El Niño Prodigio: Horóscopo para el 1 de noviembre Aprovecha para quitarte viejos lastres de encima de manera que puedas concentrar tus energías en el futuro. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. MARTES, 1 DE NOVIEMBRE ¡Y eso mi bella gente! ¡Feliz y bendecido martes! Les cuento que hoy es el Día de Todos los Santos en el que honramos a los seres queridos que han fallecido y llevamos en el corazón. Por otro lado, la Luna hará una conjunción con Saturno y una cuadratura con Urano, así que será una instancia en la que haremos cortes, cambios tajantes y renovaciones contundentes. Aprovecha para quitarte viejos lastres de encima de manera que puedas concentrar tus energías en el futuro. AFIRMACIÓN DEL DÍA "HOY ES EL PRIMER DÍA DE MI FUTURO". Si hoy, 1 de noviembre estás de cumpleaños… Durante esta revolución solar concentrarás tus energías en un nuevo proyecto de familia. Es posible que trabajes desde tu casa o que desarrolles un emprendimiento junto a tus parientes. En el ámbito de la relación de pareja habrá sorpresas que renovarán la relación. La Copa de la Suerte: 13, 52, 75, 81, 86, 95 Aries Te replantearás tus proyectos hacia el futuro y las nuevas metas que te fijarás necesitarán de tiempo y trabajo para volverse una realidad, pero tus esfuerzos finalmente darán buenos frutos. No permitas que el malhumor de tus amistades te altere o te condicione. Tauro Te contactarás con personas de gran peso y trayectoria que te ayudarán a escalar y obtener una mejor posición profesional. Aunque por momentos las responsabilidades te resultarán algo pesadas y querrás tirar todo por la borda, te recomiendo que trates de proyectar una imagen sólida. Géminis Gracias a la guía de una persona experimentada harás grandes progresos. Por otro lado, podrían presentarse complicaciones o demoras en asuntos legales, viajes o contactos con el extranjero, así que tendrás que lidiar con una sensación de ansiedad. Cáncer Pueden aflorar a la superficie viejos temores y en algunos momentos te resistirás a hacer algunos cambios profundos que las circunstancias te imponen. Pero no te desanimes porque estoy seguro que si te conectas con tu fuerza interior superarás cualquier prueba. Leo Ahora podrás ver con mayor claridad a quien tienes enfrente. Si tiempo atrás empezaste una relación llegarás a un punto crítico en el que decidirás si quieres afianzar el compromiso. Comprobarás si tu proyecto de pareja es lo suficientemente sólido y contundente. Virgo Tu agenda cotidiana se tornará exigida. Tendrás un gran número de obligaciones y esto podría generarte cierto agotamiento mental y físico, así que procura hacer algunas pausas para despejarte. Si tienes pendiente una visita al dermatólogo o al dentista ocúpate de sacar turno. Libra La persona que amas te dará una prueba de amor. Si estás soltero te sentirás atraído por una persona más experimentada que tú. No te interesarán las aventuras ocasionales ni los amoríos de una noche, buscarás establecer relaciones maduras o preferirás estar sólo. Escorpio Recibirás una serie de invitaciones para asistir a eventos sociales, lo que puede generar reticencia en tus familiares. Trata de que las influencias externas no alteren tu estabilidad y separa con buen criterio la vida pública de la vida privada. Sagitario Si tienes un examen o una entrevista de trabajo asegúrate de que tus frases estén bien argumentadas y habla con fundamentos para que tus ideas sean aceptadas. Por otro lado, en asuntos de papeles y trámites podrías pagar caro cualquier error, así que no te distraigas. Capricornio Los réditos y beneficios económicos solo llegarán como resultado del trabajo y el esfuerzo. Será un buen momento para sellar acuerdos comerciales y cerrar proyectos de negocios, pero deberás evitar derrochar dinero en apuestas o incurrir en gastos que están fuera de tu presupuesto. Acuario Hoy podrías sentirte un tanto exigido, sobrecargado o agobiado por las responsabilidades. La influencia de Saturno hará que dejes atrás proyectos irreales y que cultives la constancia y la prudencia. Pero, aunque establezcas tus reglas de entrada, no estarás exento de enfrentar sobresaltos. Piscis Hoy podrías sentir que siempre tropiezas con la misma piedra. Pero recuerda que no es tarea fácil superar el karma y que para evolucionar se necesita entrenamiento espiritual. Si eres demasiado exigente y te llenas de acusaciones podrías perjudicar tu bienestar psíquico y anímico.

