Sale El Sol

¿QUÉ MOSCO LE PICÓ? Contrario a su comportamiento usual, el cantante Luis Miguel se ha dejado fotografiar mientras visita Punta del Este, Uruguay, donde ofreció un concierto el lunes pasado. Esta foto fue tomada luego de cenar en dicha ciudad en compañía de los dueños del establecimiento. HERMANITOS AL DÍA Penélope Cruz almorzó con su hijo, Leo, y su hermano, Eduardo, pero quien no estaba en el restaurante de Beverly Hills era Eva Longoria, novia del hermano de Pe. YA ERA HORA Con su peculiar sonrisa, Jennifer Aniston celebra su propia estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood, CA. AQUÍ ESTOY El bachatero Romeo Santos parte del programa Fox Friends en Nueva York. ¡Qué estilo!, ¿no? MEJORANDO Acompañada de su abogada, Shawn Chapman Holley, Lindsay Lohan recibió elogios por cumplir cabalmente con su trabajo comunitario durante su vista de probatoria en la corte del aeropuerto de Los Ángeles. MAMÁ GALLINA Disfrutando de un día familiar en un parque de Beverly Hills, Jessica Alba y su hijita, Haven, se asolean mientras que la hermana mayor, Honor, (no fotografiada) corre por los alrededores. MUY HERMANOS Para los hermanos Tacher también hubo día de familia. Mark (izq.) compartió con su hermano, Alan, en un restaurante en Ciudad de México. MIRA QUE TE VEO Enrique Iglesias y Anna Kournikova procuran un poco de privacidad mientras pasean en su bote en Miami, pero como ven, no han sido muy exitosos. ANDA A PIE A alguien que no le desagrada la atención es a Cristiano Ronaldo, quien salió a cenar en Madrid en este "humilde" Lamborghini Aventador. HOY ME IRÉ DE CASA La cantante Gloria Trevi se ve feliz de regresar a Ciudad de México luego de su exitosa presentación en Premio Lo Nuestro en Miami. CONFORT CON ALAS El vuelo de Brasil a Los Ángeles es bastante largo y por eso Fergie decidió viajar con su propia almohada. ELEGANTE Y MUCHO MÁS Entre las muchas caras conocidas durante el lanzamiento de una nueva línea de zapatos, se encontraba Dominika Paleta quien lució elegante al caminar por el Hotel Brick en la Colonia Roma de Ciudad de México. PRIMAVERA Altair Jarabo optó por un traje primaveral para la presentación de moda en el Hotel Brick. ROCK N' MADRID Entre las múltiples bandas que desfilarán por el escenario de Rock N' Río Madrid, estará Maná, cuyos integrantes (de izq. a de.) Sergio Vallín, Alex González, Fher Olvera y Juan Calleros, llegaron hasta el hotel ME en la capital española para la conferencia de prensa. GRAN RECIBIMIENTO A pocas horas de presentarse en el concierto Viña del Mar en Santiago de Chile, la banda Camila recibió un Disco de Platino por ventas de 15 mil unidades de su segundo álbum, Dejarte de amar.

