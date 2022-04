El Niño Prodigio: Horóscopo para el 1 de mayo Fluye y no te resistas al cambio. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir DOMINGO, 1 DE MAYO ¡Feliz domingo mi gente! Les cuento que la Luna continuará en Tauro y en su tránsito hará un aspecto duro con Saturno, por eso los asuntos de orden monetario y de trabajo tomarán gran relevancia. El gran avance tecnológico te obligará a incorporar nuevos métodos de trabajo, pero también te ofrecerá un abanico muy basto de opciones, por eso no te resistas al cambio y piensa en nuevas maneras de ganarte el sustento. Paralelamente, un nutrido grupo de planetas en Piscis nos traerá una vibración muy empática y amorosa. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "MIS ESFUERZOS SON RECOMPENSADOS". Si hoy, 1 de mayo estás de cumpleaños… Será un año en el que gestionarás nuevos emprendimientos y tomarás importantes decisiones. Por momentos te sentirás tironeado entre tus afectos y tus obligaciones profesionales. Además, tu anhelo de vincularte crecerá y por eso frecuentarás mucho a tus amistades. La Copa de la Suerte: 11, 27, 51, 64, 76, 89 Aries: Los negocios atraparán tu atención y aunque tus sueños de progreso hoy parezcan un poco lejanos no son imposibles. Un manejo inteligente de tus redes sociales podría resultarte redituable así que investiga ese mundo. Un sueño te traerá la clave para resolver un problema. Tauro: Es momento de afianzar tu personalidad, establecer prioridades y hacerte valer. Mira todo lo que has conseguido hasta ahora, reconócelo y aprécialo. Tus amigos te apoyarán en todo lo que necesites y también conocerás personas importantes que te ayudarán en tus negocios. Géminis:No acumules ropa ni objetos que no necesitas. Podrías sentir nostalgia por el pasado pero trata de no quedarte atado a esa sensación porque ahora tu camino estará colmado de bendiciones y éxitos. Prepárate y estudia para aspirar a mejores puestos. Cáncer: Trata de concentrarte en las facetas positivas de tus amistades porque si haces demasiado hincapié en lo que no te gusta sólo lograrás amargarte. El éxito te llegará en todo lo que sea viajes y estudios ¡asómate porque hay en el mundo para ti! Leo: Las personas que te rodean podrían convertirse en un techo para tus aspiraciones. Ahora no es recomendable mezclar los asuntos de amistad con el trabajo. El éxito te llegará si te atreves a cambiar tu estilo de vida así que no te quedes atado al pasado. Virgo:La suerte estará de tu lado, pero para poder apreciarla tendrás quitarte el velo del pesimismo. Vivirás momentos muy felices con tu pareja y si estás soltero conocerás a alguien sumamente inspirador. El dinero por sociedades o juicios se multiplicará. Libra: Se activará tu erotismo así que puede ser que te encuentres con un amante o que tu vínculo de pareja se intensifique. Si aspiras a un mejor empleo tendrás más chances de conseguirlo poniendo tu mente en positivo porque tus vibraciones serán percibidas por los demás. Escorpio: Será un buen momento para compartir con alguien, si no tienes pareja estable conocerás muchas personas para pasarla bien. Además, se vislumbran nacimientos y muchas alegrías de la mano de los hijos y de los más pequeños de la familia. Sagitario: Escucha la naturaleza sabia se tu organismo cuando tengas hambre come, duerme cuando tengas sueño y has todo a tu propio ritmo. También será momento de perdonar y olvidar viejos rencores para mejorar la relación con tus seres queridos. Capricornio: Tendrás que vencer algunas creencias limitantes en relación al dinero. Quítate la idea de que para generar recursos hay que sufrir ¡puedes mantenerte y ganarte el sustento haciendo lo que más te gusta! Será un momento para aprender otros idiomas. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario: Hoy tu deseo de mejorar tu vivienda o de tener tu propio techo es casi una obsesión, pero no te sobre exijas ni fuerces los tiempos naturales de las cosas. Una actitud optimista en relación al dinero te ayudará a progresar y a cumplir todas tus metas materiales. Piscis: Le darás mucha importancia a la comunicación y buscarás compartir tus intereses con seres afines. En tu camino hay viajes, oportunidades en otras regiones y acceso a nuevos conocimientos. Gracias a la intervención divina solucionarás asuntos difíciles de resolver.

