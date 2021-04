El Niño Prodigio: Horóscopo para el 1 de mayo ¡Vienen grandes oportunidades de éxito! Tiempo de modernizarte e incorporar el uso de nuevas tecnologías a tu rutina. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SÁBADO, 1 DE MAYO ¡Y eso gente linda, feliz sábado! Les cuento que en este día la Luna transitará por Capricornio desde donde hará un formidable sextil con el Sol y con Urano. Estas energías nos ayudarán a progresar en el área del trabajo y la economía. Aquellas personas que estén pensando en ganarse el sustento a través de una vía independiente contarán con excelentes perspectivas y posibilidades de éxito. También será un buen momento para que te modernices y trates de incorporar el uso de nuevas tecnologías. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "DESARROLLO MIS RECURSOS Y OBTENGO GRANDES PROGRESOS". Si hoy, 1 de mayo, estás de cumpleaños… Hoy te sentirás fuertes deseos de desarrollar una mayor independencia y autonomía. Las personas que te rodean te tomarán como un ejemplo y te demostrarán gran admiración. Te darás cuenta que tienes en tus manos la posibilidad de volver realidad tus sueños. La Copa de la Suerte: 9, 19, 51, 66, 72, 95 Aries Este será un día en el que tendrán lugar importantes compromisos familiares y sociales. Es posible que te toque realizar una inversión importante o que decidas brindarle apoyo económico a un pariente cercano. Sentirás que conseguiste un gran logro. Tauro Urano, el astro de la liberación, está impactando en tu signo con mucha fuerza. Por eso llegó la hora de que te despiertes y de que te animes a implementar algunos cambios en tu vida. Tendrás la oportunidad de dar un gran salto ¡no la desaproveches! Géminis Un asunto vinculado a una herencia podría destrabarse. Son momentos en los que tendrás la posibilidad de disminuir la carga emocional y de hacer que la energía estancada vuelva a circular. Tus seres protectores te darán fuerzas para salir adelante y para superar los desafíos. Cáncer Será un momento ideal para que reactives tu vida social. Si vas a alguna reunión, fiesta o evento es muy probable que conozcas gente que tendrás muchos intereses y puntos de vista en común. El intercambio te traerá nuevas oportunidades. Leo Será una excelente ocasión para que te pongas al día con las tareas pendientes y pongas un poco de orden en tu vida doméstica. Una persona que admiras te brindará el apoyo que estás necesitando. Sentirás que los esfuerzos que realizas a diario valen la pena. Virgo Los astros señalan que es un momento especialmente benéfico. Estarás más expresivo, más enérgico e incrementarás tu nivel de confianza. Será una buena ocasión para salgas de excusión, para que vayas de campamento o para que practiques alguna actividad recreativa. Libra Hoy tendrás una energía emocional poderosa y sentirás que cuentas con una base de apoyo muy sólida. Los lazos que te unen a tus parientes se volverán prácticamente indestructibles. Si tienes un negocio familiar prepárate porque habrá avances interesantes. Escorpio Tendrás claridad mental y podrás desplazarte de un pensamiento al otro de una manera ágil. Se dará la ocasión para que tengas esa charla pendiente con tu socio, tu pareja o un amigo confidente. Sabrás escuchar y apreciar las distintas opiniones. Sagitario Hoy pensarás en tu porvenir económico. Si trabajas como empleado te plantearás la posibilidad de pedir un aumento. Si eres independiente, será una excelente ocasión para que inviertas en herramientas o instrumentos que te permitan incrementar tu nivel de producción. Capricornio Hoy estarás dispuesto a correr algunos riesgos. Te sentirás muy conectado con tu fuerza interior y con aquellas cualidades que te convierten en un ser único. Si tienes hijos los alentarás para que cumplan sus sueños. Seguirás los designios de tu corazón. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Acuario Hoy darás por finalizada una etapa de tu vida y tendrás la sensación de haber cumplido con una importante misión. Sentirás una conexión con tus seres queridos que irá más allá de la presencia física. Estarás muy agradecido por todo lo que has recibido. Piscis En este día estarás muy sociable y conversador. La interacción te aportará una sensación reconfortante y a través del dialogo podrás procesar mejor tus recientes experiencias. Te recomiendo que organices una reunión o una salida con tu grupo de amigos.

Close this dialog window Share options

Close Login

Close this dialog window View image El Niño Prodigio: Horóscopo para el 1 de mayo

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.