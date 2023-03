El Niño Prodigio: Horóscopo para el 1 de abril Inicias el mes con fuerte magnetismo y claridad de mente ¡atrae las bendiciones siendo racional y paciente! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir SÁBADO, 1 DE ABRIL Les cuento que la Luna transitará por el signo de Leo y hará un formidable trígono con Júpiter en Aries, así que desarrollaremos mayor confianza individual y conectaremos con nuestro propio guía interior. Quiero que te sintonices con una vibración de alegría y optimismo. Si enalteces las cualidades positivas que hay en ti atraerás sucesos dichosos y afortunados. Ríndele tributo a la existencia, lanzándote a la conquista de nuevas experiencias y viviendo intensamente el momento presente. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "ENCUENTRO UN CAMINO DE EXPANSIÓN PERSONAL" . Si hoy, 1 de abril estás de cumpleaños… Durante esta revolución solar tu llama sagrada se mantendrá encendida y brillante. Tu carácter carismático estará en su máxima expresión y con tu gracia natural te ganarás la admiración de muchos. Si tienes hijos alégrate, ya que el vínculo se fortalecerá y se volverá más amoroso. La Copa de la Suerte: 13, 25, 39, 42, 59, 73 Aries: Los astros conspirarán para brindarte un día maravilloso. El romance y la pasión se conjugarán en un combo perfecto. Si estás sólo existen posibilidades de conocer a alguien de fuerte personalidad. En los deportes y las actividades recreativas tendrás una presentación destacada. Tauro: Los emprendimientos a nivel familiar se harán más fuertes y cualquier aporte que venga de los tuyos será favorable. Sin duda, este es un excelente momento para que disfrutes del calor del hogar. Algún hecho ocurrido hace tiempo, cobrará un nuevo significado. Géminis: Las vías de comunicación se abrirán facilitando el contacto con pares, amigos y seres que compartan tus intereses. Estarás sociable y conseguirás trasmitir tus ideas con claridad. Será un momento oportuno para conversar y para escuchar otros puntos de vista. Cáncer: Aprovecha tu tiempo libre para planificar tu economía, organizar tus gastos y distribuir tus ingresos de una manera más productiva. Si necesitas créditos, préstamos o financiamiento no dudes en solicitarlo. Contarás con el aval de tu padre, tu jefe o de alguna institución. Leo: Con la Luna en tu signo y Júpiter a tu favor la fortuna te acompañará. Confía en las bendiciones que el universo tiene preparadas para ti. Recuerda que todo lo que te pasa es una lección para tu crecimiento personal y es lo mejor que te puede suceder. Virgo: Tendrás mucha claridad interior y tus poderes perceptivos estarán a flor de piel. Los demás te buscarán como confidente y oráculo, te contarán sus problemas y descargarán sus culpas. Funcionarás como un canal espiritual que brindará ayuda al prójimo. Niño Prodigio Credit: Getty Images ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Libra: Será un momento ideal para comenzar un proyecto en conjunto, para vincularte con personas que admires o para que nazca una amistad del corazón. En los eventos sociales serás quién ponga la chispa de espontaneidad y quien haga las mejores propuestas. Escorpio: Eres una persona ambiciosa, enérgica y siempre estás dispuesto a redoblar esfuerzos cuando se trata de progresar. Este es un momento ideal para desarrollar tus capacidades al máximo y para demostrar lo que puedes, ya que son grandes las posibilidades de triunfo. Sagitario: Tu autoestima crecerá, te sentirás más optimista y confiarás en tus talentos. El universo conspirará a favor de que des un gran paso que podría estar relacionado con un viaje o una propuesta del extranjero. Sabrás interpretar las señales y distinguir el camino correcto. Capricornio: Los astros aumentarán tu poder de magnetismo y exaltarán tu energía sexual. Sentirás intensas atracciones y, si tienes pareja, la llama se avivará. Pero ten en cuenta que el acto amoroso se practica de a dos. No acapares demasiado al otro. Acuario: La llamarada de la pasión encenderá tus relaciones y a la hora de vincularte no faltará el buen diálogo, la picardía y la complicidad. Si estás soltero, alégrate ya que conocerás una persona que se complementará muy bien contigo y con tus intereses actuales. Piscis: Si quieres sentirte fuerte y saludable comienza a realizar entrenamiento físico porque eso hará que cada célula de tu ser se oxigene. También será una ocasión perfecta para ingerir alimentos vigorizantes y vitaminas. Ponte en pie con la salida de sol y baja el ritmo hacia el atardecer.

