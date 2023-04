El Niño Prodigio: Horóscopo para el 1 de mayo Te traigo el tarot de los incas para iniciar bien el mes ¡descubre cuál es la carta que le corresponde a tu signo! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir LUNES, 1 DE MAYO El Sol está transitando por Tauro que es un signo muy ligado a la naturaleza, a los pueblos originarios y a los designios de la Madre Tierra. Por eso hoy les traigo el tarot de los incas, así que presta atención al mensaje que tienen para ti… Aries: Tu carta de la suerte es "Pachamama" y te dice que llegó el momento de aprovechar todas las oportunidades para desenvolverte en el ámbito de tu trabajo y ocupar nuevos puestos. Personas solventes te ayudarán a forjarte un porvenir prospero. Tauro: Tu carta es "Ojo de la Fuente" que dice que estás viviendo un período ideal para explorarte por dentro. Tomarás importantes decisiones y harás grandes cambios en tu vida. Tu creatividad está en un punto máximo y tendrás ideas muy interesantes que irás realizando con el tiempo. Géminis: A ti te sale la carta "Viracocha" que anuncia un tiempo contradictorio, pero positivo. Tendrás la capacidad de interpretar tus sueños, deseos e ilusiones y deberás descifrar cuidadosamente estos mensajes, ya que te traerán la clave de tu éxito futuro. Cáncer: A ti te toca "Huayna Pichu" que dice que descubrirás entre tus amigos lo bueno y lo malo que ellos tienen y que te cuides porque alguno de tus conocidos podría descolocarte con sus acciones. Sé prudente a la hora de relacionarte. Leo: Tu carta inca es "El Demonio de la Guarda" y te dice que necesitas seguir ejemplo de alguien con experiencia. Es necesario que saques tiempo de donde puedas para realizar tus objetivos principales. El apoyo de las personas que quieres te ayudará a cumplir tus ambiciones. Virgo: "Waita Ticca" te dice que recibirás la visita de personas que viven lejos. Entre tus amigos o conocidos habrá alguien que se mostrará muy dadivoso y protector. También te dice que estarás de muy buen humor porque te desprenderás de las preocupaciones. Libra: Tu carta se llama "Torre Chullpa" y dice que ahora te encuentras en una transición muy profunda. Tendrás que dejar atrás algunas personas, situaciones y hábitos, pero no te aflijas porque cavarás hondo y descubrirás algunos tesoros ocultos. Escorpio: A ti te sale la carta "Jesa Champurpi" que anuncia una verdadera unión y que tu vida amorosa irá viento en popa. Pero atención, si quieres que tus relaciones prosperen tendrás que controlar tu tendencia dominante y respetar la libertad de otro. Sagitario: En tu tirada Inca sale "Quipu" que dice que tus preocupaciones cotidianas desaparecerán cuando dejes de postergarlas. Te sugiero que vayas a fondo en la resolución de los problemas y que no emparches las cosas porque será peor el remedio que la enfermedad. Niño Prodigio Credit: Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Capricornio: Tu carta inca de la suerte se llama "Nacimiento" y te dice que hay algo nuevo que florece en tu vida, puede ser un hijo o una nueva relación amorosa. Además, te involucrarás a fondo en un proyecto personal y gracias a tus capacidades se te abrirán muchas puertas en la sociedad. Acuario: A ti te sale la carta "Culto a los antepasados" que indica que tú quieres saber cuál es tu origen e identidad. Las generaciones que te precedieron tendrán una influencia muy fructífera en tu vida. Darás un paso que afianzará tu vida familiar. Piscis: A ti te sale la carta "Estatua de Piedra" que te dice que pronto conocerás a una persona que tendrá mucha importancia para ti. Llegan aires de cambio a tu vida, recorrerás sitios variados y a través estos contactos ganarás experiencia que te enriquecerá a nivel personal. Y la Copa de la Suerte hoy te trae el: 8, 13, 26, 29, 45, 51 Con Dios todo, sin Él nada. Lerego, Lerego, Lerego.

