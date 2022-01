El Niño Prodigio: Horóscopo para el 1 de febrero No desaproveches tu tiempo en relaciones insustanciales que no te aportan nada. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir MARTES, 1 DE FEBRERO ¡Mi bella gente! ¡Feliz y bendecido martes! Les cuento que hoy estamos bajo las vibraciones de una gran conjunción entre la Luna, el Sol y Saturno que nos propone encarar un proyecto de vida a largo plazo. Atrévete a cortar con aquello que atrasa tu desarrollo. No desaproveches tu tiempo en relaciones insustanciales que no te aportan nada. A la hora de interactuar busca personas que tengan sueños y objetivos parecidos a los tuyos. Si quieres mejorar tu vida y el entorno ponte manos a la obra. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "MI VIDA SE CONSTRUYE EN TORNO A LA NUEVA ERA". Si hoy, 1 de febrero estás de cumpleaños… Este año marcará el inicio de una etapa completamente nueva en tu vida en la que tomarás determinaciones importantes tanto en el plano profesional como familiar. Al fin te decidirás a bajar tus ideas al plano de la realidad y dejar tu huella en el mundo. La Copa de la Suerte: 8, 15, 37, 59, 74, 80 Aries: Los astros indican que será un buen momento para buscar soluciones alternativas a tus problemas. Tus amigos estarás dispuestos a acompañarte y ayudarte en todo. Y si un tema te urge podrías llamar a un centro de apoyo o tomar contacto con grupos humanitarios. Tauro: Siéntete orgulloso porque te has convertido en un referente y un ser sumamente admirado y respetado. Siempre habrá algo que resolver porque la perfección no existe, pero este es un momento para observar todo lo que has podido alcanzar hasta ahora. Géminis: Hace un tiempo que estás un poco dudoso y que dejaste de creer en algunas cosas que antes te resultaban inspiradoras. Tú tienes un espíritu libre, así que no dejes que nadie corte tus alas. Una persona de conducta intachable te ayudará a restaurar tu fe. Cáncer: Recibirás propuestas de negocios y surgirá la oportunidad de que generes una fuente de ingreso extra. Además, podrías darle un cierre definitivo a un trámite engorroso relacionado con un divorcio o sucesión. Hay posibilidades de que salgas beneficiado en una herencia. Leo: Te relacionarás con personas experimentadas que se convertirán en tu ancla. A través de tus vínculos adquirirás una mirada más madura y aprenderás importantes lecciones de vida. Será un buen momento para crear sociedades duraderas o para que pidas asesoramiento. Virgo: Será buen momento para realizar chequeos o consultar al médico. Siempre es bueno constatar que el organismo esté funcionando bien y anticiparse a cualquier malestar que pueda surgir. Recuerda que en temas de salud es preferible prevenir que curar. Libra: Los astros impulsarán la autenticidad, aunque esto también ponga en evidencia tus defectos y las características de tu personalidad menos atractivas. Recuerda que aquel que realmente te quiera te aceptará tal como eres y sabrá apreciar cuál es tu verdadera esencia. Escorpio: Harás todo lo que esté a tu alcance para solucionar los problemas de tus seres queridos. Asumirás el rol de mando dentro de tu esquema familiar y darás importantes directivas. En el hogar ajustarás un poco las tuercas e implementarás reformas. Sagitario: Tu mente irá a toda velocidad y serás una máquina de fabricar ideas, y podrás ver más allá del momento presente. Pero no vayas más rápido de lo que te dan los pies. Dialoga con alguien con sentido práctico que te ayude a ordenar tus pensamientos. Capricornio: Desembolsarás tu dinero para cancelar tus deudas o para realizar una inversión de gran envergadura. En cualquier operación económica que lleves adelante deberás ajustarte a un marco legal y cumplir estrictamente con los requisitos previamente pautados. No asumas riesgos innecesarios. Acuario: Esta Luna Nueva marcará el inicio de un ciclo importante de tu vida. Contarás con la energía necesaria para realizar una renovación total. Te desprenderás de las actitudes adolescentes y asumirás mayores responsabilidades tanto a nivel individual como familiar. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Piscis: Tus capacidades extra sensoriales estarán exaltadas y captarás las ideas o los pensamientos de las personas que te rodean. Aprovecha está capacidad para investigar a cerca de la numerología, el tarot y la astrología. Desarrollar tu parte espiritual te ayudará a superar el pasado.

