Login

View image El Niño Prodigio: Horóscopo para el 10 de abril

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.