El Niño Prodigio: Horóscopo para el 1 de julio Celebra la vida, diviértete y conéctate con el niño que habita dentro de ti. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir VIERNES, 1 DE JULIO ¡Y eso mi bella gente! ¡Feliz viernes! Les cuento que la Luna transitará por Leo y a su paso hará configuraciones muy positivas con Júpiter y Venus. Por eso predominará una vibración de alegría, surgirán romances apasionados y habrá importantes declaraciones de amor. Será imprescindible que sigas los designios de tu corazón y que te brindes de manera generosa. Rodéate de personas que tengas intereses afines a los tuyos y con las que puedas hablar abiertamente. Celebra la vida, diviértete y conéctate con el niño que habita dentro de ti. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "VIBRO EN UNA ENERGÍA DE AMOR Y GENEROSIDAD". Si hoy, 1 de julio estás de cumpleaños… En este nuevo ciclo se presentarán buenas oportunidades para que mejores tu realidad financiera y amplíes tus horizontes profesionales. Pero no te conformarás únicamente con tu bienestar personal y estarás pendiente de que los seres de tu entorno también prosperen. La Copa de la Suerte: 4, 18, 34, 56, 79, 87 Aries: Tendrás la oportunidad de mostrarte y de que otros reconozcan tus talentos, así que aprovecha este dinamismo para hacer actividades físicas y expresivas como baile, canto, teatro o deportes. Además, estarás muy contento porque recibirás un sinfín de halagos. Tauro: Será un buen momento para que compres nuevos electrodomésticos o artefactos para disfrutar en familia. Además, podría reaparecer una persona del pasado, así que aprovecha la ocasión para aprender y encontrarle nuevos significados a lo que sucedió ayer. Géminis: Hoy se te presentará la oportunidad de interactuar, entretenerte y compartir experiencias muy gratificantes con un amigo o alguna otra persona de tu entorno inmediato. Demostrarás todo lo compañero y encantador que puedes ser cuando alguien te interesa verdaderamente. Cáncer: Te sentirás próspero y productivo y contarás el mejor de los asesoramientos en cuestiones de dinero. El éxito estará de tu parte para generar nuevos negocios o para hacer buenas inversiones. Sintonízate en positivo y el universo proveerá. Leo: Tus planes y proyectos personales contarán con el mejor de los auspicios, así que aprovecha para comenzar nuevos emprendimientos. Además, te llegan muchas oportunidades por medio de tus amigos y conocidos así que no dejes de asistir a cuanta reunión te inviten. Virgo: El cosmos te traerá la oportunidad de cerrar una etapa, de enfrentar viejos fantasmas y de echar luz sobre ciertos lugares oscuros. Los asuntos vinculados a herencias o sucesiones concluirán satisfactoriamente. Además, contarás con la ayuda de una mujer joven. Libra: Te volverás muy popular en tu grupo de amigos y tendrás un sinfín de invitaciones para salir. Será un momento ideal para encarar actividades grupales y para enriquecerte mediante el intercambio de ideas. Encontrarás en tu camino personas muy compatibles contigo. Escorpio: Te destacarás, ejercerás el liderazgo en el trabajo y cumplirás tus responsabilidades de manera brillante. Ocúpate de que te reconozcan el tiempo que has invertido y la energía extra. El secreto para tu éxito residirá en que confíes en tus habilidades. Sagitario: Tu energía física y mental estará en un alto nivel. Sentirás deseos de andar, explorar y aventurar por el mundo. En tu camino te cruzarás con personas muy joviales que te ofrecerán su grata compañía. Continúa abriendo las puertas al crecimiento personal. Capricornio: Cobrarás un dinero extra a través de una herencia, una operación comercial con un inmueble o un negocio familiar. Aunque habrá momentos de cierta presión mantendrás el control. Alguien muy hábil te prestará su asistencia y te ayudará a organizarte. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario: Fomentarás tu vida social y generarás vínculos que se convertirán en piezas esenciales para tu desarrollo futuro. Trata a las personas que se te acercan con los honores que se merecen y asegúrate de que se sientan como reyes cuando estén a tu lado. Piscis: Poco a poco irás generando un lugar de mayor importancia en tu ámbito de trabajo. Percibirás la posibilidad de obtener mayores ganancias o un aumento de sueldo. Tendrás todas las herramientas a disposición para prosperar, solo tienes que apelar a tu voluntad.

