El Niño Prodigio: Horóscopo para el 1 de abril ¡Tus sentidos interiores estarán abiertos! Es un día de reflexión, arrepentimiento y oración. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir JUEVES, 1 DE ABRIL ¡Mi bella gente, feliz y bendecido jueves santo! Con esta fecha se recuerda la pasión, muerte y resurrección de Jesús, por lo que es un excelente día para la reflexión, el arrepentimiento y la oración. Por otro lado, a nivel astrológico, sucederá un trígono entre signos de fuego. Tus sentidos interiores estarán abiertos y atentos para seguir la voz de tu conciencia y cumplir con tu misión. Has venido a este mundo para hacer algo especial así que no pongas más excusas y sigue por el camino que se abrirá ante ti. AFIMACIÓN DEL DÍA: "MI BRÚJULA INTERIOR ESTA ACTIVA". Si hoy, 1 de abril, estás de cumpleaños… En este día estarás conectado con la energía de la alegría y de la abundancia. Tendrás una vitalidad arrolladora que a cada instante te llevará a celebrar la dicha de la existencia. Tu potencial estará exaltado ¡un gran faro iluminará tu camino! La Copa de la Suerte: 1, 28, 45, 66, 79, 82 Aries Se vienen momentos de un gran despliegue de energía positiva en los que tu aspecto instintivo se encontrará alineado con tu espíritu y avanzarás por un buen camino. Aprovecha esta sincronía para conectarte con las vibraciones más elevadas. Tauro Hoy las energías de la pasión y el deseo confluirán en tu lecho llevándote a experimentar momentos inolvidables. No tendrás límites a la hora de adentrarte en el goce y el placer. Sabrás generar confianza y esto te llevará a conquistar territorios recónditos. Géminis Tus decisiones generarán fuertes repercusiones en tu pareja o tu socio. Por eso sería conveniente des espacio para que los demás expresen sus opiniones. Recuerda que un punto básico de la buena convivencia es saber ponerse en el lugar del otro. Cáncer Tus superiores apreciarán el entusiasmo que vuelcas en tus tareas diarias. La posibilidad de que te otorguen un ascenso o que accedas a un puesto más interesante son muy grandes. Si buscas empleo hoy tendrás una cuota extra de buena suerte. Leo Tu estado de ánimo será inmejorable. Tendrás un enorme nivel de confianza que te llevará a embarcarte en nuevas aventuras. Podría ser una excelente oportunidad para que realices actividades recreativas al aire libre o para que practiques tu deporte preferido. Virgo Pasar más tiempo en tu hogar y en compañía de tus seres queridos te ayudará a encontrar nuevamente el norte. Necesitas conectarte con tus emociones más profundas y encontrar una vía para poder canalizarlas. Tramíteles a tus allegados lo que significan para ti. Libra Tu mente estará muy clara y esto te ayudará a mejorar el dialogo en tus relaciones. Darás mensajes muy sinceros y las personas que te rodean te pagarán con la misma moneda. Podrás compartir intereses comunes y beneficiarte en el intercambio. Escorpio Ahora tendrás muchas iniciativas en el plano económico y para concretarlas deberás poner todo tu optimismo. También te ayudará avanzar de acuerdo a un plan trazado previamente sin saltar etapas. Si estás dispuesto a esmerarte obtendrás muy buenos resultados. Sagitario La Luna estará en tu signo dándote fuerzas para que sigas adelante. Es posible que te sientas un poco impulsivo y lleno de mucha energía. Si comienzas a canalizar esos deseos de hacer cosas grandes, entonces podrías terminar construyendo un proyecto muy exitoso. Capricornio Tu mente y tu cuerpo te agradecerán un respiro. Por eso será buena idea que dejes a un lado las presiones externas y te des un espacio para indagar en tu mundo interior. Además, prepárate porque vas a recuperar lo que creías perdido. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Acuario Ahora ocurrirá en tu vida una fuerte renovación en social. Llegarán nuevas personas y las celebraciones serán divertidas. En la amistad te mostrarás encantador y te ganarás las vías de acceso a nuevos círculos sociales ¡serás el alma de la fiesta! Piscis Te llegarán interesantes propuestas profesionales y de negocios, que te ayudarán a conseguir una posición más destacada. Sabrás crear un clima de entusiasmo en el trabajo. Los demás te verán cómo alguien inspirador y se sentirán entusiasmados con tu presencia.

