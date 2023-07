El Niño Prodigio: Horóscopo para el 1 de agosto Acuario está ejerciendo su influencia con fuerza: a algunos signos les llegará dinero inesperado y otros podrán ver con claridad su futuro a largo y mediano plazo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El Niño Prodigio Credit: Getty Images MARTES, 1 DE AGOSTO Hoy estaremos de fiesta porque tendremos el plenilunio en Acuario y eso nos traerá una energía que nos va a dar una cantidad de revelaciones para que nos asomemos al futuro sin miedo. Les recomiendo que aprovechen esta oportunidad para romper todas las cadenas que los atan y que no los dejan moverse con libertad para alcanzar sus sueños. Para lograr una renovación completa de tu ser, te va a ayudar un montón relacionarte con gente y trabajar en equipo. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "SUELTO LA CHISPA CREATIVA E INNOVADORA QUE LLEVO DENTRO" . Si hoy, 1 de agosto estás de cumpleaños… Durante este período, te encontrarás rodeado de personas súper creativas e innovadoras, que te llevarán a hacer descubrimientos fascinantes acerca de ti mismo. Pero eso no es todo, en el amor te esperan sorpresas agradables. La Copa de la Suerte: 7, 14, 28, 36, 49, 63 Aries: Estarás ansioso por involucrarte en un proyecto en equipo. Si eres parte de un club, miembro de una asociación o disfrutas de la compañía de otros, seguramente te reunirás con ellos. En este encuentro, harás nuevas amistades que dejarán una huella especial en tu vida. Tauro: Hoy trabajarás a todo ritmo para perseguir tus metas, pero no te preocupes, porque contarás con el aliento y el respaldo de tus seres queridos. Cuando llegue el momento de tomar decisiones, mantén la mirada en el futuro y considera el bienestar de toda tu familia. Piensa a largo plazo. Géminis: Estarás volcado en tus creencias e idealismo, y tendrás la capacidad de motivar a los demás. ¡Ejercerás un poder de persuasión! Inspira y comparte tus ideas en libertad, permitiendo que cada uno encuentre su propio camino. Y prepárate para un viaje repentino. Cáncer: A nivel íntimo vas a experimentar una energía chispeante y refrescante que renovará tu ser. Tu pareja te abrirá una puerta secreta que te llevará a una dimensión nueva. ¡Prepárate para vivir una experiencia que te va a dejar sin aliento! Leo: Te vas a cruzar con gente de mente original y llena de idealismo, que te van a empujar a hacer cambios en tu vida. No te olvides de ser abierto con los diferentes estilos de vida, aunque al principio te parezcan un poco raros. Lo más importante es que cultives la colaboración mutua. Virgo: Presta atención a tu salud y sácale provecho al aire libre con caminatas que te renueven física y mentalmente. Pero no te olvides de tomarte un tiempo a solas para reflexionar en tranquilidad. Recuerda que tu felicidad depende de equilibrar cuerpo, mente y espíritu. Libra: Te convertirás en el alma de la fiesta, con salidas repentinas y originales que provocarán una gran conmoción en tu entorno. Deja que la risa y la diversión te sacudan. La vida es un carnaval, así que ¡a disfrutarlo al máximo! Escorpio: Tanto tú como tu grupo familiar están destinados a alcanzar un nuevo nivel de vida. Es hora de remodelar tu casa o incluso mudarte al barrio de tus sueños. Será una ocasión maravillosa para abrir las puertas de tu hogar y celebrar las buenas noticias. Sagitario: Te sugiero que te tomes un merecido recreo y aproveches para armar una salida o hacer un paseo. Necesitas despejarte y respirar aire fresco. Después de desconectarte, verás cómo vuelves con las energías renovadas y con una nueva perspectiva. Capricornio: Un dinero extra va a cambiar tu realidad financiera para mejor. Descubrirás nuevas oportunidades para aumentar tu capital y tu nivel adquisitivo mejorará considerablemente. Ahora tendrás más recursos para satisfacer tus necesidades y darte esos lujitos que antes no te podías permitir. Acuario: La Luna Llena brillará en tu signo, iluminando tu visión del futuro y potenciando tu inventiva. Será una oportunidad excelente para embarcarte en nuevos emprendimientos junto a otros. Conocerás personas nuevas con las que compartirás ideales similares, formando conexiones significativas. RECIBE TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX ¡SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Piscis: Será crucial que te des un respiro y busques aire puro, preferiblemente en un lugar abierto y bien ventilado donde puedas contemplar el majestuoso cielo. Presta atención a las señales que tu alma capta, porque serás como una antena receptora, sintonizando visiones espirituales reveladoras.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El Niño Prodigio: Horóscopo para el 1 de agosto

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.