El Niño Prodigio: Horóscopo para el 1 de enero ¿Quieres saber qué te traerá este nuevo año? Presta atención a las predicciones para cada signo, según El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir DOMINGO, 1 DE ENERO ¡Felicidades mi bella gente! Hoy celebramos el año nuevo y para mí es un honor traerles las predicciones del 2023 para todos los signos. También les cuento que empezamos este ciclo con muchos planetas en signos de tierra, así que estaremos pendientes de la economía y los asuntos prácticos, y, por momentos, sentiremos que todo avanza en cámara lenta. Pero ten en cuenta que sí te esfuerzas lo suficiente y eres consecuente obtendrás beneficios que perdurarán a través del tiempo. Presta atención a esta breve reseña de tu horóscopo anual y recibe mis bendiciones. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "PREPARO LA TIERRA ANTES DE PLANTAR LAS SEMILLAS". Si hoy, 1 de enero estás de cumpleaños… Durante este año tus relaciones sentimentales atravesarán por una instancia de profunda transformación. También buscarás mejorar tu apariencia implementando un estilo más definido. Será buena idea incentivar tu parte creativa a través de la danza, la música y la pintura. La Copa de la Suerte: 8, 15, 36, 79, 92, 96 Aries Júpiter, el planeta de la buena fortuna, te acompañará en tu signo los primeros seis meses del año. Estudiarás, viajarás y harás contactos con el extranjero muy favorables. Poco a poco te irás liberando de los miedos y de todo lo que te ata al pasado. Tauro En este ciclo desarrollarás un don para aconsejar a los demás y para guiarlos en su camino. A mediados de mayo contarás con la protección de Júpiter en tu signo, así que aprovecha para iniciar nuevos emprendimientos y para expandirte. Géminis En este 2023 escalarás posiciones en tu trabajo gracias al esfuerzo y a la perseverancia. Además, se activará en tu vida todo lo que sea diversión y conocimiento junto a personas muy afines a ti. Te unirás a otros para beneficiar a tu comunidad. Cáncer Se presentarán buenas oportunidades para progresar en tu trabajo y contarás con el apoyo de personas influyentes, pero será importante que estudies y te actualices para seguir creciendo. A partir de mayo te integrarás a un circuito social muy prospero. Leo En este 2023 prepárate para nuevos desafíos y experiencias estimulantes. Los viajes, estudios y contactos con personas de otros países te abrirán las puertas para avanzar en tu carrera y ganar más dinero. También tendrás que dejar atrás los vicios y los malos hábitos. Virgo Tu progreso llegará gracias a la ayuda económica de personas que confiarán en ti. Buscarás compromisos serios y cortarás lazos con aquellos que no saben valorarte. A partir de mayo implementarás una filosofía de vida más optimista y le encontrarás un sentido positivo a tus experiencias. Libra El 2023 se prestará para que incorpores hábitos de cuidado y priorices tu salud. Conocerás gente interesante, se expandirá tu vida social y se multiplican las oportunidades de lograr tus sueños sentimentales. El romance y la atracción física irán de la mano. Escorpio En este 2023 cultivarás relaciones muy sanas y positivas. A través del amor recuperarás la alegría y te convertirás en un ser más sabio. Estudiar y aprender un oficio será la llave para mejorar tu calidad de vida. Surgirán propuestas interesantes en el ámbito de trabajo. Sagitario Te esforzarás por concretar tus planes de vivienda y te volverás más responsable con tu familia. Tendrás la posibilidad de progresar haciendo lo que te gusta y tu gran desafío será mostrarle tus talentos creativos al mundo. En el amor buscarás quien te acompañe a vivir nuevas aventuras. Capricornio Te tomarás en serio los estudios y buscarás capacitarte profesionalmente. A partir de mayo caerás en cuenta de que no todo es obligación, por lo que te darás permiso para el placer y el entretenimiento. En el amor tu lema será: "vive y deja vivir". ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario Comprobarás que todos los esfuerzos que hiciste en el pasado comienzan a dar buenos frutos. El ahorro y las inversiones a largo plazo serán la clave de tu éxito. A partir de mayo se afianzarán los lazos de amor y sentirás deseo de formar una familia. Piscis Saturno, el astro de los límites, te traerá un período de responsabilidades y esfuerzos, pero descubrirás que te estás convirtiendo en un ser más maduro y con mayor experiencia de vida. Se te ocurrirán nuevos negocios y tocarás puertas para mejorar en tu trabajo y aumentar tus ingresos.

