Top 10: Las mejores fotos de la semana del 11 de julio 2014 Hacemos un repaso de las mejores imágenes de los famosos en la última semana...Penélope Cruz, Jennifer López, Kim Kardashian, Juan Soler, Eugenio Siller, Rihanna, y más. ¡Míralos! Hacemos un repaso de las mejores imágenes de los famosos en la última semana...Penélope Cruz, Jennifer López, Kim Kardashian, Juan Soler, Eugenio Siller, Rihanna, y más. ¡Míralos! More Alexander Mabry ¡VAYA PANCITA! Target Press/The Grosby Group MANTENIENDO EL TIPO AKM-GSI/The Grosby Group CON LA MODA Foc Kan/WireImage SELFIE DE CORAZONES Mezcalent PURA EMOCIÓN Mezcalent LOOK NOCTURNO X17 Online/Grosby Group CON CHURROS Y A PEDALES The Grosby Group EN RÍO CON MILAN AKM-GSI/The Grosby Group CONEXIÓN CON LOS FANS startraksphoto/The Grosby Group CON SU MINI JLO Pacific Coast News/The Grosby Group 1 of 11 Advertisement 1 of 10 Target Press/The Grosby Group ¡VAYA PANCITA! Ya dijimos que no está embarazada pero por esta foto de Penélope Cruz en bikini bien se podría decir lo contrario. La verdad es que la actriz luce una prótesis que parece muy real para encarnar a su personaje en la película Ma ma que se rueda en la isla de Tenerife, en España. Advertisement 2 of 10 AKM-GSI/The Grosby Group MANTENIENDO EL TIPO Kim Kardashian se protege del fuerte viento que producían las aspas del helicóptero privado que contrató para regresar con su familia a Nueva York tras sus vacaciones en la región de los Hamptons. 3 of 10 Foc Kan/WireImage CON LA MODA Jennifer López posa junto a la diseñadora Donatella Versace antes del desfile de la marca italiana en la Semana de la Moda de París. La cantante fue la invitada especial del evento. Advertisement 4 of 10 Mezcalent SELFIE DE CORAZONES Sentados en sus butacas, listos para ver el estreno de la nueva serie de Telemundo, sus protagonistas Juan Soler y Laura Flores, se tomaron una selfie para inmortalizar el momento. Advertisement 5 of 10 Mezcalent PURA EMOCIÓN Eugenio Siller, quien interpreta a Javier Bolívar en la nueva serie de Telemundo ambientada en Las Vegas, probó suerte con una máquina tragamonedas durante el evento en Miami. Advertisement 6 of 10 X17 Online/Grosby Group LOOK NOCTURNO Vimos a la cantante barbadense Rihanna cuando abandonaba su estudio de grabación en Nueva York vestida con un camisón de color rosa y unas zapatillas. ¿Qué les parece? Advertisement 7 of 10 The Grosby Group CON CHURROS Y A PEDALES Kim Kardashian y su amigo Jonathan Cheban disfrutaron de una tarde en un paseo de la zona de Jersey Shore comiendo churros mientras paseaban montados en un carrito a pedales alquilado. Advertisement 8 of 10 AKM-GSI/The Grosby Group EN RÍO CON MILAN Shakira y el pequeño Milan ya se encuentran en la ciudad de Río de Janerio, Brasil, donde la colombiana cantará su éxito "La La La (Brazil 2014)" en la ceremonia de clausura del Mundial. Advertisement 9 of 10 startraksphoto/The Grosby Group CONEXIÓN CON LOS FANS Katy Perry posa con un fan a la salida de los estudios Industria en Nueva York. Advertisement 10 of 10 Pacific Coast News/The Grosby Group CON SU MINI JLO Jennifer López y su hijita Emme llegaron así de conjuntadas a la convención de LULAC (Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos), que tuvo lugar en Nueva York.

