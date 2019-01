Sabor a J.Lo Jennifer López espectacular en Chile. MÁS: Mauricio Ochmann y Miguel Varoni en México, Justin Bieber, Penélope Cruz con Woody Allen en Nueva York, y mucho más Jennifer López espectacular en Chile. MÁS: Mauricio Ochmann y Miguel Varoni en México, Justin Bieber, Penélope Cruz con Woody Allen en Nueva York, y mucho más More People Staff ENCIENDE CHILE Francesco Degasperi/AFP/Getty Images DÚO DINÁMICO Mezcalent BIEBERMANICA FELIZ Stephen Lovekin DESDE ROMA CON AMOR D. Dipasupil/Getty Images EL MEJOR AMIGO DE EVA The Grosby Group EQUIPO OLÍMPICO JC Olvera/Getty Images GALÁN SOBRE RUEDAS The Grosby Group FIRMANDO BAJO LA LLUVIA Pascal Le Segretain/Getty Images VÍDEO A LA ITALIANA The Grosby Group QUÉ TERNURA The Grosby Group DE VACACIONES CON MAMI The Grosby Group INVITADO DE LUJO Mezcalent DE CARNAVAL Mezcalent EN PLENO CHISME Mezcalent EL TUCANAZO Mezcalent MAMI 'SNOOKI' Getty Images BELLA AL RESCATE The Grosby Group YOGI ASHTON The Grosby Group 1 of 19 Advertisement 1 of 18 Francesco Degasperi/AFP/Getty Images ENCIENDE CHILE Jeniffer López encendió ayer por la noche el escenario durante el concierto que ofreció en Santiago de Chile, esto como parte de su gira mundial Dance Again. Advertisement 2 of 18 Mezcalent DÚO DINÁMICO Miguel Varoni dirige a Mauricio Ochmann en una escena de la nueva telenovela de Telemundo Rosa diamante, el melodrama se graba actualmente en la Ciudad de México. 3 of 18 Stephen Lovekin BIEBERMANICA FELIZ Como parte de la promoción de su nuevo disco Belive, Justin Bieber estuvo firmando autógrafos en una tienda de discos de Nueva York e hizo muy feliz a esta pequeña Biebermaniaca. Advertisement 4 of 18 D. Dipasupil/Getty Images DESDE ROMA CON AMOR El hotel Regency de Nueva York fue el escenario en el que se reunieron las estrellas de To Rome With Love para hablar del nuevo filme del legendario Woody Allen. (De der. a izq) Alessandra Mastronardi, Greta Gerwig, Woody Allen, Penélope Cruz, Alec Baldwin y Ellen Page. Advertisement 5 of 18 The Grosby Group EL MEJOR AMIGO DE EVA Eva Mendes salió a hacer una compras al supermercado en companía de su fiel pastor alemán Hugo, a quien lleva constamente con ella de paseo por Los Ángeles. Y suponemos que gracias a su fiel amigo también mantiene a los fotógrafos y a los extraños lejos. Advertisement 6 of 18 JC Olvera/Getty Images EQUIPO OLÍMPICO Telemundo presentó al equipo de periodistas que cubrirá las Olimpiadas en Londres durante una conferencia de prensa en el hotel Standard de Los Ángeles. Durante las dos semanas de transmisión veremos en Telemundo a (de der a izq) Guadalupe Venegas, Lety Coo, Andrés Cantor, Jorge Hidalgo, Jessi Posada, Mónica Noguera y Erik Morales. Advertisement 7 of 18 The Grosby Group GALÁN SOBRE RUEDAS George Clooney salió a pasear su guapura por los alrededores del Lago Como en Italia. Así que aquellas que quieran ver a este galán, tan solo tienen que visitar aquella región en Italia y estar muy pendientes de los motociclistas. Advertisement 8 of 18 Pascal Le Segretain/Getty Images FIRMANDO BAJO LA LLUVIA Ni siquiera la lluvia detuvo a Andrew Garfield, quien quería darle autógrafos a sus admiradores parisinos. El actor tuvo la atención de dedicarle tiempo a sus mojados fanáticos durante la premier de The Amazing Spider-Man en París. Advertisement 9 of 18 The Grosby Group VÍDEO A LA ITALIANA Madonna filmó algunas escenas de su nuevo vídeo “Turn Up the Radio” en un atuendo de lo más sexy en Florencia, Italia. Mientras la Reina del pop trabajaba, su novio Brahim Zaibat se paseaba por el set sin camisa. Advertisement 10 of 18 The Grosby Group QUÉ TERNURA La actriz Hilary Duff salió con una amiga de compras y pasear por Beverly Hills. A las chicas las acompañaba Luca, el pequeño hijo de Duff quien está sencillamente adorable. Advertisement 11 of 18 The Grosby Group DE VACACIONES CON MAMI A pesar de que Natalie Portman y Benjamin Millepied son muy cuidadosos de no mostrar a su hijo Aleph a las cámaras, ésta vez los captamos en el aeropuerto de París y logramos ver lo encantador y grande que está el hijo de la ganadora del Oscar. Advertisement 12 of 18 Mezcalent INVITADO DE LUJO Raúl de Molina fue uno de los invitados al Carnaval Carolina 2012, el cuál reconoce a lo mejor del mundo del espectáculo hispano y lo celebra con un concierto masivo. El Gordo esta vez hasta se llevó una estrella a casa. Advertisement 13 of 18 Mezcalent DE CARNAVAL La actriz Ana Brenda Contreras fue otra de las estrellas invitadas y reconocidas en el Carnaval Carolina 2012, el cual se llevó acabo en Carolina del Norte. Advertisement 14 of 18 Mezcalent EN PLENO CHISME Encontramos a Carmen Salinas, Sherlyn y Ana María Canseco muy juntitas y en pleno chisme en el mismo evento en Carolina del Norte. Advertisement 15 of 18 Mezcalent EL TUCANAZO Y para animar el Carnaval Carolina 2012 no podían faltar Los Tucanes de Tijuana, el grupo liderado por Mario Quintero (segundo de izq a der) puso gran ambiente durante el concierto. Advertisement 16 of 18 Getty Images MAMI 'SNOOKI' Nicole Polizzi, mejor conocida como Snooki por su trabajo en el programa de telerealidad The Jersey Shore (MTV) lució su embarazo durante una visita el Elvis Duran Z100 Morning Show en Nueva York. Advertisement 17 of 18 The Grosby Group BELLA AL RESCATE Sabemos que Pamela Anderson es una defensora de los animales y lucha constantemente por los derechos de los mismos. La actriz estuvo apoyando a la causa y conviviendo con los animales que viven en el santuario Gut Aiderbich en Salzburgo, Austria. Advertisement 18 of 18 The Grosby Group YOGI ASHTON No sabemos si Ashton Kutcher será fanático del Yoga, pero como Steve Jobs sí lo era, en esta imagen el actor interpreta de forma muy convincente el papel. La cinta Jobs se filma actualmente en Los Ángeles. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.