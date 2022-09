El Niño Prodigio: Horóscopo para el 1 de octubre A la hora de debatir, escucha todas las opiniones y evita incurrir en agresiones verbales. Mira lo que te deparan los astros para hoy, según El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir SÁBADO, 1 DE OCTUMBRE ¡Y eso mi gente linda! ¡Feliz y bendecido sábado! Les cuento que la Luna transitará por el signo de Sagitario y hará una oposición con Marte en Géminis, por eso llegarás a un punto del camino en el que surgirán algunos dilemas. También es posible que recibas algunos cuestionamientos que te lleven a poner en duda tus creencias. A la hora de debatir, escucha todas las opiniones y evita incurrir en agresiones verbales. La visión de los seres que te rodean puede ayudarte a evolucionar. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "TOMO UNA ACTITUD ABIERTA AL APRENDIZAJE". Si hoy, 1 de octubre estás de cumpleaños… Hay grandes posibilidades de encuentros en un curso, en un medio de transporte o en el vecindario. Las conexiones comenzarán "casualmente" y desembocarán en algo trascendental para tu vida. En el amor te irá muy bien pero deberás cultivar la paciencia ¡no fuerces nada! La Copa de la Suerte: 16, 24, 29, 39, 47, 53 Aries: Lucharás por lo que consideras justo, aunque algunos choquen con tu manera de pensar. Pero ten cuidado con las frases que sueltas sin filtros porque podrías desencadenar en enfrentamientos. Proyectaras un viaje o darás el puntapié inicial para resolver un tema migratorio. Tauro: En asuntos de dinero compartido mantente alerta, pelea por lo que te corresponde y no admitas postergaciones ni evasivas. Y si en una sociedad comercial las cosas se ponen demasiado tensas, será el momento de cortar por lo sano. Géminis: Sentirás atracción por una persona extranjera o de un ámbito cultural y, aunque eres una persona racional, corres el riego de dejarte llevar por la pasión sin medir consecuencias. Si estás en pareja los planes de viaje y proyectos compartidos le pondrán "pimienta" a la relación. Cáncer: Tu salud estará estrechamente ligada a tu estado de ánimo y cualquier dolencia que salga a la luz tendrá que ver con emociones que estaban reprimidas. Para evitar las tensiones musculares te sugiero que hagas movimientos muy suaves de relajación y estiramiento. Leo: Sabrás aprovechar cada segundo de tu tiempo libre ya que contarás con una dosis extra de energía para impulsar nuevos proyectos. Descargarás tu excedente de energía por medio de actividades recreativas o deportivas y luego te sentirás como nuevo. Virgo: Estarás algo impaciente porque tendrás muchas cosas que hacer, pero los asuntos del hogar seguirán demandando tu atención y ocupando tu tiempo, así que dejarás las grandes aspiraciones de lado y te ocuparás de resolver situaciones de orden doméstico. Libra: El énfasis se centrará en tus relaciones más cercanas ya sean hermanos, compañeros de trabajo o vecinos. En los debates no te preocupes por tener la razón, enriquece tu vida con diferentes puntos de vista y no permitas que los prejuicios te impidan dialogar abiertamente. Escorpio: Tomarás algunas decisiones respecto a tu situación financiera y resolverás cómo administrar una suma de dinero que recibiste últimamente. En la lucha por alcanzar un mejor nivel de vida puedes volar demasiado alto y gastar más de lo necesario, controla tu ambición. Sagitario: Clarificarás tu intención y generarás alianzas potentes que te aportarán un mayor margen de acción. Sentirás atracción por una persona de fuertes convicciones que te ayudará a encauzar tus deseos. Recuerda que en la unión está la fuerza. Capricornio: Las exigencias laborales ahora son muy fuertes y algún colega podría mostrarse competitivo o presionarte demasiado. Mi sugerencia es que no cedas a las provocaciones y que por sobre todas las cosas priorices tu integridad emocional. Bríndate mayores momentos de descanso. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario: Será una jornada favorable para que participes en equipos de trabajo, organizaciones sociales y clubes. Tendrás la oportunidad de disfrutar de la variedad y de la interacción social. Además, pondrás en marcha nuevos proyectos y actividades que llevarán el sello de tu personalidad. Piscis: Si tienes que organizar o dirigir a otras personas te resultará difícil hacer valer tu propia voluntad, así que será mejor que te retires de las confrontaciones. El nivel de exposición será alto por lo que te convendrá cuidarte y no disipar tu reserva de energía emocional.

