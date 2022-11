El Niño Prodigio: Horóscopo para el 1 de diciembre ¡Cuidado con evadir la realidad y habitar el mundo de la fantasía! Mira lo que te deparan los astros para hoy, según El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir JUEVES, 1 DE DICIEMBRE ¡Y eso mi gente linda! ¡Feliz y bendecido jueves! Les cuento que la Luna se unirá a Neptuno y a Júpiter en el signo de Piscis, así que habrá una vibración muy sutil de magia, ensoñación y encantamiento. Nuestro anhelo será evadir la realidad y habitar el mundo de la fantasía. Pero, deberemos tener cuidado porque si nos empeñamos en buscar sólo distracción, estaremos servidos en bandeja para personas malintencionadas. No dejes que te adulen o endulcen tus oídos con falsas promesas. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "TRÁNSITO DIVERSOS CAMINOS SIN PERDERME". Si hoy, 1 de diciembre estás de cumpleaños… Este será un año de reencuentros con miembros de tu familia y también con otros seres que dejaron una huella imborrable en tu alma. Puede ser una buena oportunidad para que encares un proyecto de familia o para que traslades tu lugar de residencia a un sitio paradisiaco. La Copa de la Suerte: 2, 18, 29, 54, 79, 81 Aries Hoy aflorará tu costado más compasivo, así que te manejarás de una manera más afable y amorosa con todo el mundo. También tenderás a absorber las energías del ambiente por lo que te recomiendo que no transcurras mucho rato en lugares oscuros. Tauro Te invitarán a un evento o a una reunión en la que habrá un clima amigable que inducirá a la relajación. Te darás cuenta que el secreto para ser aceptado socialmente es conectar desde el alma con los demás y hacer hincapié en los nexos comunes. Géminis En tu trabajo serás como un encantador de serpientes que con mucho estilo y desenvolvimiento se va ubicando en los mejores puestos. Si te encuentras desempleado podrías encontrar oportunidades interesantes en la industria pesquera o en el universo del cine y la televisión. Cáncer El universo te tratará con suavidad y por momentos sentirás que cuentas con una protección especial. Esto se debe a que tu brújula interior estará en sintonía con una vibración muy positiva. Quiero que agradezcas y que continúes la cadena de bendiciones actuando generosamente. Leo Una química muy especial te permitirá unirte a tu compañero de alcoba y acceder a todos sus secretos. A través del sexo y del erotismo conocerás lo que es una experiencia trascendental. Llegarás a saber lo que es estar entrelazado con otra alma. Virgo El romance irá llegando a cada rincón de tu vida y cuando te quieras dar cuenta no tendrás otra alternativa que declararte enamorado. Este es un momento para que levantes las barreras que te separan del otro y para que favorezcas cualquier tipo de unión. Libra Tu cuerpo necesita aflojarse para funcionar bien y, además, si te encuentras relajado, abordarás mucho mejor tus tareas cotidianas. La reflexología, el hidromasaje o los cuencos tibetanos te ayudarán a conocer lo que es el estado de nirvana ¡permítete el bienestar! Escorpio Habrá un ambiente favorable para que abras tu corazoncito y te dejes transportar por la energía del amor. Haz sonar tus temas preferidos y ponte a cantar y bailar al ritmo de la música. Sintonizarás con un estado de dicha y expresarás una dimensión mágica de tu ser. Sagitario Te contarán una anécdota de un antepasado o tendrás un sueño con alguien de tu cariño que se encuentra en otra dimensión. Descubrirás que un lazo invisible te mantiene unido a tus seres queridos y que siempre estarás cobijado porque formas parte de esta gran familia humana. Capricornio Encontrarás un cómplice ideal que sabrá reír, llorar y guardar silencio en el momento oportuno. Además, sentirás que puedes hablar fluidamente de tus emociones y que eres escuchado con la receptividad que mereces. Disfruta del infinito placer de compartir. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario Una secuencia de acontecimientos benéficos llenará tus bolsillos y te ayudará a salir a flote. Te darás cuenta que el universo es tu gran proveedor. Sintonizarás con el caudal de la abundancia y es por ese sencillo motivo que no te faltará nada. Piscis Con la Luna, Júpiter y Neptuno en tu propio signo estarás bañado en vibraciones mágicas. Una gracia especial te unirá a los seres y circunstancias que favorecerán tu evolución espiritual. Estoy contento porque sé que conectarás con tu misión de vida.

