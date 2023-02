El Niño Prodigio: Horóscopo para el 1 de marzo Este es el signo que deberá poner su dinero en el banco ¡y el que podría recibir un ascenso! Aquí te lo cuento. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir MIÉRCOLES 1 DE MARZO 2023 ¡Y eso mi gente linda! ¡Feliz y bendecido miércoles! Les cuento que la Luna transitará por el signo de Cáncer y hará un bello trigono con el Sol en Piscis, así que nos podremos conectar con nuestra vulnerabilidad y con sentimientos profundos que habitan dentro de nosotros. Mi sugerencia es que intentes activar tu memoria afectiva visualizando antiguas fotos, objetos y otros símbolos pertenecientes a tu historia de vida. Notarás que un hilo invisible te une a tus seres queridos y agradecerás ser parte de esta gran familia humana. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "LOS AFECTOS NUTREN MI ALMA" Si hoy, 1 de marzo estás de cumpleaños… Este nuevo ciclo de tu vida se presenta muy prometedor, tanto en el plano amoroso como en el económico. Es posible que generes una nueva alianza comercial y que tengas la dicha de ganarte el sustento haciendo lo que más te gusta. Además, estarás muy creativo. La Copa de la Suerte: 12, 19, 34, 43, 57, 74 Aries: Este es un momento propicio para conectarse con tu emotividad y evocar los lazos afectivos que te unen a otras personas. Te darás cuenta que el alma tiene memoria y que tus raíces afectivas son más profundas de los que creías. Tus ancestros estarán velando por ti. Tauro: Descubrirás que muy cerca de tu casa hay sitios excelentes para socializar, para estudiar y para ir a comprar cosas. Desarrollarás vínculos muy estrechos con tus vecinos, ya que te darás cuenta que abundan los denominadores comunes. Géminis: Todos los esfuerzos que venías haciendo darán su fruto y lograrás establecer una buena base económica. Será importante que te administres con sensatez para que puedas seguir progresando. Poner una parte del dinero en el banco podría otorgarte buenos intereses. Cáncer: Dentro de ti hay una brújula que está para indicarte dónde se encuentra el camino. Hoy todo fluirá para que des comienzo a un nuevo capítulo de tu vida más positivo y pleno. Repite: "Luz de luz afirma mi cuerpo, eleva mi alma, enciende mi espíritu" Leo: Una sensación de pérdida que te tenía un poco triste se disolverá y podrás desprenderte de todas las emociones negativas que te impedían fluir con la corriente. Tu sensibilidad se acentuará y absorberás unas vibraciones afectivas muy nutritivas para el alma. Virgo: Serás el nexo que mantendrá unido a todo tu grupo de amigos. Sentirás que interactuando con otros seres te vuelves mucho más solidario y comprensivo. Tendrás deseos de sumarte a algún proyecto comunitario o asociación benéfica para volcar tu cuota humana. Libra: Realizarás tus tareas cotidianas con gran devoción y desarrollarás una mayor vocación de servicio. Tu brillante desempeño no pasará desapercibido a los ojos de tus superiores. Hay grandes posibilidades de que obtengas un ascenso o que te posiciones mejor dentro del escalafón social. El niño Prodigio Credit: PESP ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Escorpio: Una respuesta que esperaba tu corazón llegará en sincronía perfecta con tu anhelo. Sentirás que hay una entidad protectora y benéfica guiando tus pasos hacia un destino de felicidad. Descubrirás que tu verdadera patria es el amor y que allí se acortan todas las distancias. Sagitario: En la alcoba te sentirás como un pez en el agua e irás desplegando destellos de erotismo que mantendrán cautivo a tu amante. Descubrirás que el sexo tiene una dimensión muy espiritual y afectiva cuando de verdad estás dispuesto a entregarte a otro ser. Capricornio: La Luna ingresará en tu signo opuesto, así que tendrás una gran disposición para generar alianzas y vincularte con otras personas. Si estás en pareja notarás que hay confluencia y comprensión. Si estás soltero caerás en las redes de alguien fascinante. Acuario: Te sugiero que vayas al mercado a comprar vegetales, legumbres y otros productos orgánicos y que comiences a alimentarte de una manera mucho más sana. Tu cuerpo responderá favorablemente a los nutrientes y tu piel lucirá mucho más tersa y suave. Piscis: Hoy desplegarás los diferentes matices de tu personalidad, generarás un clima de ensueño a tu alrededor y con tu gracia misteriosa captarás todas las miradas. Será un momento propicio para que expreses toda tu creatividad, inspiración y talentos artísticos.

