El Niño Prodigio: Horóscopo para el 1 de junio ¡Ojo! Es importante que permitas que los eventos en tu vida tomen su cauce natural. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Por El Niño Prodigio Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir MARTES, 1 DE JUNIO ¡Y eso mi bella gente, feliz y bendecido martes! Les cuento que en este día la Luna se asociará a Júpiter en el signo de Piscis. Por eso será un momento lleno de espiritualidad en el que estarás dispuesto a darle una mano a aquel que lo necesita. Además, recuperarás la confianza en las energías superiores y permitirás que los eventos en tu vida tomen su cauce natural. Un hilo invisible te conectará con aquello que para ti es sagrado. Aprovecha para disfrutar de estas buenas energías. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "FLUYO EN UNA CORRIENTE DE ABUNDANCIA". Si hoy, 1 de junio, estás de cumpleaños… A través de ti fluirá un enorme caudal de energía que generará una influencia muy positiva en tu entorno. Ahora reestablecerás tu fe y gracias a tus vibraciones amorosas lograrás mover montañas. Una onda protectora te acompañará donde vayas. La Copa de la Suerte: 15, 22, 55, 68, 73, 89 Aries Te ayudará recordar, que aunque no los veas, tus seres de luz siempre están. Ahora no es momento para arremeter o avanzar con fuerza, como sueles hacer. Más bien te convendrá dejarte fluir con la corriente porque las aguas se calmarán naturalmente. Tauro Será un momento en el que te sentirás muy unido a tus amistades y a tus grupos de pertenencia. Te preocuparás por las personas que te rodean y estarás dispuesto a hacer grandes sacrificios. Tu principal motivación será el bienestar de tu comunidad. Géminis Alguien te ofrecerá una gran oportunidad que te permitirá llegar a la cima. En tu camino, no olvides extender el círculo de prosperidad brindando ayuda a las personas que te necesitan o dependen de ti. Representarás un modelo a seguir para muchos. Cáncer Estarás con un ánimo muy optimista, así que podrás aprovechar las oportunidades que te traerá la vida. La buena fortuna llegará a través de personas nuevas que te indicarán el camino y te ayudarán a ampliar tus conocimientos. Leo Tu vida amorosa ocupará un lugar protagónico. Si se abren las compuertas del placer déjate fluir, sin oponer resistencias. Trata de identificar aquello que te proporciona más goce y te ayuda a entregarte. Tener una actitud más dócil y afectiva hará que la pases mejor. Virgo Estás viviendo el resurgimiento del amor. Los demás te verán cómo alguien con quien vale la pena abrirse y compartir momentos románticos. Pero cuidado porque tendrás más de una propuesta. El ser ideal para ti será aquel con el que sientas una conexión espiritual. Libra Una corriente muy positiva llegará a tu vida para quedarse. Te propondrás modelar tu silueta y mejorar tu estado físico. Implementa una rutina de ejercicios diarios y verás que pronto obtienes muy buenos resultados. Puedes hacer natación o salir a correr por la playa. Escorpio Las influencias positivas de los astros harán que surjan talentos que tenías olvidados y que te muestres de una manera más llana. De vez en cuando es bueno conectar con aquello que guardas en tu corazón. Quítate la armadura para que aflore lo mejor de ti. Sagitario En tu hogar encontrarás la llave de la felicidad. Te sentirás motivado a echar raíces y estarás dispuesto a entregarles todo a tus seres más íntimos. El afecto de tus familiares te dará entereza. Podría ser una buena oportunidad para mudarte a un lugar más grande. Capricornio El dialogo tomará relevancia. Te animarás a ponerle palabras a algunas ideas y sensaciones que estaban dando vueltas por tu mente. Es hora de disfrutar de una grata compañía. Podrás abrirte sin problemas porque del otro lado encontrarás comprensión. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Acuario Tu economía tomará un buen rumbo. Una vibración de abundancia te ayudará a encontrar negocios prósperos. El dinero te llegará de forma fácil pero no por eso debes derrocharlo, inviértelo de manera que puedas extender los beneficios por más tiempo. Piscis Estarás en contacto con tu misión divina y está certeza interior será convalidada por tu entorno. Ahora podrás canalizar una muy energía espiritual y convertirte en el faro de la personas que te rodean. Tu claridad interior te permitirá encontrar el rumbo.

Close this dialog window Share options

Close Login

Close this dialog window View image El Niño Prodigio: Horóscopo para el 1 de junio

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.