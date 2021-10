El Niño Prodigio: Horóscopo para el 1 de noviembre El planeta guerrero ya ingresó en Escorpio. Mira lo que te deparan los astros, según El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir LUNES, 1 DE NOVIMBRE Y eso mi gente bella, en el día de ayer Marte, el planeta guerrero, ingresó en Escorpio donde estará hasta el 13 de diciembre, así que hoy te diré cómo impactan esas energías en ti… Aries: Tu astro regente, Marte, transitará por Escorpio haciendo que te involucres más profundamente en tus actividades. Se presentarán desafíos y, para superarlos, te convendrá implementar una estrategia. Tu deseo sexual se incrementará y podrías recibir un dinero extra. Tauro: La presencia del planeta guerrero en tu signo opuesto traerá intensidad a tu vida amorosa. Podrían surgir algunas disputas ya que tu pareja estará más dominante y también prepárate porque crecerá el deseo. Si estás soltero surgirá una propuesta que te convendrá evaluar profundamente. Géminis: Tu actividad diaria te demandará más energía y también podría suceder que el clima en tu trabajo se vuelva un poco tenso. La práctica regular de ejercicio te ayudará a descargar las tensiones acumuladas así que aprovecha para anotarte en el gimnasio o para salir a correr. Cáncer: En el terreno sentimental asumirás un rol más dominante y activo. Será una buena oportunidad para que te conectes con tus instintos y con tus deseos más profundos. Si tienes hijos, te reclamarán más atención y por momentos podrían actuar de una manera desafiante. Leo: Será una buena ocasión para que hagas reformas o arreglos en tu casa. También podrían surgir algunos conflictos de convivencia y esto se debe a que estarás un poco más irritable. Necesitarás preservar tus espacios de privacidad y delimitar claramente tu territorio. Virgo: Tus palabras serán muy punzantes así que utilízalas con buen criterio para que nadie salga lastimado. Si necesitas vender algo aprovecha este período porque tendrás un gran poder de convencimiento. También será un tiempo oportuno para que te capacites o aprendas algo nuevo. Libra: Tomarás las riendas de tu economía y sentirás fuertes deseos de aumentar tu poder adquisitivo. Si trabajas en relación de dependencia podrías aprovechar para pedir un aumento. También podrías tomar una iniciativa que te permita ganarte el sustento de una manera más independiente. Escorpio: Marte te llenará de potencia y te conectará con tus instintos. Será un período en que tendrás un enorme caudal de energía que te permitirá abrirte camino y llegar a las primeras posiciones. Aprovecha este empuje para comenzar nuevos emprendimientos. Sagitario: Las asignaturas pendientes golpearán a tus puertas para que les des una resolución definitiva. Podrían reaparecer personas del pasado o resurgir una antigua pasión. Renuncia a cualquier situación que no sea evolutiva y despídete de las relaciones tóxicas o conflictivas. Capricornio: Será un período en el que conocerás a personas poderosas e influyentes. Podría presentarse la oportunidad de un proyecto en conjunto, pero cuidado porque es factible que surjan rivalidades y disputas por el liderazgo. Asume un rol social más enérgico y activo. Acuario: Tu ambición y tus deseos de triunfar se incrementarán. Si venías pensando en abrirte camino por tu cuenta en el ámbito profesional este será un buen momento. Si estás detrás de un nuevo puesto de trabajo tendrás grandes chances de conseguirlo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Piscis: En este período estarás decidido a expandirte y a conquistar nuevos territorios. Podría surgir una oportunidad de trabajo en el exterior o en un lugar lejano. También es factible que alguien con influencia te ayude a obtener tu visa. Afinarás la puntería y darás al blanco. Y la Copa de la Suerte hoy te trae el: 7, 10, 23, 57, 78, 94 Con Dios todo, sin Él nada. Lerego, Lerego, Lerego.

