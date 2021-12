El Niño Prodigio: Horóscopo para el 1 de enero Tiempo de que te deshagas de todo lo que traba tu desarrollo. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir SÁBADO, 1 DE ENERO ¡Y eso mi bella gente! ¡Feliz año nuevo! ¡Que este 2022 nos encuentre creciendo y desplegando todo nuestro potencial! Les cuento que hay un trígono perfecto entre el Sol y Urano que presagia la liberación de las ataduras. Deseo que en este ciclo que comienzas puedas deshacerte de todo lo que traba tu desarrollo y que puedas romper con los mandatos limitantes. La posibilidad de evolucionar en las diversas áreas de tu vida está a tu alcance ¡proyéctate hacia el futuro como un ser más libre y más pleno! AFIRMACIÓN DEL DÍA: "BUSCO LA MEJOR VERSIÓN DE MI MISMO". Si hoy, 1 de enero estás de cumpleaños… En esta etapa nueva que comienzas tendrás un espíritu de renovación y asumirás una actitud más moderna frente a la vida. Ya no querrás rendirle cuentas a otras personas y te liberarás de algunos mandatos que te hacían sentir oprimido. Conseguirás aliados poderosos. La Copa de la Suerte: 7, 14, 30, 55, 67, 73 Aries: En este primer día del año una respuesta que estabas esperando llegará y con ella se presentarán grandes oportunidades. La voluntad de asimilar nuevos conocimientos te llevará a expandir tus horizontes. Dale rienda suelta a tus necesidades evolutivas ¡que nada te detenga! Tauro: Comenzarás el 2022 con las emociones a flor de piel y con una visión muy profunda que te permitirá descubrir las verdades ocultas detrás del velo de las apariencias. Pero si no quieres que alguien salga herido evita actuar de manera inquisidora o invasiva. Géminis: Este primer día del 2022 sentirás grandes deseos de unirte a otros tanto en el plano romántico como en el comercial. Tu pareja, o alguna otra persona que te circunde, te gratificarán con un gesto muy generoso. Te darás cuenta que compartir la vida con otro ser te aporta sabiduría. Cáncer: En este nuevo año no estarás dispuesto a perder ni un minuto más de tu vida en quejas o reproches y encararás tú día a día con una filosofía más optimista. La noche te traerá encuentros insólitos y sorpresivos llenos de efervescencia, así que sal del caparazón y diviértete. Leo: Comenzarás el año con el pie derecho porque se activará la alegría que llevas dentro de ti. Con tu gracia natural y con ese estilo irresistible lograrás que la persona que tienes en tu corazón caiga rendida a tus pies. Mantén a cada instante el espíritu en alto. Virgo: Iniciarás este nuevo ciclo dejándote guiar por tus sentimientos. Tu vida familiar cobrará un rol protagónico, recordarás tus orígenes y sentirás que las distancias se acortan. Retomar el contacto con tus parientes y allegados te nutrirá a nivel afectivo. Libra: Inaugurarás el año en compañía de seres evolucionados espiritualmente que te trasmitirán fe y confianza en las energías superiores. Los nuevos puntos de vista enriquecerán tu modo de pensar y te ayudarán a vislumbrar opciones diferentes. Proponte derribar las barreras de la duda. Escorpio: Comenzarás el 2022 con fuertes deseos de mejorar tu situación económica y acrecentar el flujo del dinero, y puedes alegrarte porque con tu actitud positiva atraerás riquezas y abundancia. Te sentirás optimista y te desenvolverás con mayor soltura en el plano material. Sagitario: Comenzarás el 2022con tu mente, tu cuerpo y tu espíritu en perfecta sincronía y las circunstancias se darán de acuerdo a tus expectativas. Dale rienda suelta a tus ideas y llévalas adelante porque una buena estrella alumbrará tus pasos. Capricornio: Comenzarás el 2022 haciendo un balance de lo que has vivido durante el año anterior y recogiendo todas las enseñanzas del ciclo que se fue. Por la tarde te pondrás pragmático, determinarás lo que es posible y descartarás las ilusiones para no perder el tiempo. Acuario: En este primer día del año la verdadera amistad será tu principal patrimonio. Estarás acompañado por seres optimistas que compartirán tus ideales más elevados. La interacción te hará sentir renovado, te conectará con tus sueños y te movilizará a hacer planes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Piscis: Gracias a tu generosidad comenzarás este nuevo ciclo destacándote en la vida pública. Encarnarás una misión muy trascendente y serán un modelo de inspiración para muchas personas. Confía y persevera en tus ideales porque si eres consecuente lograrás un éxito incalculable.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El Niño Prodigio: Horóscopo para el 1 de enero

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.