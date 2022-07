El Niño Prodigio: Horóscopo para el 1 de agosto Este día El Niño Prodigio te trae un mensaje del Tarot Lenormand con una carta para cada signo. ¡Presta mucha atención! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir LUNES 1 DE AGOSTO Y eso mi gente bella, feliz inicio de semana para todos. Les cuento que para este día les traigo el mensaje del Tarot Lenormand con una carta para cada signo. Presta mucha atención a lo que tengo para decirte… Aries La Llave anuncia la llegada de nuevas posibilidades gracias a que harás uso de tu inteligencia. Superarás los obstáculos y resolverás todos los asuntos que en el pasado te generaron preocupación o incertidumbre. Te sentirás seguro y podrás determinar tu destino. Tauro El Tarot Lenormand te trae la carta La Casa que augura que te sentirás protegido, seguro y apoyado por tus seres queridos. Estarás más hogareño y organizarás un proyecto familiar que será exitoso. Los valores tradicionales serán tu principal soporte. Géminis En tu tirada sale La Carta que anuncia una noticia o una revelación importante que está en camino y que llegará pronto provocando cambios. Si te dedicas a la escritura o la comunicación es posible que seas tú quien porte un mensaje significativo. Cáncer Te toca El Oso que te ofrece una gran fuente de vitalidad. Esta carta combina la fuerza con la resistencia y augura que generarás bienes y conseguirás un estado de plenitud como producto de la determinación y perseverancia. Una figura masculina te protegerá. Leo En tu tirada sale la carta El Sol que te ofrece garantía de éxito y augura bienestar y riqueza en todos los ámbitos de tu vida. Te sentirás lleno de energías positivas y voluntad. Crecerá tu sensación de autonomía y realizarás actividades creativas ¡vibrarás intensamente! Virgo Te toca la carta El Libro que envuelve misterios. Habrá información oculta y estarás en presencia de secretos no develados. Podrías estar cerca de una persona fascinante pero también intrigante y capaz de llevar una doble vida. Te surgirá interés por la lectura y la investigación. Libra Te sale la carta conocida como La Estrella que trae esperanzas, apertura y una corriente de buenaventura que se prolongará si eliges asociarte a personas que vibren con buena energía. Mirarás al mundo con ojos renovados, desplegarás tus sueños y aceptarás nuevas ideas. Escorpio El tarot te trae la carta Los Peces y augura éxitos en todos los ámbitos de tu vida, pero sobre todo en lo referido a las finanzas así que puede haber donaciones, regalos y aumentos de sueldo. Estarás más práctico y seguro de ti mismo ¡disfruta del esplendor y la prosperidad! Sagitario A ti te sale Las Flores y te habla de una etapa de realización en los diferentes ámbitos de la vida. Este estado de equilibrio llegará como una manifestación de tus virtudes interiores. Ahora las circunstancias presentes te invitan a disfrutar, celebrar y divertirte. Capricornio A ti te toca la carta Los Lirios y dice que tu vida íntima, tanto afectiva como sexual, incrementará y será armónica. Tendrás la oportunidad de vivir un deseo de amor que tenías guardado. Además, te irá muy bien en los negocios y tendrás ingresos extras de dinero. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario En tu tirada sale El Anillo. Es una carta muy positiva que augura una sociedad, un acuerdo que se firma o cualquier compromiso importante con alguien muy honesto, fiel y considerado. Si comienzas una convivencia o celebras un matrimonio tendrás dicha y prosperidad. Piscis Te sale El Árbol e indica que gozarás de buena salud como un reflejo de la tranquilidad y la serenidad espiritual que has establecido. Un médico o una persona sabia y longeva te contarán sus secretos. Optarás por una vida cotidiana en la que tengas contacto con la naturaleza. Y la Copa de la Suerte hoy te trae el: 3, 23, 45, 59, 61, 82 Con Dios todo, sin Él nada. Lerego, Lerego, Lerego.

