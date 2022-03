El Niño Prodigio: Horóscopo para el 1 de abril Tu mente, tus emociones y tu espíritu vibrarán en una sintonía poderosa. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir VIERNES, 1 DE ABRIL ¡Y eso mi bella gente! ¡Feliz viernes! Les cuento que hoy comienza el mes del Ramadán, que es un periodo de reflexión y devoción que coincide con la época del calendario lunar en el que el profeta Mahoma recibió sus primeras revelaciones. Por otro lado, la Luna se unirá al Sol y a Mercurio en Aries dando lugar así a la primera luna nueva del año astrológico. ¡Este aspecto propondrá dobles comienzos en tu vida! Tu mente, tus emociones y tu espíritu vibrarán en una sintonía poderosa. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "ENFRENTO TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS CON CORAJE Y FOTALEZA". Si hoy 1 de abril es tu cumpleaños… Te tocó comenzar el año astrológico en un momento muy poderoso a nivel cósmico. Tu mente gobernará tus acciones y desarrollarás una gran destreza en los diferentes ámbitos de la vida. Estoy contento porque durante este ciclo aprenderás lo que es el compañerismo. La Copa de la Suerte: 1, 15, 30, 56, 72, 93 Aries:Para ti será un momento de inicios en que sentirás la necesidad de diversificarte. Un hermano, un primo o un compañero de estudio asumirán un rol protagónico. En esta primera luna nueva del año astrológico tendrás que aprender a dialogar y a pensar antes de actuar. Tauro:Esta es una fecha espiritual muy importante y tú estarás en sintonía con las ondas cósmicas. Por eso, en esta esta primera luna nueva del año astrológico te sugiero que te alejes del ruido exterior para escuchar tu voz interna. Hallarás una respuesta trascendental. Géminis:Participarás de numerosas actividades grupales en las que cumplirás un rol del comunicador. Interactuar con otras personas te llenará de vigor y te otorgará fuerzas para luchar por tus ideales. Enesta primera luna nueva del año astrológico renovarás tu sentido de la amistad. Cáncer:Buscarás un grado de coherencia entre lo que dices y haces y te ocuparás de que tu conducta sea ejemplar porque será tu reputación la que estará en juego. En esta primera luna nueva del año astrológico el compañerismo será clave para que puedas alcanzar tus objetivos profesionales. Leo:Mantente atento ya que la providencia llegará a ti en forma de guía; sabias palabras y consejos. Se reactivarán los asuntos legales y avanzarán los trámites de visado o residencia. Además, esta primera luna nueva del año astrológico te favorecerá los viajes y los contactos con extranjeros. Virgo:En esta primera luna nueva del año astrológico tendrás un resurgir en el ámbito de la sexualidad. En tu lecho te desenvolverás con gran habilidad y dirás las palabras justas que encenderán la llamada de la pasión. Además, serás un as en los negocios y obtendrás múltiples ganancias. Libra:Esta primera luna nueva del año astrológico te dice que estás en tu mejor momento para amar y ser amado. Para que tus alianzas avancen será fundamental que fomentes el diálogo y la libre expresión. Podrías sentirte un poco dividido entre tus vínculos sentimentales y las relaciones públicas. Escorpio:En esta primera luna nueva del año astrológico tu trabajo te permitirá desarrollar una mayor autonomía. Este será un momento de gran actividad así que debes mantener defensas altas ingiriendo alimentos proteicos. Te sentirás bien físicamente mientras no te pases de estrés. Sagitario:Esta primera luna nueva del año astrológico activará los temas románticos. Recibirás halagos, invitaciones y al menos dos propuestas amorosas. Tu niño interior se volverá más pícaro y travieso. Si tienes hijos, ahijados o protegidos jugarás y te divertirás a la par de ellos. Capricornio:Veo parientes que te visitan, mudanzas o buenas noticias que provienen del ámbito familiar. Muchas veces eres un poco inexpresivo y te escondes detrás de una armadura, pero esta primera luna nueva del año astrológico te enseñará a manifestar tus sentimientos más profundos. Acuario:La comunicación cumplirá un rol esencial en esta primera luna nueva del año astrológico. Encontrarás alguien con quien conversar de esos temas que tanto te apasionan e interesan. Si surgen temáticas polémicas no subas demasiado el tono para evitar discusiones. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Piscis:La primera luna nueva del año astrológico te dará mucho ímpetu en el área comercial y también mucha capacidad de negociación. Si se presenta una oportunidad financiera actúa con rapidez. Estoy contento porque tendrás más de una fuente de ingreso.

