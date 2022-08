El Niño Prodigio: Horóscopo para el 1 de septiembre En el plano sexual será un momento óptimo para abrir la mente y probar cosas nuevas. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir JUEVES, 1 DE SEPTIEMBRE ¡Y eso mi bella gente! ¡Feliz y bendecido jueves! Les cuento que la Luna transitará por Escorpio y hará una oposición con Urano, así que tendremos una mirada de rayos x y en un abrir y cerrar de ojos podremos descifrar lo que ocultan los demás. Además, tendrás la oportunidad de liberarte de algunas emociones o vínculos afectivos demasiado absorbentes. En el plano sexual será un momento óptimo para abrir la mente y probar cosas nuevas. A la hora de trazar tus estrategias financieras mira hacia el futuro. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "SE ME OCURREN IDEAS GENIALES PARA SALIR A FLOTE". Si hoy, 1 de septiembre estás de cumpleaños… Préstale atención a la primera impresión que tengas sobre las personas y las circunstancias porque no te equivocarás. En el plano de la sexualidad estarás más atrevido y te entregarás a la pasión sin inhibiciones ni excusas. Prepárate porque podrías cobrar un juicio o recibir una herencia. La Copa de la Suerte: 10, 17, 43, 52, 71, 89 Aries: Te interesarás por profundizar temas relacionados con fenómenos misteriosos, entrarás en contacto con tus aspectos inconscientes y podrás liberar algunos sentimientos que mantenías ocultos hace tiempo. Cuida tu vida privada y no estés exponiéndola. Tauro: Si formas parte de alguna sociedad habrá algo de tensión entre las partes y es probable que se rompa algún acuerdo. Debes preguntarte si no estás actuando impulsivamente. Antes de llegar a una disolución definitiva de la asociación espera que las aguas se calmen. Géminis: El ambiente en tu trabajo está algo tenso y "eléctrico", habrá artefactos que se rompen o sistemas que se "caen" imprevistamente, pero encontrarás soluciones rápidamente a cualquier problema que se presente. Antes de acostarte date una ducha para quitarte la estática del cuerpo. Cáncer: Si tienes hijos tendrás que prestarles mucha atención porque están atravesando un período de rebeldía y cambios. También existe la posibilidad de un enamoramiento repentino con alguien que ni te imaginabas, aunque es probable que la relación no sea duradera. Leo: El hogar puede ser un buen refugio frente a los vaivenes externos. Pídeles a las personas que quieres que luchen junto a ti porque eso te dará una base emocional indestructible. Tendrás la oportunidad de solucionar conflictos económicos de vieja data con familiares. Virgo: Se activarán los estudios, los viajes cortos y la comunicación trayendo a tu vida mayor movimiento. Te dispondrás a aprender y vencerás la introspección para prestarte al intercambio de ideas. Pero ten cuidado con las frases que dices sin pensar porque podrías generar rupturas. Libra: El interés por generar más dinero te conducirá a buscar nuevas opciones y a generar ideas creativas para apuntalar tu situación financiera. Sin duda, detectarás oportunidades interesantes y la intuición se adueñará de la razón para percibir con claridad los pasos a seguir. Escorpio: Trata de no ejercer una actitud demasiado incisiva con las personas que te rodean porque que si te muestras muy intenso podrías obtener el efecto contrario al deseado. El territorio amoroso se volverá más dinámico, así que asegúrate de respetar la libertad del otro. Sagitario: Estás terminando un ciclo lunar, así que sería bueno que descanses bien. Toma recaudos para que el ritmo acelerado en que vives no te afecte más de la cuenta. Y no te involucres demasiado en los problemas de los demás porque podrías terminar exhausto. Capricornio: Tus expectativas en lo social están cambiando y esto se reflejará en las personas que te rodean, porque estás necesitando amistades más auténticas y profundas. En las fiestas y eventos a las que asistas generarás un fuerte impacto. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario: Te tocará exponerte al público. Deberás evaluar si tienes que hacer algunas modificaciones para sacar mayor rendimiento y beneficios de tu trabajo. Por otro lado, en tu casa te encontrarás con un clima emocional algo turbulento y las demandas de tus familiares agotarán tu paciencia. Piscis: Tu mente estará orientada hacia el futuro. Nuevas experiencias cambiarán tu visión de la vida, tu perspectiva se abrirá y caerán los velos que te impedían crecer. Si pensabas viajar, prepárate porque podrían surgir sorpresas sobre la marcha o contratiempos que alteren tus planes.

