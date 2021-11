El Niño Prodigio: Horóscopo para el 1 de diciembre Tu instinto, tenacidad y convicción te ayudarán a construir una fortaleza infranqueable. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir MIÉRCOLES, 1 DE DICIEMBRE ¡Y eso mi bella gente! ¡Feliz miércoles! ¡Llegamos al ombligo de la semana! Les cuento que hoy la Luna transitará por Escorpio desde donde hará una cuadratura con Saturno, este aspecto te exigirá que des todo de ti, y aún más, y que tomes el control frente a los desafíos. A partir del esfuerzo tendrás la oportunidad de alcanzar tus objetivos, pero deberás sacrificar algunas cosas si quieres llegar a la cima. Tus instintos, tu tenacidad y tus convicciones te ayudarán a construir una fortaleza infranqueable. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "DECIDO SEGUIR MIS AMBICIONES Y TRIUNFAR". Si hoy, 1 de diciembre estás de cumpleaños… En este año que comienzas estarás rodeado de personas que compartirán tus mismos ideales. Confraternizarás y estarás dispuesto a darlo todo por aquello seres que te acompañen en el camino. Además, harás alianzas comerciales estratégicas y productivas. La Copa de la Suerte: 21, 35, 49, 64, 77, 93 Aries: El plano amoroso y sexual se mostrará muy favorable. Recuerda que para que el encuentro íntimo sea verdaderamente placentero no solo se trata de quitarse la ropa sino también de desnudar nuestras más profundas fantasías, deseos y emociones. Tauro: El ámbito de la pareja, las sociedades y las relaciones en general se reactivará por lo que estarás más abierto al intercambio y te conectarás con personas que tienen características complementarias a las tuyas. Aprovecha para observar diferentes maneras de encarar la vida. Géminis: Tu ambiente laboral se presentará como un campo fértil para probar tus capacidades. Muchas tareas rutinarias que podrían resultar monótonas se tornarán interesantes gracias a tu creciente compromiso. Vuelca en las pequeñas cosas toda tu pasión y entrega. Cáncer: En este día los secretos pueden pesar y aunque hagas un esfuerzo enorme por guardar las apariencias hay veces que el costo de los ocultamientos se hace un poco alto. Busca una solución creativa a tus problemas y recuerda que te mereces ser feliz. Leo: Sentirás la necesidad de permanecer más tiempo en tu casa para recargar baterías y reactivar tu vida doméstica. Aprovecha para sacar de casa los productos que no vas a consumir, limpiar a fondo el closet y quitar cualquier basura acumulada. Virgo: Tu mente estará con ganas de aprender y buscarás absorber nuevos conocimientos a través de la lectura, de los viajes, de las conversaciones y del intercambio con el entorno. Conocerás personas perspicaces que te ayudarán a ver la otra cara de la moneda. Libra: Los temas económicos pasarán a un lugar central, pondrás todas tus energías en función de obtener mayores recursos y pensarás en nuevas estrategias comerciales. Las inversiones vinculadas al acero y la industria automotriz serán las más rentables. Escorpio: Libérate de la obsesión de querer adivinar lo que los demás están ocultando. Aprovecha para dar inicio a relaciones afectivas donde reine la independencia y la libertad personal. Tus necesidades emocionales estarán cubiertas, no necesitas actuar de manera absorbente. Sagitario: Te encontrarás en un estado de mayor sensibilidad en el que estás más expuesto a absorber los problemas de los demás como si fueran propios así que cuídate de esas personas que solo se acercan a ti cuando necesitan un paño de lágrimas. Capricornio: Te relacionarás con personas audaces y emprendedoras que ampliarán tu visión y te estimularán para llevar adelante nuevos proyectos, pero recuerda que este es un momento para tantear el terreno y no para invertir tu dinero. No pongas en riesgo tu capital. Acuario: Asumirás mayores responsabilidades y trabajarás muy duro. Pero ten cuidado de no volverte demasiado áspero o antipático. Ahora que te estás esforzando tanto por subir de posición debes cuidar tu imagen pública y dejar las conductas autoritarias de lado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Piscis: Los planetas te traerán beneficios, sorpresas agradables y una oleada de energía positiva para tu vida. Los lazos con el extranjero se estrecharán ya sea porque te conectes con personas de otras regiones, investigues sobre otras culturas o porque realices un viaje.

