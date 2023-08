El Niño Prodigio: Horóscopo para el 1 de septiembre Comienza un nuevo mes, ¡asegúrate de abrir tu mente hacia nuevos horizontes emocionantes! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Niño Prodigio Credit: Getty Images VIERNES, 1 DE SEPTIEMBRE Les cuento que la Luna va a moverse por Aries y chocará de frente con Marte en Libra. ¡Prepárate para tomar decisiones que sacudirán tus relaciones! Recuerda que hay cosas que solo funcionan de verdad cuando se hacen con el corazón. ¡Ahí es cuando llegan los avances poderosos! Rodéate de gente que te potencie y te ayude a ampliar tus perspectivas de acción. ¡Aprovecha para avanzar juntos hacia nuevos horizontes emocionantes! AFIRMACIÓN DEL DÍA: "EN CONJUNTO NOS POTENCIAMOS Y CREAMOS POSIBILIDADES" Si hoy, 1 septiembre, estás de cumpleaños… En los negocios, tomarás la iniciativa y desarrollarás emprendimientos para prosperar. Además, sentirás un fuerte deseo de aprender, reflexionar y explorar nuevos campos de conocimiento. Te rodearás de personas con deseos espirituales similares a los tuyos. La Copa de la Suerte: 9, 16, 35, 53, 69, 72 Aries: ¡Tendrás una fuente inagotable de energía para tomar iniciativas y enfrentar tus actividades! Pero no olvides tener en cuenta la voluntad de quienes te rodean. Busca el consenso para evitar peleas o choques de personalidad. ¡Encuentra soluciones que beneficien a todos! Tauro: Pueden surgir contratiempos en el ámbito laboral, pero te recomiendo que no te dejes arrastrar por el enojo y evites involucrarte en contiendas, pues solo lograrás desgastarte. Prende una vela a tu santo preferido y pídele su protección y guía para superar este trance. Géminis: Hoy no te dejarás dominar por los designios sociales y querrás moverte a tus antojos. La autenticidad y espontaneidad con la que te conducirás generarán fuertes reacciones en tus círculos de amistades. Algunos se enojarán con tus afirmaciones, pero otros te aplaudirán con fuerza. RECIBE TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX ¡SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Cáncer: Estarás bastante exigido entre las obligaciones de trabajo y las demandas constantes de tus familiares, pero no te preocupes, porque sabrás establecer prioridades. ¡Lograrás una posición de ventaja y serás respetado por todos! ¡Será momento de tomar las riendas y brillar con seguridad! Leo: Surgirán viajes y oportunidades destacadas, además de la reactivación de gestiones legales o trámites migratorios. Con una actitud decidida y respetuosa, lograrás avanzar, aunque al principio puedas encontrar resistencia por parte de los demás. Virgo: Estarás alerta, a las nuevas oportunidades en el área de los negocios. Tendrás la posibilidad de obtener dinero por caminos alternativos y a través de asociaciones comerciales. Aprovecha para activar trámites relacionados con herencias o sucesiones. Libra: Con Marte, el planeta rojo, transitando por Libra, estarás pisando fuerte y no permitirás que nadie te lleve por delante, ni te diga lo que tienes que hacer. Tu energía estará en pleno apogeo y esto generará un impacto fuerte en tu entorno. ¡Nada ni nadie podrá detener tu determinación! Escorpio: Un asunto que está pendiente está bloqueando tu desenvolvimiento, pero no te preocupes, siempre hay una solución. Te propongo una manera constructiva de canalizar esos enojos que puedas tener. ¿Qué te parece si empiezas a hacer actividad física? Así podrás liberar las tensiones. Sagitario: Estarás lleno de vitalidad y canalizarás esa energía extra en deportes y actividades al aire libre. Sin embargo, ten en cuenta que podrían surgir rivalidades o cuestionamientos a tu liderazgo en tus interacciones sociales. Enfoca esa energía en superarte a ti mismo. Capricornio: Será momento de compartir nuevas iniciativas con tus seres queridos y enfocarte en sacar adelante tu hogar. Si consideras que necesitas hacer reformas en tu vivienda, estudia la posibilidad de pedir un crédito o pedirle el favor a una persona de confianza. Acuario: Vas a expresar tus pensamientos con franqueza. Sin embargo, es posible que tus comentarios generen controversia. Recuerda que los temas relacionados con la política y la religión suelen despertar pasiones intensas. Sé prudente con tus palabras. Piscis: Hoy es un día en el que el área de la economía se reactivará para ti. Además, contarás con una excelente capacidad de reacción, te moverás rápido y tomarás decisiones acertadas que te permitirán progresar. También ayuda a esa persona que lo necesita.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El Niño Prodigio: Horóscopo para el 1 de septiembre

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.