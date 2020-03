A Year in the Life of Fashionista Rodner Figueroa By jclar ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Instagram/Rodner Figueroa A look at the glamour and family life of the premier Latino fashionista. Empezar galería Siempre adelante Image zoom Instagram/Rodner Figueroa El 2 de mayo de 2015 compartió esta foto con su mamá Eucaris Rigual Delgado, de quien dice haber heredado su sentido del humor. 1 de 14 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Siempre adelante Image zoom Instagram/Rodner Figueroa El 22 de mayo de 2015 fue "un día de perros". 2 de 14 Applications Ver Todo Siempre adelante Image zoom El 6 de junio de 2015, publicó esta foto junto a su compañero Ernesto Mathies mientras compartían con una amiga en El Salvador. 3 de 14 Applications Ver Todo Advertisement Siempre adelante Image zoom Instagram/Rodner Figueroa El 22 de julio de 2015, en la camita con su mamá y su sobrina. 4 de 14 Applications Ver Todo Siempre adelante Image zoom Instagram/Rodner Figueroa El 10 de febrero de 2016 asistió a una reunión con sus compañeros del colegio en Venezuela. 5 de 14 Applications Ver Todo Siempre adelante Image zoom Instagram/Rodner Figueroa El 30 de junio de 2015 compartió esta foto de una sesión de trabajo de su fundación I Love Venezuela, que tiene como meta asistir a lo más necesitados de su país natal. 6 de 14 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Siempre adelante Image zoom Instagram/Rodner Figueroa El 28 de julio de 2015, Rodner mostró su cuerpo desde un gimnasio en Turquía, en donde se encontraba de vacaciones. 7 de 14 Applications Ver Todo Siempre adelante Image zoom Instagram/Rodner Figueroa El 6 de agosto de 2015 compartió esta foto desde Montecarlo junto a su compañero Ernesto Mathies. 8 de 14 Applications Ver Todo Siempre adelante Image zoom Instagram/Rodner Figueroa En la celebración de los 80 años de su mamá el 17 de septiembre de 2015. 9 de 14 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Siempre adelante Image zoom Instagram/Rodner Figueroa En octubre de 2015, compartió esta foto dándose un facial. 10 de 14 Applications Ver Todo Siempre adelante Image zoom Instagram/Rodner Figueroa En octubre de 2015, publicó el momento en que le entallaban un traje a la medida. 11 de 14 Applications Ver Todo Siempre adelante Image zoom Pasó la despedida del año 2015 en Madrid junto a su novio Ernesto Mathies. 12 de 14 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Siempre adelante Image zoom Instagram/Rodner Figueroa Le celebró el cumple de su novio Ernesto Mathies en St. Barth. 13 de 14 Applications Ver Todo Siempre adelante Image zoom Instagram/Rodner Figueroa El 7 de abril de 2016, el empresario se encontraba en Marruecos para celebrar su cumpleaños junto a su novio Ernesto Mathies. 14 de 14 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

